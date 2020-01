Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - přihlaste se na termíny v 2020

Datum konání:

BŘEZEN 2020

pondělí 23.3.2020 - středa 25.3.2020, od 9:00 do 17:00 (první část),

pondělí 30.3.2020 - úterý 31.3.2020, od 9:00 do 17:00 (druhá část)



ŘÍJEN 2020

pondělí 12.10.2020 - středa 14.10.2020, od 9:00 do 17:00 (první část),

pondělí 19.10.2020 - úterý 20.10.2020, od 9:00 do 17:00 (druhá část)