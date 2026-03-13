Radiační mimořádné události v krizovém řízení
Radiační mimořádné události představují specifický typ krizové situace, který vyžaduje cílenou a efektivní reakci krizového řízení. Efektivní řízení takových situací vyžaduje rychlou identifikaci hrozby, koordinovanou reakci mezi jednotlivými složkami státní správy, záchrannými složkami a mezinárodními organizacemi. Tento článek se zaměřuje na klíčové faktory krizového řízení v případě radiační mimořádné události, včetně prevence, ochrany veřejnosti a komunikace s médii a obyvatelstvem. Dále je zkoumána role mezinárodní spolupráce při řízení přeshraničních radiačních událostí. Analýzou minulých radiačních mimořádných událostí a získaných zkušeností tento článek poskytuje náhledy na zlepšení systémů krizového řízení a posílení odolnosti vůči těmto vysoce rizikovým incidentům.
Úvod
Radiační mimořádná událost představuje závažnou hrozbu, která vyžaduje rychlou a efektivní reakci v rámci krizového řízení. Tento typ události, ať už jde o havárii jaderné elektrárny, únik radioaktivního materiálu, nebo jiný incident spojený s radiací, může mít devastující dopad na zdraví obyvatelstva, životní prostředí i infrastrukturu. Krizové řízení v těchto situacích musí být pečlivě koordinováno, protože úspěšnost zásahů a prevence následků závisí na rychlosti, informovanosti a připravenosti všech složek systému.
Používání zdrojů ionizujícího záření (ZIZ) v různých odvětvích medicíny, průmyslu, zemědělství a výzkumu stále roste a zákonitě je spojeno s možností vzniku nehod a havárií. Je však jen málo oblastí lidské činnosti, kde byla zároveň s rozvojem aplikací věnována taková pozornost zajištění jejich bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví, jako je používání ZIZ. Přesto však nelze absolutně vyloučit, že k neplánovanému ozáření lidí nedojde [1; 2]. Radiační mimořádné události tedy mohou být neúmyslné nebo úmyslné (např. způsobené teroristy) [3]. Následná likvidace radiačních nehod a havárií vyžaduje pak velmi rychlé operativní rozhodování vedoucí k realizaci opatření na ochranu zdraví pracovníků a obyvatel a opatření na ochranu majetku a životního prostředí [1; 2].
1. Radiační mimořádná událost
Radiační mimořádná událost (RMU) představuje událost důležitou z hlediska jaderné bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření, případně ke vzniku radiační nehody nebo radiační havárie. Radiační mimořádné události různého stupně závažnosti jsou při současném celosvětovém objemu radiačních činností doslova na denním pořádku. Zdaleka nejvíce mimořádných událostí tvoří tzv. radiologické události, tj. mimořádné události spojené s chybnou iradiací pacientů při zdravotnických úkonech spojených s využíváním ZIZ. Další velkou třídou mimořádných událostí jsou incidenty různého stupně závažnosti spojené s provozováním jaderných reaktorů, ať už energetických, nebo výzkumných [4; 5].
Neplánované ozáření či rozptyl radioaktivních látek je mimořádnou situací, vznikající nejednou překvapivými a nepředpokládanými mechanismy a končící velmi různorodými následky. Základní rozdělení RMU je rozdělení na radiační nehody a radiační havárie. Radiační nehodou (událostí prvního a druhého stupně) rozumíme událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření osob. Jako radiační havárii (událost třetího stupně) označujeme potom radiační nehodu, která vyžaduje opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. Důsledky radiačních nehod se zpravidla omezují na prostory pracoviště se ZIZ, radiační havárie pak ovlivňují i jeho okolí zejména únikem radioaktivních látek do životního prostředí [1; 4].
V České republice je řízení radiačních mimořádných událostí upraveno zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů [5]. RMU tedy dělíme na 3 kategorie [4; 5]:
- Mimořádné události 1. stupně jsou události, zvládnutelné silami a prostředky obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla. Mohou mít za následek nepřípustné ozáření osob, nejčastější příčinou bývá ztráta kontroly nad ZIZ. Zpravidla jsou omezeny pouze na prostory se ZIZ. Počet zasažených osob se nejčastěji pohybuje v rozmezí 1 až 10.
- Mimořádné události 2. stupně (radiační nehody) jsou události většího rozsahu, omezené zpravidla na areál pracoviště se ZIZ. Radiační nehodou je radiační mimořádná událost nezvládnutelná silami a prostředky obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla, nebo vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje, která nevyžaduje zavedení neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo. Počet zasažených osob se může pohybovat v řádu desítek až stovek. Zpravidla souvisí s únikem radionuklidů mimo kontrolované pásmo (KP). Během radiačních nehod postupujeme dle Vnitřního havarijního plánu a zásahových instrukcí.
- Mimořádnými událostmi 3. stupně (radiační havárie) nazýváme události vyžadující mimořádná opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí před účinky radioaktivního zamoření. Radiační havárie je nezvládnutelná silami a prostředky obsluhy nebo pracovníků vykonávajících práci v aktuální směně osoby, při jejíž činnosti radiační mimořádná událost vznikla, nebo vzniklá v důsledku nálezu, zneužití nebo ztráty radionuklidového zdroje, která vyžaduje zavedení neodkladných ochranných opatření pro obyvatelstvo (jódová profylaxe, dočasné, nebo dokonce trvalé přesídlení apod.).
2. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí
Roku 1990 byla zavedena mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí INES (International Nuclear Event Scale), která rozlišuje 8 základních stupňů závažnosti radiačních událostí (viz Tabulka 1). Tato stupnice byla zavedena Mezinárodní agenturou pro jadernou energii (IAEA) a Agenturou pro jadernou energii Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA). Jejím primárním účelem je usnadnit komunikaci mezi odborným nukleárním společenstvím, sdělovacími prostředky a veřejností v případech výskytu událostí na jaderných zařízeních či událostí spojených s radioaktivním materiálem nebo s radiací, včetně přepravy radioaktivních materiálů [4].
Stupnice zařazuje události do sedmi stupňů: stupně 1 až 3 se označují jako nehody, stupně 4 až 7 se označují jako havárie. Události, které nemají žádný bezpečnostní význam a jsou klasifikovány stupněm 0 (pod stupnicí), se nazývají odchylky. Události, které vůbec nesouvisejí s bezpečností, se označují jako události mimo stupnici [6].
|Stupeň
|Událost
|7
|Havárie
|velmi těžká havárie
|6
|těžká havárie
|5
|havárie s účinkem vně zařízení
|4
|havárie bez vážného rizika vně zařízení
|3
|Nehoda
|vážná nehoda
|2
|nehoda
|1
|anomálie
|0
|Odchylka
|odchylka bez vlivu na bezpečnost
Zdroj: [4; 6; 7]
Informace o aktuálních událostech hodnocených INES lze najít na webových stánkách. Od roku 2001 byl celý systém hlášení událostí převeden do elektronické formy, jejíž výstup je propojen do webové stránky – Nuclear Events Web-based System (NEWS). NEWS se tak stal od 31. března 2002 oficiálním informačním kanálem mezinárodního informačního systému INES. NEWS je provozován ve spolupráci IAEA, OECD/NEA a WANO. Za provoz systému zodpovídá Divize jaderné bezpečnosti IAEA. Národním koordinátorem České republiky pro hlášení událostí klasifikovaných podle INES je Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) [8].
3. Krizové řízení – klíčové faktory
Krizové řízení je zásadní pro minimalizaci potenciálních škod a pomáhá při rychlejší obnově. Pochopení definice a historie krizí a krizového řízení je nezbytné pro efektivní řešení krizí [9]. Krizové řízení se zabývá schopností osob, institucí nebo organizací reagovat na hrozbu nebo ji zmírnit. Zahrnuje reakci na krizi při vytváření situačního povědomí, komunikaci (napříč sektory), přijímání rozhodnutí a vytváření narativů o krizi v podmínkách naléhavosti a nejistoty [10; 11]. V související oblasti zmírňování zahrnuje krizové řízení úsilí v oblasti prevence, připravenosti a rekonstrukce. Úzce tedy souvisí s řízením rizik katastrof, budováním kapacit, snižováním rizika katastrof, odolností a koordinací krizí jako doplňkové pojmy pro popis specifických aspektů krizového řízení [10].
Za prosazení požadavků radiační ochrany a bezpečnosti zdrojů v rámci státu nesou odpovědnost vlády a obvykle je realizují prostřednictvím systému, v němž prvořadou roli hraje kompetentní odborná organizace radiační ochrany. Odpovídají i za plánování a provedení akcí v rozdílných zásahových situacích. Obvykle zajišťují též určité podstatné služby ochrany a bezpečnosti, jež jsou mimo schopnosti právnických osob schválených pro činnosti nebo tyto služby doplňují [12].
Je tedy třeba, aby existovala národní infrastruktura, jež by usnadňovala vládě realizovat její odpovědnost za ochranu před zářením a bezpečnost zdrojů. Jejími podstatnými součástmi jsou – právní předpisy, orgán radiační ochrany a bezpečnosti zdrojů záření, zmocněný schvalovat a dozírat na činnosti a prosazovat předpisy do praxe; dostatečné zdroje a přiměřený stav vyškoleného personálu. Plné a správné zajištění radiační ochrany vyžaduje, aby regulující orgán radiační ochrany ustavený vládou reguloval zavádění a provádění jakékoli činnosti zahrnující zdroje záření. V ČR roli regulujícího orgánu plní Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) [12].
Základní principy havarijního plánování a odezvy jsou shodné pro všechny typy nehod a havárií. Lišit se bude volba jednotlivých opatření a časový sled jejich provádění. Volba ochranných opatření závisí na povaze nehody nebo havárie, délce jejího trvání a zasažené oblasti. Kromě málo pravděpodobných radiačních havárií jaderných elektráren (JE), jsou častější radiační nehody, příp. havárie se ZIZ během jejich výroby, přepravy nebo použití, či nesprávného zacházení, ztráty nebo odcizení, poškození zdroje nebo jeho stínění apod. [1].
Provozovatel pracoviště se ZIZ zodpovídá za plánování a případné zavedení neodkladných opatření zmírňující dopady havárie – ochranu lidí v areálu pracoviště, vyrozumění příslušných úřadů a poskytnutí všech potřebných informací, doporučení a technické pomoci, varování obyvatelstva v okolí pracoviště. V okolí JE zodpovídá za ochranu obyvatelstva místní státní správa, na celostátní úrovni pak vláda. Do zodpovědnosti ústředních orgánů a vlády patří zejména organizace následných opatření, která nevyžadují okamžitou implementaci a přesahují svým rozsahem kompetence či možnosti nižších územních správních celků [1].
