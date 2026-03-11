Jak se íránská krize promítá do cen energií pro domácnosti
Jak se mění ceníky elektřiny a plynu v době íránské krize. V Kalkulátoru cen energií TZB-info najdete spotové ceny, proč jsou srovnávány nabídky. Přinášíme doporučení pro nové zákazníky a co dělat v době krize na Blízkém východě. Jak se za poslední týden změnily ceny energií na burzách v ČR?
V souvislosti s íránskou krizí se dá očekávat, že pokud se bude jednat o dlouhodobý konflikt, ceny energií pro domácnosti budou růst. Sice vlivem silné konkurence a také vlivem nákupní strategie velkých dodavatelů neočekávám náhlý růst cen energií pro většinu zákazníků, spíše se přikláním k názoru, že nejvýhodnějších nabídek pro zákazníky bude postupně ubývat a jestliže by měl konflikt trvat delší dobu, může to vyvolat zdražování plynu i elektřiny v základních cenících určených především pro stávající zákazníky. Myslím si, že v horizontu tří měsíců zatím hromadné zdražování obou komodit nehrozí.
Snížené dodávky plynu do Evropy z Blízkého východu se zatím v České republice téměř vůbec neprojevily na změnách v nabídkách dodavatelů v uplynulém týdnu. Nejpodstatnější změnou pro domácnosti je aktualizovaná nabídka společnosti MND Energie u plynu, která oslovuje jednak nové, tak i stávající zákazníky, pokud jim v dohledné době končí původní závazek. V ceníku Plyn z první ruky – Ceník Červenec 28 obchodník pokračoval ve snižování cen plynu, v nové nabídce je plyn za 880 Kč/MWh, proti červnové verzi je plyn levnější o 48 Kč/MWh. K této nabídce při sjednání smlouvy online dostane zákazník ještě bonus 2 000 Kč. Díky ceně se tarif v naší tabulce nejvýhodnějších nabídek při roční spotřebě 12 MWh dostal na pozici nejlepší nabídky. Obchodník jako vždy současně aktualizoval podobnou nabídku elektřiny, ale u ní MND ceny neměnily.
Máme také první ceny na květen u tarifu s fixními cenami na měsíc. Ty společnost BIDLI energie zveřejnila 7. 3., přesto cena plynu zůstala v úrovni předchozích měsíců. Proti dubnovým cenám květnová cena dokonce klesla o 185 Kč/MWh na 1 284 Kč/MWh.
Možná pod vlivem událostí v Íránu (nejspíš se jedná jen o chybu) se zvýšila cena měsíční fixace plynu pro březen u společnosti ELYN ENERGIE až na 1 420 Kč/MWh, i když podle posledních 5 cen v únoru, koeficientu 1,08 a také poplatku za zobchodování 350 Kč/MWh by se cena měla pohybovat kolem 1 300 Kč/MWh.
Zatím trh s energiemi pro domácnosti byl podobně, jako předchozí týden klidný, bez podstatných změn.
Spotové ceny v Kalkulátoru cen energií TZB-info, proč jsou tam a jaké je jejich využití
Spotové ceny jsou v Kalkulátoru cen energií TZB-info (Kalkulátor) již od roku 2017. Ze začátku jsme tyto tarify vnímali jako alternativu ke klasickým produktům s tím, že domácnosti mohou výrazně ušetřit. Po energetické krizi se situace obrátila, nyní většina fixních nabídek je levnější než spot. Význam spotových produktů nyní spočívá v možnosti řízení spotřeby a dodávek do sítě podle výhodnosti pro zákazníka. V současné době mohou domácnosti uzavřít smlouvu na spotový tarif jen, když mají chytré měření.
Spotové ceníky rozhodně patří do Kalkulátoru i přesto, že ceny uvedené ve srovnání vyjadřují vážený průměr cen za posledních 12 měsíců a u klasických tarifů jsou náklady vypočítány na následujících 12 měsíců. Takže čtenář porovnává dosti neporovnatelné, u spotové nabídky se jedná jen o určitou pravděpodobnost, že ceny klasické a spotové budou v přibližné relaci, jako jsou v okamžiku srovnání.
Vážený průměr cen se získává každou čtvrthodinu u Operátora trhu na Denním trhu a tato cena se násobí spotřebou v té samé čtvrthodině. U starých smluv bez nutnosti průběhového měření se spotřeba stanovuje podle typového diagramu dodávek.
Spotové ceny v Kalkulátoru jsou porovnatelné pro ty zákazníky, kteří buď nevyužívají průběhové měření a mají běžný průběh spotřeby, nebo mají staré smlouvy bez nutnosti průběhového měření. Pro zákazníky s aktivním přístupem k regulaci spotřeby jsou průměrné ceny uváděné v Kalkulátoru nízké, protože tito zákazníci využívají spotový trh většinou v době, kdy sami elektřinu nemají a musí dokupovat v době nedostatku, to znamená dokupovat dražší elektřinu.
Srovnání nabídek považuji přesto za užitečné, protože mezi jednotlivými dodavateli panuje velká vynalézavost, jak stanovit cenu. Slušná nabídka má pouze ke spotové ceně poplatek za zobchodování v absolutní výši (nyní od 200 do 600 Kč/MWh), nebo pouze koeficient, obvykle 1,08. Ale na trhu je i mnoho spotových tarifů, kde obchodníci kombinují koeficient s pevnou částkou a ještě mají různě stanovené spodní cenové limity, aby zákazníci neplatili málo. Také při využití chytré regulace stanovují dodavatelé různě vysoké poplatky. Je dobré si spotové tarify v Kalkulátoru porovnat se spotovými nabídkami jiných dodavatelů a mimo jiné také podle výše nákladu se rozhodnout. Tyto nabídky lze ve srovnání odfiltrovat.
Mimo tohoto srovnání spotových tarifů se lze podívat na stránky portálu Energospot, ve kterém se čtenář dozví informace o aktuálních cenách elektřiny. V Kalkulátoru je rovněž kalkulačka pro výpočet spotových cen elektřiny a plynu.
Využijte nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu na trhu, které jsou určeny pro nové zákazníky
Protože dodávky plynu do Evropy se budou vinou íránské krize v následujících dnech snižovat, je třeba využít současnou nabídku na trhu, protože tak výhodné ceny nemusí obchodníci v krátkodobém horizontu nabízet. Doporučení patří i těm zákazníkům, kterým končí smlouva třeba na podzim. Zákazníci mohou sepsat smlouvu na dodávku podle současné nabídky již nyní v relativním klidu, nemusí čekat až do doby těsně před koncem původní smlouvy.
V nabídce pro dodávky plynu máme novou nejlevnější nabídku, tentokrát od MND Energie, ve které obchodník kombinuje nízkou cenu a slušný bonus. Další změnou je snížení bonusů společností E.ON, již druhé v krátké době. Což v našem srovnání znamená ústup z pozice nejvýhodnějších nabídek na trhu. Bonusy jsou přepočteny na jeden rok dodávek a jsou bez DPH.
Nabídky zde uvedené mají omezenou dobu platnosti, vždy do vydání dalšího článku.
Ceny na burzách od začátku minulého týdne výrazně rostou
Kvůli válce v Íránu začaly silně růst ceny plynu a i elektřiny na burzách v ČR. V následujícím grafu je vývoj cen na burze PXE v měsíčním kontraktu na duben v jednotlivých dnech.
Ceny v tabulce na spotovém trhu kvůli průměru za měsíc zatím podobný růst nevykazují. Zpožděné jsou také ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Tab. 3: Ceny na burzách v ČR za poslední týden s procentuální změnou