Se skládkami u popelnic a dražším svozem mohou pomoci inteligentní technologie

Vzrostla produkce odpadu, četnost svozů, s novým odpadovým zákonem cena. Pro malé obce to představuje nemalou finanční zátěž. Smart senzory indikují naplněnost kontejnerů a lze tak v obcích navrhnout efektivnější plán svozu odpadu.

V roce 2020 o 16,5 tun odpadu více

Před více než rokem se většina lidských činností musela vlivem pandemie koronaviru přesunout do domácností. Lidé trávili více času doma, více vařili a více se objednávali zboží a potraviny přes internet. Podle dat společnosti AVE, která sváží odpad po celé republice, bylo loni svezeno o 16,5 tun odpadu více; celkem bylo svezeno 464 925 tun. Meziroční nárůst směsného komunálního odpadu zachytily i Pražské služby, konkrétně šlo o nárůst 2 200 tun. Tento trend Pražské služby evidují již několik let a nelze jednoznačně říct, zda se na tom podepsala současná pandemie a s ní spojená opatření.

Svoz odpadu musela města v lednu letošního roku kvůli novele odpadového zákona zdražit. Nové znění odpadového zákona se tímto zásahem snaží přesvědčit Čechy, aby produkovali méně směsného odpadu a více toho recyklovaného. Bohužel to zatím má opačný dopad. U popelnic se začaly vytvářet malé skládky a podle dat Pražských služeb dokonce Pražané loni vytřídili méně odpadu – 23 947 tun papíru a 15 458 tun plastů. To představuje meziroční pokles o 755 tun v případě papíru, plastů skončilo ve žlutých nádobách o 218 tun méně. Naopak skla se ale sebralo o 8 tun více než v předcházejícím roce. Celkem v barevných nádobách na tříděný odpad skončilo 59 592 tun odpadu. To je o 719 tun méně než v roce 2019.

„Vzrostlo množství odpadu odloženého mimo nádoby na tříděný odpad. Jsou to třeba tašky s PET láhvemi či kartonové krabice z e-shopů, pro které už nebyl prostor ve žluté nádobě,“ říká Radim Mana, tiskový mluvčí společnosti Pražské služby.



Obce se rozhodly spořit náklady na svoz odpadů za pomocí inteligentních technologií v duchu „smart city“

Zdražení svozu odpadu a nárůst produkovaného odpadu se některá města a obce snaží řešit tím, že musely snížit frekvenci svozů odpadu. Jiné se rozhodly využít moderní technologie. Služby inteligentního odpadového hospodářství, které nabízí například společnost M2C, už využívá několik obcí.

V praxi to funguje tak, že inteligentní senzory umístěné v kontejnerech monitorují za pomoci ultrazvuku jejich naplněnost a podle toho automaticky plánuje svozové trasy.

Se smart senzory lze například v obcích navrhnout efektivnější plán svozu odpadu. Jejich hlavním předpokladem je na dálku získat informaci o naplněnosti kontejnerů, nastavit vhodnou frekvenci svozů a naplánovat je tak, aby se řidičům uvolnily kapacity i pro další klienty.

Po implementaci smart senzorů je možnost upravit trasy a svozy tak, že se v obcích podaří snížit náklady a ušetřit časovou vytíženost vozidla až téměř o 60 %.