4. Preventivní opatření v rámci radiační mimořádné události
Preventivní opatření v rámci předcházení RMU zahrnují několik důležitých oblastí, které pomáhají minimalizovat riziko ozáření a ochránit zdraví obyvatelstva, současně v širším slova smyslu lze v rámci přípravy na krizovou situaci k preventivním opatřením zahrnout i opatření z oblasti krizové připravenosti [3]:
- Vzdělávání a informovanost:
- Pravidelné školení a informování veřejnosti o riziku radiačních událostí a správných postupech v případě havárie.
- Vytvoření a distribuce informačních materiálů o chování v případě radiační havárie (letáky, brožury, online zdroje).
- Seznámení obyvatel s nouzovými plány a evakuačními trasami.
- Vybudování a údržba evakuačních plánů:
- Evakuační plány pro konkrétní oblasti v případě radiační havárie.
- Zajištění evakuačních tras a míst pro ubytování obyvatelstva mimo oblast s rizikem ozáření.
- Zajištění evakuačních pomůcek (doprava, nouzové zásoby, atd.).
- Udržování zásob a ochranných pomůcek:
- Zásoby potravin, vody a léků pro několik dní až týdnů, v případě, že je oblast postižena radiačním zamořením.
- Zajištění ochranných masek a osobních ochranných pomůcek (například speciální obleky, rukavice).
- Jódové tablety pro ochranu štítné žlázy před radioaktivním jódem.
- Radiační monitorování a včasné varování:
- Instalace radiačních detektorů a monitorovacích zařízení v okolí jaderných zařízení, průmyslových zón a dalších kritických lokalit.
- Vytvoření systému včasného varování pro veřejnost v případě zvýšení radiace.
- Pravidelná kontrola radiace v oblasti a vyhodnocování výsledků.
- Zajištění krizového řízení:
- Krizové plány pro místní a státní úřady v případě radiační havárie.
- Cvičení a simulace pro složky integrovaného záchranného systému (IZS) a pro veřejnost.
- Koordinace mezi státními a soukromými subjekty pro rychlou reakci na mimořádné události.
Jaderná elektrárna (JE) je specifické a velmi komplexní zařízení, na kterém z hlediska ochrany zdraví a životů jejich pracovníků a obyvatel v jejím okolí před účinky ionizujícího záření je třeba zajistit nejen všechny požadavky radiační ochrany, nýbrž i řadu technických, organizačních a dalších požadavků vyplývajících z vlastní technologie JE. Tyto požadavky a jejich zajištění se souhrnně nazývají jadernou bezpečností (defence in depth). Jaderná bezpečnost je chápána jako stav a schopnost JE a osob ji obsluhujících zabránit nekontrolovatelnému rozvoji štěpné řetězové reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod. Tato definice naznačuje, že potenciální riziko JE spočívá v možnosti ztráty kontroly nad řízením štěpné řetězové reakce a v množství radioaktivních látek nahromaděných v aktivní zóně reaktoru během jeho provozu, zejména v souvislosti s jejich možnou disperzí do životního prostředí v důsledku nedovoleného úniku. Ani sebedokonalejší preventivní opatření nesníží pravděpodobnost výskytu závažnějších nehod zcela na nulu [13].
Program monitorování pracovišť JE poskytuje trvalou a úplnou informaci o příkonu ekvivalentních dávek a o objemové aktivitě radionuklidů v ovzduší v různých částech elektrárny, znalost těchto údajů je nutnou podmínkou pro uplatňování principu optimalizace radiační ochrany. Zároveň charakterizuje stav nejdůležitějších technologických součástí a může včas avizovat odchylky od normálního provozu a iniciovat nutná opatření. Vliv JE na okolní obyvatelstvo a na životní prostředí je dán především úrovní kvality technologického zařízení a úrovní řízení technologických procesů. Za normálního provozu slouží monitorování okolí jaderné elektrárny k potvrzování bezpečného provozu ve vztahu k okolí, v případě mimořádného úniku radionuklidů do prostředí je základním východiskem ke zhodnocení rizika tohoto úniku a jeho dopadu na obyvatelstvo [13].
Veškerá preventivní opatření by měla být pravidelně revidována a aktualizována na základě nových informací, technologických pokroků a zkušeností z podobných událostí.
5. Ochranná opatření v rámci radiační mimořádné události
Radiační mimořádnou událostí je myšlena radiační událost, kdy je nutné přijmout opatření na ochranu zdraví osob. Opatření mají jednak vyloučit ozáření, které by způsobilo okamžité účinky záření, jednak na přijatelnou mez snížit riziko pozdních účinků záření [14]. Z hlediska časového průběhu radiační havárie se rozlišují v zásadě předúniková a úniková (časná) fáze a fáze poúniková (dlouhodobá, následná). V časné fázi lze očekávat vyšší dávkovými příkony (jak ze zevního ozáření, tak v důsledku vnitřní kontaminace – inhalace a od depozice na zemském povrchu) než ve fázi poúnikové. V poúnikové fázi lze očekávat již úplný přehled o radiační situaci v dotčených oblastech; dominantní část pokračujícího ozáření je způsobena zevním ozářením z depozitu a vnitřní kontaminací po požití radionuklidů v potravinách [1].
