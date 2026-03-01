EPC garantuje úspory nákladů na energie, často přináší nadúsporu a funguje dlouhodobě
Výsledky úspor zákazníků ČEZ ESCO vykazují vysoké nadúspory nad rámec garancí. Po skončení smlouvy projekty šetří energie svým zákazníkům dál až do konce životnosti instalovaných energeticky úsporných zařízení.
Celkem 26 energeticky úsporných projektů se zárukou od ČEZ ESCO pomohlo v loňském roce městům, nemocnicím, kulturním institucím, ale i průmyslovým podnikům snížit jejich náklady na energie o 380 milionů korun.
Projekty energetických úspor se zárukou (EPC) výrazně snižují náklady na vytápění, elektřinu, plyn a vodu. To kromě mnohamilionových úspor přináší i výraznou modernizaci objektů, stejně jako snížení uhlíkové stopy. Výrazným hráčem na poli energetických úspor řešených metodou EPC je ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Její projekty dosahují více než poloviny celkových úspor ze všech projektů EPC doposud realizovaných na území ČR.
„Obliba EPC projektů neklesá, právě naopak. Výsledky úspor našich zákazníků, kteří většinou vykazují vysoké nadúspory nad rámec garancí, hovoří jasně. Dosud jsme našim zákazníkům ušetřili přes 2,5 miliardy korun, nicméně potenciál celého trhu je v řádu desítek miliard. Věřím, že i díky politické podpoře se podaří celý trh dále akcelerovat. V tomto ohledu by měl výrazně pomoci zákon o rozpočtových pravidlech, který umožňuje efektivnější zavádějí EPC v budovách ve vlastnictví státu,“ uvádí Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.
EPC projekty realizované firmou ENESA, dceřinou společností ČEZ ESCO, vedle finančních přínosů výrazně pomáhají také životnímu prostředí. Loňská úspora představuje ekvivalent snížení emisí CO2 o 45 400 tun.
„Loni se nám opět podařilo navázat na dobré výsledky z předchozích let a spustili jsme řadu velkých projektů po celém Česku. Je dobrou zprávou, že se projekty energetických úspor staly tak oblíbenými mezi municipalitami, nemocnicemi nebo univerzitními budovami. Finanční úspory a snížení emisí našim zákazníkům navíc smluvně garantujeme a pravidelně dosahujeme nadúspor,“ říká generální ředitel ENESA Pavol Fraňo.
V loňském roce bylo do nových projektů EPC od ENESA investováno přibližně 1,2 miliardy korun. Letos se předpokládá přibližně o 100 milionů více.
Fakultní Thomayerova nemocnice
Po skončení smlouvy projekty šetří energie svým zákazníkům dál až do konce životnosti instalovaných energeticky úsporných zařízení. Za meziročním růstem úspory je větší velikost probíhajících projektů. Jedním z nejrozsáhlejších loni spuštěných EPC byl úsporný program ve Fakultní Thomayerově nemocnici.
„Projekt EPC, který se u nás budoval za plného provozu bez zásadního omezení péče, je bezesporu jedním z největších projektů v historii naší nemocnice. Od pacientů i zaměstnanců máme velmi pozitivní zpětnou vazbu na vyšší tepelný komfort a celkově příjemné prostředí. Velmi významné jsou i finanční prostředky, které díky tomuto projektu energetických úspor šetříme, a které můžeme následně investovat do ještě kvalitnější zdravotní péče. I proto kolegům z ostatních nemocnic tyto EPC projekty určitě doporučuji,“ říká ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš.
Středočeský kraj
Nový projekt se rozjel také například ve Středočeském kraji, který díky němu ušetří v následujících deseti letech 470 milionů korun.
„S EPC projekty máme ve Středočeském kraji dlouhodobě dobré zkušenosti, například z nemocnic v Mladé Boleslavi a Kutné Hoře. Do projektů energetických úspor krajských budov jsme již investovali přes 3 miliardy korun. Těší nás, že náš strategický přístup k energetické účinnosti byl již potřetí oceněn v soutěži o Nejlepší připravovaný EPC projekt, kterou pořádá Asociace poskytovatelů energetických služeb. Nyní pokračujeme v dalších dvou významných městech našeho regionu – Rakovníku a Kladně. Kraj spravuje stovky budov a postupně chceme rozšiřovat energeticky úsporná opatření i v dalších objektech. Takto ušetřené finance pak můžeme využít na rozvoj kraje, například ve školství nebo modernizaci infrastruktury,“ vysvětluje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.
Další úspěšné projekty
Mezi další velké úspěšné EPC projekty patří Dopravní podnik hlavního města Prahy, Fakultní Thomayerova nemocnice, Kongresové centrum Praha, Koleje a menzy ČVUT, nebo Pardubický kraj.
EPC projekty se obvykle uzavírají na 5–10 let. Po uplynutí této doby zákazníci většinou využívají zkušeností pracovníků ENESA a pokračují ve spolupráci formou energetického managementu, který může přinést 3–5 % dalších úspor energie.
Projekty EPC od ČEZ ESCO bodují i v nejrůznějších soutěžích. Rozsáhlý projekt energetických úspor pro Dopravní podnik hl. m. Prahy získal od Asociace poskytovatelů energetických služeb ocenění za nejlepší EPC roku 2025. ENESA ve spolupráci s Metrostavem DIZ aktuálně finalizuje modernizaci tramvajových vozoven, Depa Kačerov nebo Centrálního dispečinku, díky které v následujících letech firma uspoří přes 150 milionů korun.
Souhrn ENESA 2025:
- Garantovaná roční úspora nákladů na energie ve všech EPC projektech: 175 mil. Kč
- Dosažená roční úspora nákladů na energie v cenách referenčního roku: 227 mil. Kč
- Dosažená roční úspora nákladů na energie v aktuálních cenách: 380 mil. Kč
- Počet aktivních EPC projektů: 26
- Ekvivalentní emise CO2: 45 400 tun
ENESA 2006–2025
- Dosažená úspora nákladů na energie: 2,6 mld. Kč
- Ekvivalentní emise CO2 ve všech dosavadních EPC projektech: 472 700 tun