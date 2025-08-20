Skautská energie vysoutěžila na příští dva roky zájemcům skvělé ceny elektřiny a plynu
Ceny z aukce Skautské energie jsou jedny z nejnižších na trhu. ARMEX nově nabízí levnou elektřinu pro auta s bohatými bonusy. BIDLI energie má nyní novou produktovou řadu s fixní cenou na 12 až 36 měsíců. První říjnové ceny měsíčních fixů jsou nižší než současné.
Již 11 let Skautská energie pomáhá skautům získat levnou elektřinu a plyn a financovat provoz skautského hnutí. Zpočátku se soutěžily dodávky energií pro skautské klubovny a základny a také pro rodiny členů. Od roku 2019 se soutěž rozšířila i o zájemce z řad běžných domácností a podniků, které nebyly členy hnutí. Za pouhé dva roky skauti pomohli ušetřit za energie 25 tis. odběrným místům. Další rozvoj překazila energetická krize a porušení závazků dodavatele. Rok 2024 však znamenal návrat k původnímu principu získávání výhodných cen, skauti obnovili aukce. Ta letošní dopadla mimořádně dobře, téměř deset tisíc zájemců získalo jedny z nejvýhodnějších cen na trhu.
Vítězným dodavatelem elektřiny se stal CENTROPOL ENERGY se skvělou cenou 2 345 Kč/MWh ve všech distribučních tarifech. Podobně výbornou cenu získali skauti i u plynu, kde PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ garantuje na dva roky cenu 909 Kč/MWh opět ve všech pásmech odběru. Stálý plat je rovněž podprůměrně nízký – u obou komodity je 95 Kč/měsíc, což je výhodné i pro zákazníky s nízkou spotřebou. Podmínkou pro zákazníky je jednat rychle, musí se během čtyř týdnů rozhodnout a sjednat smlouvu. Zde existuje jistá šance i pro další zájemce z řad nezúčastněných, že se stanou náhradníky za ty, kteří se sice přihlásili, ale pak smlouvu nepodepsali.
Každého účastníka dodávek energií z této aukce může u srdce hřát pocit, že svým rozhodnutím pomohl skautům financovat jejich činnost, že z každé megawatthodiny dostanou 66 Kč. Za dobu pořádání odvedli dodavatelé již více než 31 mil. korun, které přispěly na jejich činnost, na budování a opravy kluboven nebo na vydávání časopisu.
ARMEX ENERGY zveřejnil skvělou nabídku elektřiny pro elektroauta a k tomu přidal ještě skvělé bonusy
ARMEX ENERGY aktualizoval nabídku elektřiny pro nové zákazníky, ceny silové elektřiny jsou nyní o 80 až 150 korun nižší, proti únorovému ceníku. Březnová nabídka ceníků, které jsou určeny k online sjednání, zůstala nezměněna, rovněž beze změn jsou nabídky plynu.
Uplynulý týden obchodník přišel s další novinkou s názvem ELEKTROMOBILITA. Jak již název napovídá, tarif je určen pro dobíjení elektromobilů. Jedná se o nejlevnější nabídku na trhu s cenou 2 290 Kč/MWh, jak v nízkém, tak ve vysokém tarifu. Zde ovšem nabídka nekončí, obchodník mimo dodávky proudu nabízí ještě zvýhodněný nákup elektromobilu Hyundai se slevou až 200 tis. Kč, dobíjecí kabel a slevu na nabíječku. Tato nabídka je určena nejen pro domácnosti, ale také pro firmy.
BIDLI energie má nyní novou produktovou řadu s fixní cenou na 12 až 36 měsíců
Radost mi udělal dodavatel Bidli energie zveřejněním ucelené řady produktů se skvělou cenou komodity a s vyšším stálým platem. Radost mám proto, že v současné době někteří dodavatelé sice mají na svých stránkách zveřejněné ceníky s vyššími cenami, ale na úvodní stránce inzerují skvělou cenu komodity bez zveřejnění výše stálého platu, v čemž vidím past na zákazníka. Tuto praktiku nyní uplatňují někteří obchodníci a není příliš férová.
Produkty Bidli Stabilita TOP 12 (24, 36) jsou nabízeny jak pro elektřinu, tak pro plyn, se závazky a s pevnou cenou na 12 až 36 měsíců. Cena komodity je odstupňovaná u elektřiny podle délky závazku po 100 Kč/MWh, u plynu po 50 Kč/MWh, nejlevnější jsou ceny s nejdelším závazkem.
Ke konci týdne dodavatel ještě přidal podobné produkty pro dodávku elektřiny u odběratelů využívající fotovoltaiku. Ceny komodity jsou o 500 Kč/MWh dražší. Zajímavostí málokde vídanou je to, že dodavatel neuvádí platnost obchodních cen, uvádí jen platnost regulovaných cen. V takovém případě v Kalkulátoru cen energií TZB-info je uveden datum, kdy nové ceníky obchodník zveřejní.
První říjnové ceny měsíčních fixů jsou nižší než současné
Jako první zveřejňují nové měsíční ceny na další měsíc obchodníci LAMA energy a FONERGY, kteří mají stejný postup výpočtu ceny. Ceny na říjen jsou nižší než na předcházející měsíce a je naděje, že i říjnové ceny dalších obchodníků s ohledem na vývoj burzovní ceny budou nižší, než jsou nyní.
Tab. 1: Přehled novinek za uplynulý týden (zeleně – nižší cena proti dřívějšímu srovnatelnému produktu, * – měsíční fix)
Nové ceny se téměř nepropsaly do přehledu nejvýhodnějších cen za uplynulý týden
Sice nových ceníků bylo uplynulý týden nadprůměrné množství, bohužel v současné době panuje na trhu obrovská konkurence s vyšponovanými cenami, tak i přes velmi výhodné nové nabídky se stálé nejedná o ty nejlevnější.
Sice byly zveřejněny výsledky aukce Skautské energie s fixními cenami na následující dva roky, ale v tomto případě se jedná o ceny pro uzavřenou skupinu zájemců dříve přihlášených a nově přihlášení nemají stoprocentní záruku, že vysoutěžené ceny dostanou, proto vítěznou nabídku zde nezveřejňujeme.
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek na trhu (zeleně – novinka, * – tarif určený domácnostem se spotřebou do 3 MWh/rok)
Ceny energií na burzách v ČR za poslední týden
Tab. 3: Ceny na burzách v ČR za poslední týden s trendem vývoje