Čtrnáctý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info pro facility managery Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

V termínu 14.–16. 10. 2024 a následně pak 21.–22. 10. 2024 se uskutečnil již ČTRNÁCTÝ BĚH vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.

Novinkou čtrnáctého běhu bylo zařazení přednášky na téma Nový stavební zákon z pohledu vlastníků a správců nemovitostí, lektorů Mgr. Martina Mládka a Mgr. Pavla Kubísky z advokátní kanceláře INVICTA. Aktualizovali jsme přednášky na téma Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi a BOZP a PO ve vztahu k facility managementu, lektora Vladimíra Baletky, eFACILITY consulting, Zabezpečení podmínek přístupnosti při správě budov, lektorky Ing. Renaty Zdařilové, VŠB-TU Ostrava, Kontrolu systému vytápění, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy, lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech-Group nebo Kontrolu a provoz systému TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace, Ing. Jana Schwarzera, Ph.D., SaS Projekt.

Hlavním tématem probíhajícího vzdělávacího programu byl, jako v posledních dvou letech Zákon č. 250/2021 Sb. a prováděcí přepisy, kdy nosným bodem bylo zhodnocení praktických zkušeností s aplikací zákona – změny, omyly, mýty nebo přínosy. Druhým aktuálním tématem byl Nový stavební zákon z pohledu vlastníků a správců nemovitostí. Dalším stále velmi aktuálním tématem byla Energetická náročnost budov nebo Kvalita ve facility managementu.

Účastníci označili jako nejzajímavější přednášku Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi lektora Vladimíra Baletky, eFACILITY consulting. Tradičně pak byly velmi pozitivně hodnoceny přednášky na téma CAFM systém v praxi zastupujícího lektora Ing. Aleše Choutky, Alstanet, dále pak lektora Ing. Jana Schwarzera, Ph.D., SaS Projekt na téma Kontrolu a provoz systému TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace.

Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že mezi účastníky byli zástupci klientů a poskytovatelé a vůbec poprvé zástupce poradenských společností.



Školení pro facility managery pořádáme od roku 2013, přednášející jsou výhradně odborníci z praxe. Foto: D. Kopačková, redakce TZB-info Školení pro facility managery pořádáme od roku 2013, přednášející jsou výhradně odborníci z praxe. Foto: D. Kopačková, redakce TZB-info

Vzdělávání bylo rozděleno do pěti odborných oblastí:

Facility management, úvod a legislativa : Základy facility managementu – standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení – lektory oblasti byli Petra Gütterová, MBA , Brabouk Consulting, TZB-ifno, Ing. Ondřej Antoš , EASY FM a Ing. Aleš Choutka , Alstanet.

: Základy facility managementu – standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení – lektory oblasti byli , Brabouk Consulting, TZB-ifno, , EASY FM a , Alstanet. BOZP a PO/Vyhrazená technická zařízení : BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Zákon č. 250/2021 Sb. – O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ – lektor oblasti byl Vladimír Baletka , eFACILITY consulting

: BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Zákon č. 250/2021 Sb. – O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ – lektor oblasti byl , eFACILITY consulting Stavební zákon/Bezpečné užívání budov : Nový stavební zákon z pohledu vlastníků a správců nemovitostí a Zabezpečení podmínek přístupnosti při správě budov – lektory oblasti byli Mgr. Martin Mládek spolu s Mgr. Pavlem Kubískou , advokátní kancelář INVICTA a Ing. Renata Zdařilová , VŠB-TU Ostrava

: Nový stavební zákon z pohledu vlastníků a správců nemovitostí a Zabezpečení podmínek přístupnosti při správě budov – lektory oblasti byli spolu s , advokátní kancelář INVICTA a , VŠB-TU Ostrava Kontrola a provoz systémů TZB/Energetická náročnost budov : Kontrola a provoz systémů TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace a Kontrola systému vytápění, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy – lektory oblasti byli Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. , SaS Projekt, TZB-info a Ing. Renata Straková , Entech-Group, TZB-info

: Kontrola a provoz systémů TZB se zaměřením na kontrolu klimatizace a Kontrola systému vytápění, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy – lektory oblasti byli , SaS Projekt, TZB-info a , Entech-Group, TZB-info Ochrana budov/Kvalita ve facility managementu/Práce s daty ve facility managementu: Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, Kvalita ve facility managementu podle normy ISO 41001 a CAFM systém v praxi – lektory oblasti byli Petra Gütterová, MBA, Brabouk Consulting, TZB-info a Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11 a Ing. Aleš Choutka, Alstanet

Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu a řádnou docházku v rozsahu školených oblastí.

