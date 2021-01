TZB-info / Facility management / Aplikace Mfix propojuje pomocníky a kutily s lidmi, kteří hledají pomoc doma

Aplikace Mfix propojuje pomocníky a kutily s lidmi, kteří poptávají pomoc v domácnosti nejrůznějšího typu. Nová aplikace společnost M2C je do odvolání zdarma.

Příležitost zaregistrovat se jako pomocník či poptávající v Mfix má každý

Pro ty, co umí. Pro ty, co potřebují. To je heslo nové mobilní aplikace Mfix, kterou v říjnu spustila společnost M2C. Aplikace propojuje pomocníky a kutily s lidmi, kteří poptávají pomoc v domácnosti nejrůznějšího typu. Příležitost zaregistrovat se jako pomocník či poptávající má každý. Aplikace tak pomáhá efektivně nasměrovat šikovné lidi, kteří byli například aktuální ekonomickou krizí vyloučeni z pracovního trhu, tam, kde jsou zrovna potřeba.

„Aplikace funguje jako prostředník mezi lidmi, kteří by se jinak neměli jak spojit. Coronavirová krize zasáhla spoustu lidí, došlo k omezení práce i příjmů, tudíž to bereme jako odpověď a pomocné lano při aktuální situaci. Je to způsob, jak opět trochu pomoci ekonomice a lidem, kteří vynikají v určité činnosti, postavit se zpět na nohy. Vytváříme rozsáhlý prostor, dalo by se říct nový trh, pro jednoduché podnikání. Cílíme tím i na ty, kteří si například uvědomili, že již nechtějí pracovat od devíti do pěti, ale chtějí mít vlastní svobodu a volnou ruku, dáváme jim tímto příležitost k novému začátku. Je to rovněž šance pro studenty, jak získat stabilní přivýdělek, aniž by museli být někde zaměstnáni,“ říká Matěj Bárta, generální ředitel společnosti M2C.

Mfix přináší způsob, jak vyřešit problémy běžného života. Přestěhování nábytku, opravu domácího spotřebiče nebo třeba jen vyvenčení psa lze pomocí mobilní aplikace zařídit jedním kliknutím. Ušetří to mnoho času a peněz těm, kteří hledají rychlou výpomoc a nemají čas vybírat mezi desítkami, možná stovkami nejrůznějších firem.

Samotné ovládání aplikace Mfix je jednoduché a intuitivní. V prvním kroku musí poptávající vyfotit a vyspecifikovat problém, například rozbitou pračku. Pomocníkům se poptávka zobrazí v aplikaci, pomocí které poptávajícího napřímo kontaktují. Mohou mu také rovnou navrhnout cenu či se s ním spojit skrze chat a upřesnit si s ním detaily zakázky. Poptávající vidí kromě konkrétního pomocníka také jeho hodnocení, jež mu udělili další zákazníci na základě předchozích zkušeností. Jakmile se strany shodnou na podmínkách, poptávající už jen vyčká na provedení služby.

Aplikaci lze prohlížet bez registrace

Registrace je vyžadována až v případě, že chce uživatel podat nabídku či poptávku. Podávat poptávky a zároveň i nabídky může každý uživatel. První uživatele chce aplikace získat skrze spolupráce s hobby markety, bytovými družstvy, správcovskými firmami a realitkami. Samotné používání aplikace je prozatím dostupné zdarma. Mobilní aplikaci Mfix spustila společnost M2C 1. 10. 2020 a k dispozici je na zařízeních s operačním systémem iOS a Android. Za zprostředkování služeb si momentálně společnost M2C nebere žádné provize.

Česká společnost M2C nabízí služby integrovaného facility managementu v 11 zemích Evropy a zaměstnává kolem 8 500 lidí. V České republice zajišťuje ostrahu zhruba v 80 procentech obchodních center. Mimo jiné provozuje největší komerční dohledové centrum ve střední Evropě M2C Space.