Z ochranných opatření se pro časnou fázi havárie plánují a příp. realizují neodkladná ochranná opatření, jakými jsou vyrozumění odpovědných institucí, varování obyvatelstva, ukrytí, evakuace, jódová profylaxe, omezení pobytu osob, dekontaminace osob a poskytnutí speciální zdravotní péče ozářeným a kontaminovaným osobám. V poúnikové fázi jsou aplikována následná a dlouhodobá opatření, jakými jsou dekontaminace určených kontaminovaných oblastí, budov, zařízení, regulace potravních řetězců, veterinární a zemědělská opatření, příp. i přesídlení osob z nejvíce kontaminovaných oblastí. Následná opatření se zavádějí až po získání spolehlivých údajů (výsledků monitorování) s ohledem na sociální, psychologické a ekonomické aspekty – společenské a ekonomické ztráty spojené s nepodloženými rozhodnutími mohou být vzhledem k délce trvání následných opatření značné. Je tedy důležité rozhodovat o provedení následných opatření na základě co nejúplnější informace s použitím co nejlepších odhadů možných dopadů jednotlivých uvažovaných variant [1].
Podobně jako jiné státy i Česká republika provozuje jako jeden z prostředků adekvátní reakce na radiační havárii – Celostátní radiační monitorovací síť (RMS). RMS je řízena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany [1]. Kritéria pro rozhodování o všech výše uvedených ochranných opatřeních a další podrobnosti o nich jsou uvedena v § 107 (Ochranná opatření v nehodové expoziční situaci) vyhlášky č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje [4].
Úspěšné zvládnutí radiační mimořádné události závisí na připravenosti a koordinaci všech složek integrovaného záchranného systému, včetně zdravotnických pracovníků, kteří hrají klíčovou roli při poskytování první pomoci a následné péče o zasažené osoby [15].
6. Komunikace s médii a veřejností
Na náležitě vedené komunikaci s médii nebo veřejností může záviset úspěšná prevence či zvládání celé řady mimořádných událostí nebo krizových situací, včetně záchrany životů a materiálních hodnot. Naopak podcenění tohoto aspektu může situaci zkomplikovat a vyhrotit. Krizová komunikace není jen komunikování v době mimořádné události či krizové situace, ale i taková specifická forma komunikace, která samotnému vzniku krizové situace zabrání nebo jí předchází. Jakákoli „mimořádná událost“ či „krize“ přitahuje zájmy sdělovacích prostředků, veřejnosti, zainteresovaných orgánů, ale i prostých přihlížejících. S tím je třeba předem počítat. Cílem (nejenom krizové) komunikace je šířit správné, včasné, hodnotné, důvěryhodné a přesvědčivé informace ve správný čas a na správném místě, a tím redukovat nejistotu, zabránit panice, uvést věci na pravou míru a pomoci chránit dobré jméno dotčeného subjektu (např. obce) [16, s. 12–17].
Co se týká havárie v Černobylu, tehdejší způsob informování obyvatelstva zasel nedůvěru k využívání jaderné energie. Míra a otevřenost informací o havárii v době, kdy k ní došlo, byla bohužel poplatná tehdejší době a obyvatelstvo se správné informace včas nedozvědělo. Nedůvěra se také významně dotkla způsobu předávání informací. Důvěra v předávání pravdivých informací o takovýchto událostech byla narušena i do budoucnosti a např. ještě v roce 2011, kdy došlo k havárii v elektrárně ve Fukušimě, mnoho lidí zveřejňovaným oficiálním informacím nevěřilo [17].
Každá velká havárie a neštěstí vyvolává u veřejnosti vlnu emocí a někdy i nejistoty a nervozity pramenící zpravidla z nedostatku informací o události samotné či jejich následcích pro nás. Z toho důvodu např. SÚJB pravidelně informoval na svém webu o stavu a vývoji na JE Fukušima a radiační situaci v jejím okolí [18].
Pro výměnu informací o nových událostech poskytuje informační služba NEWS jejich popis a hodnocení podle stupnice INES, tisková prohlášení (v národním jazyce a v angličtině), pro odborníky technickou dokumentaci a možnost účastnit se diskusního fóra k těmto událostem. Národní a mezinárodní sdělovací prostředky mohou prohlížet INES informace (popis událostí, INES hodnocení a tiskové zprávy) a mohou požádat o registraci, tj. obdržet oznámení pomocí e-mailu o každé nově vložené informaci. Obyvatelstvo bez registrace má volný přístup k INES informacím prostřednictvím webové stránky IAEA [8].
7. Mezinárodní spolupráce při radiační mimořádné události
Význam nadnárodního a subregionálního krizového managementu spočívá v jeho schopnosti efektivně koordinovat a řídit reakce na krizové situace, které přesahují hranice jednotlivých států, nebo které mají výrazný dopad na konkrétní geografické oblasti. Tento typ krizového řízení se stává čím dál tím důležitější vzhledem k rostoucí komplexnosti a rozsahu globálních hrozeb, jako jsou přírodní katastrofy, pandemie, terorismus nebo geopolitické konflikty [19].