Mezi absolventy byli zástupci společností jako ŠKODA AUTO, České dráhy, Novavax CZ, Léčebné lázně Luhačovice, Lázně Velké Losiny, WFG Real Estate, SCONTO Nábytek nebo Vitesco Technologies Czech Republic.



Vzdělávací a informační centrum Floret bylo místem konání 14. běhu semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Foto: D. Kopačková, redakce TZB-info Vzdělávací a informační centrum Floret bylo místem konání 14. běhu semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Foto: D. Kopačková, redakce TZB-info

Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:

Lucia Heřmanová, DiS., Facility services, Novavax CZ a.s.

„Ráda bych poděkovala za intenzívní vzdělávací kurz a srdečně ho doporučuji. Z kurzu si odnáším velké množství vědomostí, materiálů a hlavně jistotu, že při řešení každého problému z oblasti FM vím, kam sáhnout pro informaci nebo na koho se obrátit. Ani jednomu přednášejícímu nechybělo nadšení pro svůj obor, a tak nás lehce vtáhl do děje přednášky a zároveň každý jeden školitel byl rád za dotazy/diskuzi a s lehkostí odpovídal. Organizačně bylo vše pečlivě naplánované a já se cítila opravdu pohodlně. Bylo to naplněných 5 dní vědomostmi, informacemi v příjemné vzdělávací atmosféře.“

Lukáš Václav Knapp, Vedoucí provozní infrastruktury, České dráhy a.s. – Regionální správa majetku Praha

„Rád bych touto cestou poděkoval za možnost účastnit se pětidenního školení zaměřeného na Facility management. Celý kurz byl velmi intenzivní, ale o to více inspirující a přínosný. Měl jsem příležitost získat nejen nové znalosti, ale také praktické nástroje, které mohu využít v každodenní praxi. Velmi mě oslovila vysoká úroveň přednášejících – všichni byli skutečnými odborníky ve svém oboru a dokázali předat své znalosti srozumitelně a poutavě. Oceňuji také jejich ochotu odpovídat na dotazy a sdílet své zkušenosti z praxe. Kromě obsahu školení musím vyzdvihnout i perfektní organizaci, včetně famózního cateringu, který byl připraven s velkou péčí a rozmanitostí. Ještě jednou děkuji za tuto příležitost a těším se na další školení, která budou stejně kvalitní a inspirativní!“

Václav Šimek, Teamleader Facility management, Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o.

„Jednalo se o školení, které skutečně řešilo praktická témata, se kterými se setkávám při své každodenní práci facility managera ve výrobní společnosti. Školení mi rozšířilo obzory a navedlo mě správným směrem a poskytlo nám kontakty na nejlepší odborníky v oboru. Určitě ho v budoucnu znovu zopakuji. Díky školení jsem měl možnost zjistit, jak zajímavý obor facility může být. Počet osob na školení byl ideální. Byla možnost okamžitě pokládat dotazy, které přímo souvisely s tématy, a to oceňuji.“

Ing. Oleg Urban, PSZ/4 – Servis a provoz infrastruktur, ŠKODA AUTO a.s.

„Chtěl bych Vám poděkovat za úroveň a kvalitu semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Myslím, že program byl sestaven z důležitých témat problematiky FM, se kterými se každý z nás denně setkává. Obsahoval výklad legislativy provázaný zkušenostmi přednášejících z praxe a informace o směřování této problematiky do budoucna. Možnost průběžné diskuse nad přednášenými tématy se zajímavou skupinou účastníků semináře, průběh akce příjemně oživil.“

TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům čtrnáctého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 14.–16. 10. 2024 a 21.–22. 10. 2024 ve Vzděláváním a Informačním centru FLORET, Průhonice a věříme, že se brzy opět setkáme při jeho pokračování, a to 13.–15. 10. 2025 a následně pak 20.–21. 10. 2025. Přihlásit se můžete na www.tzb-info.cz/facility-management.

V případě zájmu o vzdělávání neváhejte kontaktovat paní Petru Gütterovou, odborného garanta oblasti facility management na GSM +420 774 047 370 nebo na e-mailu petra.gutterova@topinfo.cz.