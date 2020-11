TZB-info / Facility management / Aquapark Aquapalace Praha převzal ocenění v kategorii „Zábavní parky“

Aquapark Aquapalace Praha převzal ocenění v kategorii „Zábavní parky“

Při školení TZB-info Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi je i exkurze do zázemí aquaparku. Ocitáme se na druhé straně stěny bazénu s vlnobitím, u vodního hospodářství pro ryby v Korálovém dómu a sledujeme procesy zajištění čistoty areálu, kvality vody a bezpečí návštěvníků. K ocenění také gratulujeme.

TZB-info také gratuluje

Ve spotřebitelském průzkumu „Nejdůvěryhodnější značky 2020“ získal Aquapark Aquapalace Praha ocenění v kategorii „Zábavní parky“. Hodnocení proběhlo na základě průzkumu tvořeného 4000 respondenty, kteří se zúčastnili nejrozsáhlejšího průzkumu důvěry v České republice realizovaného společností Nielsen pro společnost Atoz Group. Jde o velmi reprezentativní vzorek českých spotřebitelů, kteří prostřednictvím on-line dotazníků hodnotili téměř 700 značek.

Účastníci školení TZB-info na druhé straně stěny bazénu s vlnobitím

V hotelu Aquapalace pořádáme již několik let školení Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář.

Součástí školení je i oblíbená a inspirativní exkurze do zázemí aquaparku. Pro účastníky je zajímavé ocitnout se na druhé straně stěny bazénu s vlnobitím, sledovat vodní hospodářství pro ryby v Korálovém dómu, kde si díky fascinujícím mořským akváriím a při teplotě vody 33°C mohou návštěvníci užívat iluzi podmořského tajemství.

Mezi účastníky našeho školení již byla řada facility manažerů a správců podobných, i když mnohem menších provozů. Pro ně bylo nahlédnutí pod pokličku tohoto "aquakolosu" inspirací a pro všechny ostatní je to rozhodně užitečné a zajímavé zpestření školení.

Navíc v rámci školení obdrží účastníci i voucher do Aquapalace a mohou si pak sami vyzkoušet realitu provozu, kvalitu vody, adrenalin i relax. Mnozí si své vouchery užijí hned během školení a své zážitky pak neváhají sdílet s kolegy, kteří si své vouchery naplánovali využít později.

V červnu jsme stihli kvůli covid-19 odložené březnové školení a děkujeme, v hotelu nám vyšli maximálně vstříc. S pravidelným říjnovým školením už jsme takové štěstí ale neměli, proto připravujeme on-line verzi a benefity pro účastníky tohoto běhu školení. A věříme, že v příštím roce si opět užijeme skvělých služeb Aquapalace hotelu i aquaparku, a to za již standardního režimu.







V červnu 2020 proběhlo školení zazvláštních opatření. Připravili jsme pro účastníky místa 1,5 m od sebe, desinfekci, roušky, speciální režim pro občerstvení i pití a sál s přímou návazností na venkovní terasu. Ta přímo navazovala na přednáškový sál a s ohledem bezpečnostní opatření byla příjemným místem, a to i kvůli téměř letnímu počasí. V červnu 2020 proběhlo školení zazvláštních opatření. Připravili jsme pro účastníky místa 1,5 m od sebe, desinfekci, roušky, speciální režim pro občerstvení i pití a sál s přímou návazností na venkovní terasu. Ta přímo navazovala na přednáškový sál a s ohledem bezpečnostní opatření byla příjemným místem, a to i kvůli téměř letnímu počasí.







Pro školení využíváme různé prostory, kterých hotel nabízí hodně. Během exkurze nahlédneme do zázemí Aquapalace a i bez plavek do bazénových hal. Pro školení využíváme různé prostory, kterých hotel nabízí hodně. Během exkurze nahlédneme do zázemí Aquapalace a i bez plavek do bazénových hal.

Jak se starají o čistotu vody, areálu a bezpečí návštěvníků v v Aquapalace Praha?

Během exkurze je vidět, že čistota areálu, kvalita vody a bezpečí návštěvníků jsou prioritou. I proto v souvislosti s virovými onemocněními a z toho plynoucí panikou mohl Aquapalace ujistit všechny návštěvníky, že dokonale čisté prostředí s vysokou antivirovou ochranou je v Aquapalace Praha běžným standardem.

Nad vodou se drží nepřetržitý dohled podle vyhlášky 238/2011, kdy obsluha každé 4 hodiny po dobu provozu provádí pravidelné rozbory vody. Měří se teplota, pH vody, volný a vázaný chlór. Pak se provádí podle vyhlášky 238/2011 jednou za 14 dní odběr laboratoří ze všech bazénů pro mikrobiologicky rozbor a přesné laboratorní měření ostatních parametrů vody, které laboratoř přeposílá na kontrolu KHS.

Dohled nad kvalitou vody prochází několika fázemi – očistou mechanickou, pomocí pískových filtrů, následně čistění pomocí UV lamp, ozonizace a chlorace.

"Dnes jsem za Aquapalace Praha převzala cenu spotřebitelů - Nejdůvěryhodnější značka roku 2020! Průzkum provedl Nielsen pro Atoz Group. Děkujeme a vážíme si toho! Návštěvníci naše úsilí, nápady a entusiasmus ocenili i přes letošní nepřízeň - už podruhé v tomto roce je náš areál uzavřen a netrpělivě čekáme na možnost otevření! A tak předávání cen od Důvěryhodné značky prostřednictvím Jeffrey Osterroth proběhlo poněkud dekadentně - doslova na dně! PS: Ale brzo zase vyplaveme !, " neztrácí optimismus Vladana Horáková, General Manager Aquapalace Praha, Co Managing Partner Golden Apple Hotels