Krizové řízení ve Společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) Evropské unie (EU) má podobnou strukturu jako obecné modely, i když přizpůsobené povaze cílů EU. EU dosud soustředila mezinárodní úsilí v oblasti řešení krizí na prevenci. Tímto způsobem se zahraničněpolitický rozměr evropského krizového managementu rozšiřuje za přísné hranice právního státu: hospodářský a sociální rozvoj je pilířem pevného a současného národa [19; 20].
Prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany Unie (UCPM) má nyní EU schopnost nejen usnadňovat, ale také poskytovat kapacity členským státům v případě přeshraničních katastrof, jako jsou letecká pomoc při hašení požárů v lesích, městské záchranné pátrací týmy a záchranné lékařské týmy. Existence a potenciální nárůst intenzity a počtu přeshraničních katastrof samozřejmě zůstává silným argumentem, proč se státy rozhodly spolupracovat na zmírňování katastrof a reakcích na ně. Praxe zvládání katastrof, i když je spravována s ohledem na stávající právní podmínky spolupráce, otevírá také možnosti pro další integraci prostřednictvím kolektivního uznání zlepšení koordinace krizí. To může zahrnovat různé neformální vládní a nevládní sítě a aktéry, od Euroatlantického centra pro koordinaci reakcí na katastrofy (EADRCC) až po spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti logistiky [10; 19].
8. Příklady radiačních mimořádných událostí
Stupeň 3 dle INES – Při tomto stupni je ozáření zpravidla omezeno na jednotlivce a obejde se bez smrtelných následků. Důsledkem však bývá přechodné, nebo i trvalé poškození zdraví [4].
- Chilca, Peru, 2012 – Tři pracovníci obsluhující průmyslový gamagrafický přístroj určený k nedestruktivnímu testování kovových trubek byli opakovaně ozářeni v důsledku jeho poruchy, kvůli níž se radionuklidový zářič 192Ir o aktivitě 3,65 TBq po expozici snímku nevracel zpět do ochranného krytu, ale zůstal uvíznutý ve vodicí trubici. Obsluha si toho však kvůli ledabyle prováděné dozimetrii všimla teprve na samém konci pracovního dne [4].
Stupeň 4 dle INES – Události charakterizované stupněm 4 jsou zpravidla prostorově omezeny (nedochází k vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí) a zasaženo bývá jen malé množství zúčastněných osob. Události tohoto stupně však často vedou k úmrtím či vážným následkům v důsledku akutní nemoci z ozáření [4].
- Tammiku, Estonsko, 1994 – Několik mužů vniklo do nedostatečně chráněného úložiště radioaktivních odpadů. V době incidentu se v něm nacházely zářiče o celkové aktivitě 76 TBq, převážně 137Cs a 90Sr. Zloději odcizili kontejner, který obsahoval 137Cs zdroj. Při manipulaci s kontejnerem z něj vypadl zářič a jeden z mužů lesklý váleček vložil do kapsy u kalhot. Po návratu domů jej dal do zásuvky v kuchyni, kde zůstal asi měsíc, než došlo k vyšetřování. Muž již v průběhu prvních hodin po návštěvě úložiště pocítil nevolnost a zvracel. Po 4 dnech byl hospitalizován pro vážné popálení nohy. Lékař nerozpoznal, že jde o radiační popáleninu. Muž po týdnu v důsledku ozáření zemřel. Na nehodu se přišlo po několika týdnech, když musel být i nevlastní syn mrtvého hospitalizován. U něho již bylo identifikováno radiační popálení na rukou (zjistilo se, že po určitou dobu držel zářič v rukách) [4].
Stupeň 4 až 5 dle INES – Některé události přesahují stupeň 4 buď počtem zasažených osob, nebo rozsahem vlivu na okolí, nedosahují však plně hrůznosti událostí stupně 5 [21].
- Tókaimura, Japonsko, 1999 – V závodě na obohacování uranu došlo dne 30. září 1999 k vážné havárii, kterou způsobili tři pracovníci – Hisaši Óuči (35 let), Masato Šinohara (39 let) a Jutaka Jokokawa (54 let), nedostatečně kvalifikovaní pro tuto práci. Obvykle pracovali s 5% roztokem 235UO2, ale tentokrát měli vytvořit 18,8% roztok 235UO2 pro rychlý reaktor Jojo. Do nádoby s obsahem 40 litrů doplnili postupně 16 kg tohoto paliva, čímž odstartovali štěpnou řetězovou reakci. K výbuchu nedošlo, ze štěpné reakce se však začala šířit silná gama a neutronová radiace. Tento proces trval 20 hodin, než se jej podařilo zastavit. Tři pracovníci, kteří zapříčinili havárii, obdrželi efektivní dávky v rozmezí 1–20 Gy. Byli hospitalizováni, dva z nich zemřeli na akutní nemoc z ozáření. Z důvodu havárie byli evakuováni lidé v okruhu 350 m od budovy závodu. V okruhu 10 km byli lidé nuceni zůstat ve svých domovech. Celkem bylo ozářeno asi 440 lidí. U nikoho však efektivní dávka nepřesáhla 50 mSv. 56 pracovníků dostalo efektivní dávku přes 20 mSv. Provoz závodu byl obnoven na začátku roku 2000 [21].
Stupeň 5 dle INES – Radiační mimořádné události stupně 5 jsou typické zasažením vysokého počtu osob, úmrtími na akutní nemoc z ozáření a kontaminací rozsáhlých oblastí životního prostředí [21].
