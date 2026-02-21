Cenu za energetickou modernizaci roku získal pražský Dopravní podnik, soutěžící ušetří dohromady miliardu
Přehrát audio verzi
Cenu za energetickou modernizaci roku získal pražský Dopravní podnik, soutěžící ušetří dohromady miliardu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) již po patnácté vyhlásila nejlepší připravované EPC projekty uplynulého roku. Na prvním místě se umístila modernizace čtyř areálů pražského Dopravního podniku, druhé místo obsadilo město Otrokovice a třetí Nemocnice Břeclav. Udělena byla také čestná ocenění, jedno si odnesl Úřad Vlády ČR.
Vítězný projekt Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) vynesla na první příčku především jeho komplexnost a technologická odvaha. Investice přesahující 800 milionů korun promění čtyři areály s naprosto odlišným využitím – od budovy Centrálního dispečinku až po technické zázemí vozoven Střešovice, Pankrác a depa Kačerov. Porota ocenila také chytré propojení moderních prvků, jako je integrace fotovoltaiky přímo do fasády výškové administrativní budovy v depu Kačerov nebo instalaci fotovoltaických panelů na krytých parkovacích stáních. Tato opatření přinesou DPP garantovanou úsporu nákladů přesahující 15 milionu korun ročně.
„Ocenění odborné poroty nás velmi těší o to více, že se jedná o první projekt tohoto typu, který v DPP realizujeme. Jeho zajímavosti je nejen rozsah, ale i variabilita typů budov, ve kterých jsme EPC projekty zavedli. Kromě garantované energetické úspory nám umožnuje dodávat část vyrobené elektřiny i do trakce metra. Projekt má ještě jedno prvenství, jedná se o největší fotovoltaickou elektrárnu instalovanou na fasádě budovy na území hlavního města Prahy,“ říká Lukáš Večeřa, projektový manažer EPC projektů v DPP.
Kromě celkového konceptu projektu patří mezi hlavní kritéria poroty také takzvaná cena úspor. Právě pro nejlepší poměr nákladů vůči efektivitě opatření udělili porotci pomyslnou stříbrnou medaili městu Otrokovice. „Náš projekt zahrnuje 27 objektů, v nichž zmodernizujeme zdroje tepla i osvětlení, zefektivníme nakládání s vodou, instalujeme FVE a zavedeme moderní energetický management. Klademe velký důraz na ekonomičnost záměru, proto dosáhneme úspory 607 MWh energie, respektive 4 milionů korun ročně při investici pouhých 55 milionů korun. Ušetřené prostředky můžeme investovat do údržby a další modernizace budov města,“ říká Petr Ťopek, místostarosta Otrokovic.
Třetí oceněná Nemocnice Břeclav již má základní modernizaci svojí energetiky metodou EPC za sebou. Hned v prvním roce přesáhly skutečné úspory ty plánované o 14 procent a rekonstrukce získala několik ocenění, mimo jiné ji APES vyhlásila Projektem roku 2019. „V návaznosti na pilotní projekt zateplíme další budovy, instalujeme FVE o více než 750 kWe včetně bateriového úložiště či dále zmodernizujeme vytápění a osvětlení. Investicí o objemu 181 milionů korun ušetříme přes 2 000 MWh energie, zároveň ale výrazně zvýšíme komfort vnitřního prostředí pro personál i pacienty,“ zdůrazňuje Petr Baťka, ředitel nemocnice.
Spolu s Nathálií Markovou, ředitelkou odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, předával ocenění o nejlépe připravené EPC projekty také předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký. „Vedle tradičních záručních a úvěrových programů zaměřených na energetickou transformaci České republiky poskytuje Národní rozvojová banka ve spolupráci s Evropskou investiční bankou také poradenství v oblasti energetických úspor známé pod zkratkou ELENA. V rámci tohoto programu nabízí NRB obcím, krajům a dalším veřejným institucím komplexní a profesionální podporu při přípravě EPC projektů, včetně zajištění energetických posudků. Součástí programu je také významná finanční podpora při přípravě EPC projektů, což výrazně pomáhá překlenout náročnou předinvestiční fázi,“ říká Tomáš Nidetzký.
Jako každý rok vyzdvihli porotci soutěže i zajímavé záměry, které už se na stupínky vítězů nevešly. A protože vysoce kvalitních EPC projektů se v Česku plánuje dlouhá řada, byla čestná ocenění udělena hned tři. Osmitisícová Bystřice pod Hostýnem má připraven projekt na zvýšení energetické účinnosti 13 budov. „EPC se nám jednoznačně vyplatí – zateplíme, zmodernizujeme vytápění, vzduchotechniku, osvětlení, nainstalujeme FVE a chytré systémy kontroly teploty v jednotlivých místnostech. Díky tomu snížíme náklady na energie o 3,5 milionů ročně s garancí na 10 let,“ pochvaluje si starosta obce Zdeněk Rolinc.
Další čestné ocenění putuje Skupině Nemocnice Plzeňského kraje za modernizaci energetického hospodářství ve třech nemocnicích akutní péče v Domažlicích, Klatovech a Stodu. „Projekt uspoří v nákladech na spotřebu a údržbu 10 milionů ročně. Získáme moderní technologie s novou dlouhodobou životností. A zvýšíme kvalitu pobytu pacientů i zaměstnanců ve smyslu stálého tepelného komfortu v zimních i letních měsících, výměny vzduchu i zlepšení osvětlení,“ říká Zdeněk Švanda, předseda představenstev skupiny.
Poslední čestné ocenění putuje na Úřad Vlády ČR. „V současné době máme připraveny hned dva projekty pro čtyři areály včetně hlavní a provozní budovy Strakovy akademie. Počítáme s instalací tepelného čerpadla využívající říční vodu pro hlavní a provozní budovu Strakovy akademie, tepelného čerpadla s využitím vody ze studny k chlazení pro historickou budovy Lichtenštejnského paláce a využitím energie z fotovoltaické elektrárny na principu komunitního sdílení i pro další objekty úřadu. Očekávaná garantovaná úspora energií za oba projekty je ve výši 1 670 MWh za rok,“ vysvětluje Tomáš Štainbruch, ředitel Odboru správy nemovitostí.
„Také letos vybrala porota projekty, které ukazují na rozmanitost uplatnění metody EPC. Jsou mezi nimi budovy administrativní i areály s vysoce specifickými nároky na technologie a jejich řízení, jaké nemocnice bezesporu jsou. Anebo vozovny a depo pražského Dopravního podniku, které lze v mnoha ohledech kategorizovat jako průmyslové areály. Otrokovice, Bystřice pod Hostýnem a další města, která svoje projekty přihlásila, zase poslouží jako inspirace ostatním municipalitám, které mohou díky EPC modernizovat svůj majetek bez potřeby okamžité investice z vlastního rozpočtu,“ shrnuje Miroslav Marada, předseda APES.
Posláním APES je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu. Jsou to veškeré činnosti, jejichž účelem jsou zaručené úspory spotřeby energie mimo jiné prostřednictvím instalace energeticky účinných technologií, známé jako Energy ...