Patnáctý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info pro facility managery
Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Přehrát audio verzi
Patnáctý běh intenzivního vzdělávacího semináře TZB-info pro facility managery
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V termínu 13.–15. 10. 2025 a následně pak 20.–21. 10. 2025 se uskutečnil již 15. běh vzdělávacího odborného semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Pořadatelem semináře je odborný portál TZB-info.
Hlavním tématem patnáctého běhu vzdělávacího programu byl, jako v posledních třech letech, zákon č. 250/2021 Sb. a prováděcí přepisy, kdy nosným bodem bylo zhodnocení praktických zkušeností s aplikací zákona lektora Vladimíra Baletky, eFAMECO.
Aktuálně uskutečněný běh přinesl také mnoho aktualizovaných přednášek, jako Zabezpečení podmínek přístupnosti při správě budov, lektorky Ing. Renaty Zdařilové, VŠB-TU Ostrava, Kontrolu systému vytápění, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy, lektorky Ing. Renaty Strakové, Entech-Group nebo Kontroly a provoz systémů klimatizace a větrání lektora Ing. Miloše Laina, Ph.D., ČVUT v Praze.
Účastníci označili jako nejzajímavější přednášku Zákon č. 250/2021 Sb. v praxi a BOZP a PO ve vztahu k facility managementu lektora Vladimíra Baletky, eFAMECO. Tradičně pak byly velmi pozitivně hodnoceny přednášky na téma CAFM systém v praxi lektora Jana Taláška, Atalian, dále pak lektora Ing. Aleše Choutky, Alstanet na téma Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení.
Zajímavé na uskutečněném běhu bylo, že mezi účastníky byli zástupci klientů a poskytovatelů v oblasti průmyslu, SVJ i státní správy. Vůbec poprvé zástupci property společnosti.
Vzdělávání bylo rozděleno do pěti odborných oblastí:
- Facility management, úvod a legislativa: Základy facility managementu – standardizace dle ČSN EN 15221 a ISO 41000, Nastavení systému ochrany před trestně právní odpovědností v oblasti správy majetku, Benchmarking, jako nástroj přechodu k měkkým službám a Nastavení FM procesů a indikátorů měření kvality služeb (KPI) včetně jejich vyhodnocení – lektory oblasti byli Petra Gütterová, MBA, Brabouk Consulting, TZB-info, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM a Ing. Aleš Choutka, Alstanet.
- BOZP a PO/Vyhrazená technická zařízení: BOZP a PO ve vztahu k FM, Rozsah povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování/poskytování služeb v oblasti Facility Managementu a Zákon č. 250/2021 Sb. – o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ – lektor oblasti byl Vladimír Baletka, eFAMECO.
- Ochrana budov/Kvalita ve facility managementu/Práce s daty ve facility managementu: Ochrana měkkých cílů z pohledu facility managementu, Kvalita ve facility managementu podle normy ISO 41001 a CAFM systém v praxi – lektory oblasti byli Petra Gütterová, MBA, Brabouk Consulting, TZB-info a Mgr. et Mgr. Pavel Krčílek, MČ Praha 11 a Jan Talášek, Atalian.
- Kontrola a provoz systémů TZB/Energetická náročnost budov: Kontroly a provoz systémů klimatizace a větrání a Kontrola systému vytápění, povinné kontroly, Energetická náročnost budov – co vše je v průkazu budovy – lektory oblasti byli Ing. Miloš Lain, Ph.D., ČVUT v Praze a Ing. Renata Straková, Entech-Group, TZB-info.
- Bezpečné užívání budov: Zabezpečení podmínek přístupnosti při správě budov – lektorkou oblasti byla Ing. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava.
Po ukončení semináře získali absolventi certifikát, který potvrzoval úspěšné složení písemného testu a řádnou docházku v rozsahu školených oblastí.
Mezi absolventy byli zástupci společností jako AVEMA Praha, TECHPORA EU, Domov pro seniory Radkova Lhota, 7U, Pharmapark CR, SCF Property Services, KYB Manufacturing Czech, Connectronics, Z NEMO, Skupina Karel Dvořák – Průmyslová zóna Vožická, METAL TRADE COMAX, Fortis Property a Vitesco Technologies.