- Juaréz, Mexiko, 1983 – Nepoužívaný radioterapeutický zářič 60Co (30 TBq) se při neodborné demontáži poškodil a během následné přepravy se 6 000 milimetrových kovových peletek kobaltu 60 vysypalo (některé skončily až na silnici) a následně bylo prodáno spolu s ostatním kovovým materiálem do sběrny šrotu. Zde se peletky přimíchaly k dalšímu kovovému šrotu a postupně se dostaly i do hutí, kde kontaminovaly mnoho různých kovových výrobků. Tím došlo k rozsáhlé kontaminaci města, surovin a stavebních materiálů, které byly dále používány. Na incident se přišlo až v Los Alamos National Laboratory, kde detekovali kontaminovanou dodávku stavebního materiálu a začalo se pátrat po jejím původu. Došlo k ozáření 4 000 osob, z toho pět osob efektivní dávkou v rozmezí 3 až 7 Sv, 17 636 budov bylo testováno, 814 budov muselo být strženo [21].
Stupeň 6 dle INES – Kromě několika notoricky známých havárií energetických jaderných reaktorů (vyjma havárie černobylského jaderného reaktoru a havárie ve Fukušimě, které byly doposud jako jediné v dějinách ohodnoceny stupněm 7), byla stupněm 6 charakterizována pouze průmyslová havárie v sovětském průmyslovém závodě Majak, k níž došlo roku 1957 [21].
- Kyštym, SSSR, 1957 – V závodě pro zpracování radioaktivních materiálů se původně obohacoval uran pro jaderné elektrárny a vyrábělo plutonium do jaderných hlavic. Dnes se zde vyrábí zejména různé radioizotopy pro lékařské účely a tritium. Také se zde likvidují vyřazené jaderné hlavice a přepracovává jaderný odpad z atomových elektráren k dalšímu použití. Od roku 1948, odkdy je závod v provozu, se vypouštělo množství radioaktivní odpadní vody, občas přímo využité na chlazení jaderného paliva, do místní řeky Teča. Nebezpečný odpad se tak ukládal do půdy na břehu obývaném cca 100 000 lidmi. Pro omezení šíření nuklidů byly na řece Teča vybudovány dvě přehradní nádrže – objekt N10 v roce 1956 a objekt N11 v roce 1960. Tyto dvě nádrže spolu s třemi staršími obsahují odhadem aktivitu 60 PBq. Dnes se vynakládají velké zdroje na jejich dekontaminaci. K nejhorší z množství havárií došlo 29. září 1957 v 16:20 místního času, kdy vybuchla nádrž, ve které se skladovala směs acetátů a nitrátů různých radionuklidů, a koncentrátu kobaltnatých solí. K výbuchu došlo následkem odpaření chladící vody v důsledku poškozené chladicí soustavy, bez které se nádrž kvůli probíhajícím jaderným přeměnám rychle ohřála na 350 °C. Následný chemický výbuch o síle 100 tun TNT odmrštil 160 tun vážící betonový uzávěr nádrže a vyvrhl přibližně 80 tun směsi o aktivitě 600 PBq do výšky 1 km, z čehož asi 90 % dopadlo v nejbližším okolí a zhruba 60 PBq se rozptýlilo na několika stech čtverečních kilometrech v tzv. „východouralské radioaktivní stopě“ směrem na severoseverovýchod, napříč celou Sverdlovskou oblastí. Během rozvoje havárie a její likvidace bylo ozářeno několik tisíc lidí. Do rozšířené kohorty osob sledovaných v rámci vlivu havárie bylo zahrnuto 30 000 osob narozených před rokem 1950 a v letech 1950 až 1960 pobývajících na březích řeky Teča. Pro většinu osob zařazených do této kohorty jsou k dispozici údaje o jejich zdravotním stavu a příčinách úmrtí [21].
Stupeň 7 dle INES – Do současnosti tak byly hodnoceny pouze 2 události:
- 4. blok jaderné elektrárny Černobyl, Kyjevská oblast, Ukrajinská SSR, SSSR (nyní Ukrajina), 26. dubna 1986 – Události spjaté s černobylskou havárií zasáhly celý svět a svým rozsahem se neblaze zapsaly do lidské historie. Zasažené skupiny obyvatelstva a území jsou vzhledem k dlouhodobým účinkům ionizujícího záření sledovány dodnes. V lidských myslích havárie zanechala na dlouhá léta nedůvěru k využívání jaderné energie [17].
- jaderná elektrárna Fukušima I, Prefektura Fukušima, Japonsko, 11. března 2011 (12. dubna 2011 překlasifikováno ze stupně INES 5 Japonskou agenturou pro jadernou bezpečnost) – Nehoda ve Fukušimě byla způsobena silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami. Ta zaplavila záložní generátory, což vedlo k výpadku chlazení reaktorů a následnému tání jaderného paliva v několika reaktorech. V důsledku toho došlo k uvolnění radioaktivního materiálu do okolí, což vedlo k evakuaci více než 150 000 lidí. Vznikl také vážný problém s kontaminací vody a půdy, který měl dlouhodobé environmentální a zdravotní následky. Havárie na jaderné elektrárně Fukušima I přinesla celému jadernému odvětví nejtěžší zkoušku od doby, kdy došlo k havárii v jaderné elektrárně Černobyl, s níž byla tato havárie často srovnávána. Nehoda ve Fukušimě se stala jednou z nejhorších jaderných havárií v historii a výrazně ovlivnila politiku a přístup k jaderné energetice ve světě [18; 22].
