Změny ve vstupních prohlídkách: Na co si dát pozor?
Od června 2025 platí nová pravidla pro vstupní lékařské prohlídky. Týkají se zejména dohodářů a administrativy. Někdo musí k lékaři nově, jiný už ne. Článek přehledně shrnuje, koho se změny dotýkají a jaké povinnosti z toho plynou pro zaměstnavatele.
Obrázek 1 – Za BOZP doporučujeme lékařské prohlídky u zaměstnanců v kategorii práce 1 provádět i nadále. Zdroj: www.pixabay.com
Od 1. června 2025 vstoupila v účinnost novela zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Přinesla důležité změny, které se týkají posuzování zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání. Z pohledu BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) jde o krok, který má výrazný dopad na zaměstnavatele i zaměstnance.
Kdo musí nově na lékařskou prohlídku?
Zaměstnanci pracující na dohody (DPP a DPČ), kteří jsou zařazeni do kategorie II, nově musí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Dříve tato povinnost neplatila, pokud šlo o nerizikovou práci nebo činnost bez zvláštních zdravotních podmínek.
Naopak, administrativní pracovníci (kategorie I), jako účetní, personalisté nebo asistentky, už na vstupní lékařskou prohlídku nemusí – pokud zaměstnavatel nerozhodne jinak.
Co říká zákon?
Podle § 59 zákona č. 373/2011 Sb.:
- Vstupní lékařská prohlídka je povinná před vznikem pracovního vztahu, pokud má být osoba zařazena do práce v kategorii II (rizikové), III nebo IV nebo pokud činnost vyžaduje zvláštní zdravotní způsobilost podle právních předpisů.
- Prohlídka je povinná také při uzavření dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo obdobných vztahů.
Pokud uchazeč odmítne vstupní lékařskou prohlídku, je považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce.
Jak je to s kategorií I?
Zaměstnavatel má právo požadovat vstupní lékařskou prohlídku i u práce v kategorii I (např. administrativní činnosti). Pokud se však rozhodne prohlídku nepožadovat, uchazeč se automaticky považuje za zdravotně způsobilého, dokud lékařská prohlídka neprokáže opak.
Pokud vstupní prohlídku požaduje sám zaměstnanec, je zaměstnavatel povinen vystavit žádost o její provedení.
Povinnost pro mladistvé zůstává
Změny se netýkají mladistvých – ti musí na vstupní lékařskou prohlídku bez ohledu na kategorii práce, tedy i když jde o kategorii I.
Novinka: Program podpory zdraví
Zákon nově zavádí tzv. Program podpory zdraví. Jde o soubor opatření, která mohou zaměstnavatelé nabízet svým zaměstnancům pro podporu zdravotní prevence. Tento program:
- není povinný, ale je doporučený.
- musí být vyhodnocován minimálně jednou ročně.
- vyžaduje spolupráci s odborníky na ochranu veřejného zdraví.
Konkrétní nástroje a pravidla stanoví prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která zatím nebyla vydána.
Doporučení na závěr
Závěrem upozorňujeme, že zaměstnavatel i nadále plně ručí za ochranu zdraví zaměstnance na pracovišti a to i v souvislosti s možným výskytem nemocí z povolání, zařazení zaměstnance na vhodnou pozici z hlediska zdraví a všechny další povinnosti ochrany zdraví na pracovišti jako dříve. Tedy prohlídku provést nemusí, ale za vše ručí jako dříve. V rámci zajištění zdraví zaměstnanců proto doporučujeme i nadále provádět lékařské prohlídky i u zaměstnanců v kategorii práce 1.
Pokud si nejste jisti, jak postupovat při vstupních lékařských prohlídkách, obraťte se na svého poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo specialistu BOZP. Změny v legislativě mohou mít zásadní dopad na plnění vašich povinností.