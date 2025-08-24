Veletrh INTERSCHUTZ bude reagovat na katastrofy a řízení mimořádných situací
Od klimatických změn a přírodních katastrof po geopolitické a bezpečnostní hrozby
Veletrh INTERSCHUTZ 2026 se bude konat od 1. do 6. 6. 2026 v Hannoveru. Tématem jsou kritické situace, bezpečnost lidí i majetku. Civilní ochrana, modernizace vybavení pro hasičské a záchranné služby, reakce na povodně a lesní požáry, geopolitické a bezpečnostní hrozby.
INTERSCHUTZ 2026 (1. až 6. června)
INTERSCHUTZ 2026: „bod zlomu“ přináší nový impuls
- Tři čtvrtiny výstavních hal jsou již rezervovány
- Klíčovou oblastí bude civilní ochrana
Hannover, Německo. INTERSCHUTZ 2026, který se bude konat od 1. do 6. června v Hannoveru, bude ve znamení toho, co mnozí nazývají „zlomovým bodem“. Jedenáct měsíců před začátkem akce je již patrný silný zájem vystavovatelů o přední světový veletrh v oblasti hasičských a záchranných služeb a civilní ochrany.
„Téměř tři čtvrtiny z devíti výstavních hal jsou již rezervovány a na venkovním prostranství zbývá jen několik volných míst,“ říká Bernd Heinold, ředitel veletrhu INTERSCHUTZ ve společnosti Deutsche Messe AG. „Již nyní je jasné, že veletrh INTERSCHUTZ dále posílí svou roli přední světové platformy v tomto odvětví.“ Na pozadí rostoucích globálních výzev – od klimatických změn a přírodních katastrof po geopolitické a bezpečnostní hrozby – vystavující společnosti uznávají veletrh INTERSCHUTZ jako nepostradatelnou přehlídku svých produktů a služeb a také jako klíčové fórum pro poradenství a výměnu informací v tomto odvětví.
Účast potvrdili významní hráči a instituce ze všech klíčových odvětví. Mezi přední společnosti v oblasti požární ochrany patří Empl, Magirus, Rosenbauer, Volkan, WISS a Ziegler. Oblast záchranných služeb je silně zastoupena společnostmi Binz, Ferno, PAX, Spencer a WAS. Segment civilní ochrany, který vzhledem k současné globální situaci v roce 2026 nabude na významu, zahrnuje vystavovatele jako Dönges, Lanco, Mast Pumpen, Polyma a Spechtenhauser. „Zaznamenáváme také zájem ze strany společností, které dosud na veletrhu INTERSCHUTZ nevystavovaly. To nás obzvláště těší,“ dodává Heinold. Vedle předních hráčů v tomto odvětví představí svá řešení také menší firmy a start-upy.
Poprvé bude mít německá „Bundeswehr“ na veletrhu INTERSCHUTZ 2026 výrazně rozšířenou účast. To odráží nový důraz na civilně-vojenskou spolupráci (CMC) – strategické partnerství mezi civilními organizacemi (vládními i nevládními) a armádou v oblasti spojenectví a národní obrany, reakce na katastrofy a řízení mimořádných situací.
Investice do civilní ochrany
„Současný zlomový bod nepochybně vedl k větší informovanosti o kritických výzvách, ale také k jasným finančním závazkům,“ říká Heinold. „V nadcházejících letech budeme svědky významných federálních investic do civilní ochrany, včetně rozsáhlých modernizací vybavení pro hasičské a záchranné služby.“ Podle Heinolda je nezbytné představit produkty a řešení odbornému publiku. „INTERSCHUTZ poskytuje jedinečnou příležitost spojit uživatele a výrobce – komerční i neziskové – aby se společně zabývali budoucími výzvami v souladu s naším tématem: ‚Ochrana zítřka‘.“
Zaměření na mimořádné události související s klimatem: WildfireCamp@INTERSCHUTZ
Panuje široká shoda na tom, že klimatické změny postupují rychlým tempem – a veletrh INTERSCHUTZ 2026 bude přímo reagovat na jeden z jejich nejviditelnějších důsledků: nárůst počtu lesních požárů a požárů vegetace po celém světě. Nový WildfireCamp@INTERSCHUTZ spojí odborníky z Německa i ze zahraničí, aby představili a diskutovali inovativní přístupy k boji proti požárům vegetace a jejich prevenci.
„Naším cílem je propojit vývojáře, poskytovatele řešení a záchranáře v první linii,“ říká Heinold. „Na WildfireCamp@INTERSCHUTZ získají vystavovatelé přímý vhled do reálných výzev, kterým čelí záchranáři – a naopak, záchranáři se seznámí s nejnovějšími technologiemi a nástroji z oboru.“
O veletrhu INTERSCHUTZ
INTERSCHUTZ je přední světový veletrh v oblasti požární ochrany, záchranných služeb a civilní ochrany. Veletrh INTERSCHUTZ, který se v roce 2026 uskuteční v Hannoveru pod mottem „Safeguarding Tomorrow“ (Ochrana zítřka), představí komplexní nabídku produktů a služeb v oblasti požární ochrany, preventivní požární ochrany, záchranných služeb, civilní ochrany, komunikačních a řídicích center a ochranných prostředků. Portfolio INTERSCHUTZ zahrnuje také mezinárodní akce, jako jsou AFAC Australia, REAS Italy a China International Emergency Management Exhibition (CIEME).