9. Možnosti zlepšení systémů krizového řízení
V případech, kdy došlo k destrukci radionuklidového zářiče, bývá průvodním jevem takové události nejen ozáření a kontaminace osob, ale i kontaminace nemalého území a obydlí. Prvotní diagnóza zdravotních následků ozáření, zpravidla provedená praktickými lékaři, dermatology, či specialisty na infekční nemoci, mnohdy nebývá správná. Zejména u nehod mimo pracoviště se ZIZ byly zdravotní příznaky často posuzovány jako běžné popálení, infekce, bodnutí hmyzem, dietetická chyba, viróza a takto i dlouhodobě léčeny. IAEA v roce 2000 publikovala dokument „How to recognize and initially respond to an accidental radiation injury“, ve kterém stručnou formou shrnuje zásady, jak rozpoznat radiační nehodu a jaké činnosti provést v první fázi po jejím zjištění, aby se snížilo riziko špatné diagnózy [21].
I když radiačním nehodám nelze zcela zabránit, je třeba se systematicky snažit riziko jejich vzniku omezovat – zvyšováním kvality zabezpečení ZIZ, zvyšováním úrovně znalostí nejen mezi radiačními pracovníky, ale i mezi obyvateli, a konečně, využíváním poznatků z průběhu a likvidace následků těchto nehod pro zefektivnění systému radiační ochrany a havarijní připravenosti [21].
Historie nám také ukazuje, že každé neštěstí či krize s sebou přináší i obrovský impuls, který lidstvo posouvá dál. A stejně tomu je i v případě celého jaderného odvětví [17]. Na všech evropských elektrárnách byly po roce 2011 provedeny zátěžové testy zaměřené na nové zhodnocení odolnosti evropských elektráren vůči extrémním externím vlivům včetně analýzy jejich důsledků, které by mohly vést až k úplné ztrátě bezpečnostních funkcí (v našich podmínkách se jednalo především o zemětřesení a záplavy). Na webu SÚJB jsou zveřejněny informace a výsledky zátěžových testů v rubrice Stress testy jaderných elektráren [18].
Havárie ve Fukušimě ukázala, že je potřeba zrevidovat a inovovat postupy pro obnovu území po havárii. Význam aktuálních informací o moderních způsobech zpracování odpadu a možnostech dekontaminace je zásadní zejména pro země, které jsou limitovány prostorem, jako je Japonsku (území je limitováno mořem) nebo mají relativně malou rozlohu jako ČR [18].
Závěr
Závěrem lze říci, že radiační mimořádná událost představuje vážnou hrozbu, která vyžaduje efektivní a rychlou reakci v rámci krizového řízení. Správná příprava, koordinace mezi jednotlivými složkami a informovanost obyvatel jsou klíčové pro minimalizaci rizik a ochranu zdraví lidí. Včasné varování, adekvátní evakuační a ochranné plány, a přítomnost odborníků z oblasti jaderné bezpečnosti jsou nezbytné pro zvládnutí takovéto krizové situace. Zároveň je důležité nezapomínat na dlouhodobou přípravu a školení obyvatelstva, které by mělo být pravidelně informováno o možných rizicích a správných postupech v případě radiační hrozby. Monitoring radiačního znečištění, zásoby ochranných prostředků, a připravenost krizových týmů jsou faktory, které mohou rozhodnout o úspěšnosti reakce. V konečném důsledku je nutné, aby všechny složky krizového řízení pracovaly v souladu a efektivně, protože pouze koordinovaný přístup a včasná reakce mohou snížit následky radiační mimořádné události na minimum a ochránit životy a zdraví obyvatel.
Cílem příspěvku je zdůraznit důležitost efektivní reakce na radiační mimořádné události a upozornit na významnou roli prevence, ochrany veřejnosti a také komunikace s veřejností. V případě přeshraniční RMU se příspěvek snaží poukázat i na význam mezinárodní spolupráce, kterou je potřeba neustále rozvíjet a posilovat. Příspěvek se tak snaží přispět k lepšímu pochopení a řízení radiačních mimořádných událostí, svou strukturou poskytuje stručný přehled o klíčových faktorech krizového řízení v případě RMU. Analýzou minulých událostí a jejich dopadů nabízí náhled na zlepšení systému krizového řízení a na posílení odolnosti vůči těmto vysoce rizikovým incidentům. Může tak inspirovat další autory k prohloubení výzkumu v oblasti radiační ochrany a krizového řízení.
Použitá literatura
- Radiační havárie. Online. SÚRO. Praha: Státní ústav radiační ochrany, © 2025. Dostupné z:
https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/radiacni-havarie.
- KLENER, Vladislav, ed. Principy a praxe radiační ochrany. 1. vyd. Praha: Azin CZ, 2000. ISBN 80-238-3703-6.
- Radiation Emergencies: Preparing for a Radiation Emergency. Online. Centers for disease of control and prevention. 2025-01-31. Dostupné z: https://www.cdc.gov/radiation-emergencies/safety/index.html.
