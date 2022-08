TZB-info / Facility management / EPC (Energy Performance Contracting) / Geis: Nová moderní pobočka na východě Slovenska

Na konci června se otevřela nová pobočka Geis na východě Slovenska v rámci CTPark Prešov Jih. Její umístění přímo u dálnice mezi Prešovem a Košicemi je ideální pro obsluhu celého regionu. Energetickou efektivitu a ekologickou udržitelnost potvrzuje certifikace BREEAM a vysoké hodnocení EPC. Zaměstnanci zase využívají vysoce komfortní pracovního prostředí.

Stávající pobočky v Prešově a Košicích se sloučily a přesunuly do moderních prostor v nedalekých Petrovanech. Celá východní oblast Slovenska, tedy regiony Košice a Prešov, se tak nově sjednotila v jednu zónu. Přeprava v této oblasti již nebude rozdělena do dvou zón. To přináší ekonomickou výhodu pro klienty, kteří využívají přepravních služeb společnosti. Jednatel společnosti Geis Daniel Knaisl říká: „Pobočka v Petrovanech je dalším z milníků, který zkvalitní naše služby na Slovensku i komfort slovenských kolegů.“

Otevření nové pobočky je reakcí na rostoucí poptávku po službách logistického providera a zároveň snahou vytvořit optimální pracovní prostředí pro zaměstnance. Haly i kanceláře jsou moderní se špičkovým zázemím. LED osvětlení se automaticky nastavuje podle intenzity denního světla, všechny vzduchotechnické jednotky jsou vybaveny rekuperací tepla. Neméně důležité jsou výborná dopravní dostupnost a kvalitní technické zázemí, které Geis potřebuje pro hladký provoz pobočky a IT systémů.

Pobočka je navržena tak, aby měla minimální dopad na životní prostředí a efektivně využívala energie, vodu a další zdroje. Potvrzuje to i uznávaná certifikace BREEAM. Díky způsobu řešení energetických systémů v budovách dosahuje vysokého hodnocení EPC. Daniel Knaisl doplňuje: „Jsem rád, že prostory splňují i naše požadavky na odpovědné podnikání. Objekt je vybaven různými udržitelnými prvky od energeticky účinných systémů až po úsporné osvětlení."