Nabízíme Vám hodnocení účastníků vzdělávacího semináře:
Monika Ovčáčíková, Správce, bezpečnostní referent – Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o.
„Ráda bych vyjádřila velké poděkování odbornému portálu TZB-info.cz za skvěle zorganizovaný a mimořádně přínosný intenzivní 5denní vzdělávací seminář Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi. Seminář byl po všech stránkách na vysoké úrovni – od odborné úrovně lektorů, přes strukturu a praktickou náplň jednotlivých témat, až po organizační zajištění celé akce. Lektorský tým tvořili skuteční profesionálové s bohatými zkušenostmi z praxe, kteří dokázali srozumitelně a zajímavě předat nejen teoretické znalosti, ale i řadu konkrétních příkladů a doporučení využitelných v každodenní správě a provozu budov. Oceňuji i prostor pro diskusi, sdílení zkušeností mezi účastníky a přátelskou atmosféru, která po celý týden panovala. Seminář mi poskytl komplexní přehled o moderních trendech ve facility managementu, právních a technických aspektech správy nemovitostí i o efektivních postupech řízení provozu.
Celkově hodnotím kurz jako vysoce profesionální, prakticky zaměřený a jednoznačně přínosný. Mohu jej s plným přesvědčením doporučit všem, kteří se zabývají správou a provozem nemovitostí nebo chtějí své znalosti v této oblasti systematicky rozšířit. Děkuji týmu TZB-info.cz za vynikající vzdělávací projekt a za jejich dlouhodobý přínos k rozvoji odborného vzdělávání v oblasti technických zařízení budov a facility managementu.“
Jakub Šabach, E0Z – Investiční projekty a správa DM – Service provider for ŠKODA AUTO a.s., Techpora EU s.r.o
„Školení pro mě bylo přínosné. Získal jsem praktické informace, které mohu ihned využít v praxi. Lektoři měli hluboké znalosti oboru a dokázali je srozumitelně předat. Velmi oceňuji i část věnovanou CAFM systémům. Pozitivně hodnotím také prostor pro diskusi a sdílení zkušeností mezi účastníky.“
Vít Šubrt, Facility Manager – Connect Group
„Školení bylo pro mě velmi zajímavé a přínosné, doufám, že mi pomůže při rozvoji firmy v nové budově. Facility je velmi specifický a komplexní obor. Časem bych chtěl využít konzultace, případně kontakty na lektory.“
Mgr. Linda Virághová, Vedoucí technického oddělení – 7U s.r.o.
„Absolvovala jsem pětidenní intenzivní kurz Facility managementu. Ačkoli v tomto oboru již aktivně pracuji, kurz byl pro mě velkým přínosem a splnil má očekávání. Přestože mám praxi, dozvěděla jsem se řadu nových poznatků, trendů a osvědčených postupů, které mi pomohly doplnit a rozšířit si stávající vzdělání a pohled na obor. Kurz mi poskytl cennou možnost komplexně si utřídit a systematizovat stávající vědomosti. Jedním z největších benefitů kurzu byla vysoká kvalita lektorů. Všichni byli špičkoví odborníci ve svém oboru, s bohatými praktickými zkušenostmi. Jejich přístup byl profesionální a dokázali látku podat srozumitelně a poutavě. Kurz Facility managementu mohu jednoznačně doporučit jak začínajícím, tak i zkušenějším profesionálům v oboru, kteří si potřebují aktualizovat a rozšířit své znalosti. Byl to skvěle investovaný čas.“
TZB-info děkuje všem absolventům a lektorům patnáctého běhu intenzivního vzdělávacího semináře Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi, který se uskutečnil ve dnech 13.–15. 10. 2025 a 20.–21. 10. 2025 ve Vzdělávacím a informačním centru FLORET, Průhonice.
a to 12.–14. 10. 2026 a následně pak 19.–20. 10. 2026.
Přihlásit se můžete na www.konference.tzb-info.cz.