- ZOUL, David; KOPLOVÁ, Markéta a KREJČOVÁ, Petra. Radiační mimořádné události: část I. Online. Aldebaran bulletin. 2020, roč. 18 (2020), č. 34/2020. ISSN 1214-1674. Dostupné z: https://www.aldebaran.cz/bulletin/2020_34_rmu.php.
- ČESKO, 2016. Zákon č. 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon. Online. In: Zákony pro lidi. AION CS, 2010-2025. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-263. [cit. 2025-02-19].
- Stupnice INES: Obecná informace o stupnici INES. Online. SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Praha, 2008. Dostupné z: https://sujb.gov.cz/jaderna-bezpecnost/ines/stupnice-ines. [cit. 2025-02-21].
- INES: Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných a radiačních událostí: Uživatelská příručka. Online. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 2016. Dostupné z:
https://sujb.gov.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/INES-2008_cz_preklad.pdf.
- Informační systém NEWS. Online. SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Praha. Dostupné z:
https://sujb.gov.cz/jaderna-bezpecnost/ines/informacni-system-news. [cit. 2025-02-21].
- SAWANG, Sukanlaya. Understanding Crisis Management in Modern Societies. Online. Entrepreneurial Crisis Management. 2023, s. 1–16. ISBN 978-3-031-25187-0. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-031-25188-7_1.
- HOLLIS, Simon. Crisis management in Europe: exploring transgovernmental solutions to transboundary problems. Online. Journal of Transatlantic Studies. 2020, roč. 18, č. 2, s. 231-252. ISSN 1479-4012. Dostupné z:
https://doi.org/10.1057/s42738-020-00042-1.
- ANSELL, Chris; BOIN, Arjen a KELLER, Ann. Managing Transboundary Crises: Identifying the Building Blocks of an Effective Response System. Online. Journal of Contingencies and Crisis Management. 2010, roč. 18, č. 4, s. 195–207. ISSN 0966-0879. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2010.00620.x.
- Infrastruktura systému radiační ochrany. Online. SÚRO. Praha: Státní ústav radiační ochrany, © 2025. Dostupné z:
https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/infrastruktura-systemu-radiacni-ochrany.
- Jaderné elektrárny. Online. SÚRO. Praha: Státní ústav radiační ochrany, © 2025. Dostupné z:
https://www.suro.cz/cz/radiacni-ochrana/usmernovani-ozareni-pri-cinnostech/jaderne-elektrarny.
- Ochranná opatření při radiační mimořádné události. Online. SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Praha. Dostupné z:
https://sujb.gov.cz/radiacni-ochrana/oznameni-a-informace/ochranna-opatreni-pri-radiacni-mimoradne-udalosti. [cit. 2025-02-21].
- Úloha lékaře a zdravotnických pracovníků při radiační mimořádné události. Online. SÚRO. Praha: Státní ústav radiační ochrany, 2019. Dostupné z: https://www.suro.cz/system/files/2021-03/Uloha%20lekare%20a%20zdravotnickych%20pracovniku%20pri%20radiacni%20mimoradne%20udalosti_2019_def.pdf.
- Příručka pro obce: Využitelná při vzdělávání pracovníků krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti. Online. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky. 2014. Dostupné z: https://mv.gov.cz/soubor/prirucka-pro-obce-final-pdf.aspx.
- Černobyl. Online. SÚJB: Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Praha, 2008. Dostupné z: https://sujb.gov.cz/cernobyl. [cit. 2025-02-21].
- Uplynulo 10 let od jaderné havárie na elektrárně Fukušima I. Online. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 2021. Dostupné z: https://sujb.gov.cz/aktualne/detail/dnes-si-pripominame-10-let-od-jaderne-havarie-na-elektrarne-fukusima-i. [cit. 2025-02-21].
- RYPL DUŠKOVÁ, Radka. The Role of Transnational and Subregional Crisis Management in Crisis Management. Online. International Conference Safe and Secure Society. 2024, roč. XI, č. 2024, s. 7–16. Dostupné z:
https://doi.org/10.36682/SSS_2024_1.
- GALLUCCIO, Mauro. Crisis Management and Risk Assessment in the EU: A General Outline. Online. Science and Diplomacy. 2021, s. 103-109. ISBN 978-3-030-60413-4. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60414-1_9.
- ZOUL, David; KOPLOVÁ, Markéta a KREJČOVÁ, Petra. Radiační mimořádné události: část II. Online. Aldebaran bulletin. 2020, roč. 18 (2020), č. 35/2020. ISSN 1214-1674. Dostupné z:
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2020_35_rmu.php.
- Fukushima Nuclear Accident Update Log. Online. IAEA. 2013-06-10. Dostupné z:
https://www.iaea.org/newscenter/news/fukushima-nuclear-accident-update-log-52. [cit. 2025-02-21].
Radiation emergency events represent a specific type of crisis that requires targeted and effective crisis management responses. Effective management of such situations requires rapid threat identification, coordinated response between government agencies, emergency services, and international organizations. This article focuses on the key factors of crisis management in the case of a radiation emergency, including prevention, public protection, and communication with the media and the public. Additionally, the role of international cooperation in managing cross-border radiation events is examined. By analysing past radiation emergencies and the lessons learned, this paper provides insights into improving crisis management systems and enhancing resilience in the face of such high-stakes incidents.