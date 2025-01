TZB-info / Facility management / EPC (Energy Performance Contracting) / Titul Nejlepší energeticky úsporný projekt 2024 putuje do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) vyhlásila nejlepší připravované EPC projekty roku 2024. Ve čtrnáctém ročníku se na prvním místě umístila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která je doposud největší investicí do EPC projektu v historii České republiky a ušetří díky projektu více než 50 milionů korun ročně. Druhé místo obsadilo statutární město Liberec a třetí město Hodonín.

Cenu spolu s ředitelem Asociace poskytovatelů energetických služeb Radimem Kohoutkem předával i ministr Lukáš Vlček. „Úspory energií snižují výdaje domácností a firem, posilují naši energetickou bezpečnost a zlepšují vnitřní prostředí budov. Právě pro budovy plné technologií je metoda EPC, která garantuje správné nastavení systému a budoucích úspor, ideálním řešením. Oceněným gratuluji a děkuji za jejich snahu zlepšovat kvalitu budov v Česku, měl jsem dnes příležitost vidět skvělé projekty,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a dodává: „My už v této oblasti nyní například připravujeme komplexní strategii renovací budov, která detailně zmapuje data o budovách a potenciál úspor fondů budov. Vládě ji předložíme do konce tohoto roku.“

Odborná porota posuzovala u každého z projektů několik faktorů – od objemu investic přes cenu úspor až k celkovému konceptu. „Všechny tři projekty jsou dobrým příkladem, jak lze v jednotlivých sektorech snižovat energetickou náročnost. Projekt ve Fakultní nemocnici sv. Anny je dalším z těch, kterých bylo ve státních zdravotnických zařízeních realizováno již několik, ale tento je mimořádný nejen rozsahem opatření a extrémní náročností na jejich realizaci, ale z hlediska objemu investic a úspor je momentálně dosud největším EPC projektem v historii České republiky. Města Liberec a Hodonín zase ukazují dalším municipalitám, že k renovacím budov lze přistupovat i jinak než přes tradiční smlouvy o dílo a ušetřit tak ne zrovna malé objemy energie i peněz. Letošní rok nastavil laťku vysoko,“ říká Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zaujala porotu svým komplexním projektem modernizace energetického hospodářství, který zahrnuje 19 objektů. Díky investici ve výši 963 milionů korun nemocnice dosáhne smluvně zaručených ročních úspor 50,7 milionu korun. Realizaci EPC projektu dojde k minimální roční úspoře 11 561 MWh tepelné energie a 1 518 MWh elektrické energie.

„Snížit spotřebu energie byl pro nás zásadní úkol. Nemocnice jsou energeticky velmi náročné a každá šance na modernizaci a úspory pro nás může být ekonomicky důležitá. V našem případě to znamená stavební i technologická opatření. Zateplili jsme skoro 15 000 m2 fasád a vyměnili téměř 600 oken. Instalovali jsme fotovoltaické elektrárny a nové účinné parní zdroje. To je jen malý výčet toho, co projekt obsahuje. Pro nás to znamená opravdu komplexní řešení, které nám pomohlo vyřešit řadu výzev,“ říká říká Vlastimil Vajdák, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Statutární město Liberec se umístilo na druhém místě s projektem, který řeší opatření na 34 objektech a jehož celková investice do energeticky úsporných opatření je 590 milionů korun. Roční zaručené úspory ve výši 12,5 milionů korun sice pokryjí pouze část nákladů, nicméně projekt zahrnuje řadu dalších opatření, která zajišťují uvnitř budov vyšší komfort a bezpečnost jejich provozu. Třetí místo obsadilo město Hodonín s projektem modernizace 22 objektů. Investice do projektu dosáhla 100 milionů korun a očekávané roční úspory činí 11 milionů korun.

Kromě tří vítězných projektů udělila APES i čestná ocenění sportovnímu spolku SK Slavia Praha, který je v přípravě prvního EPC projektu mezi sportovními kluby zatím nejdále, a Středočeskému kraji za jeho strategický přístup k energetické účinnosti a opakované využití metody EPC na krajem vlastněných budovách. Ocenění obdržel za 5. balíček objektů a řadí se k nejaktivnějším krajům v ČR, které projekty se zaručenou úsporou využívají.

Udělování cen bylo součástí konference Energetický management pro města a obce.

EPC (Energy Performance Contracting) je celosvětově zavedené označení pro Energetické služby se zárukou úspor. Jednou z jejich výhod je, že stát, kraje, obce či firmy mohou realizovat energeticky úsporná opatření s nulovými počátečními investicemi a splácet je až z budoucích garantovaných úspor.