MPO ve spolupráci s NRB spouští podporu malých a středních podniků – Národní záruku
MPO ve spolupráci s NRB spouští podporu malých a středních podniků – Národní záruku
Nový produkt Národní záruka v rámci programu ZÁRUKA 2024–2030 je určen pro živnostníky a malé a střední podniky, které chtějí získat bankovní úvěry na financování svých provozních i investičních projektů. MPO na tento nástroj vyčlenilo 578 milionů Kč.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou (NRB) opět spouští jeden z nejúspěšnějších záručních programů na podporu podnikání. Nový produkt Národní záruka v rámci programu ZÁRUKA 2024–2030 navazuje na dřívější program M-záruka a je určen pro živnostníky a malé a střední podniky, které chtějí získat bankovní úvěry na financování svých provozních i investičních projektů. MPO na tento nástroj podpory vyčlenilo 578 milionů korun.
„„Malé a střední podniky jsou páteří české ekonomiky a bez jejich silného rozvoje se neobejde žádný region ani celé hospodářství. Záruky jsou jednou z nejúčinnějších podpor malých a středních podniků. Po roce a půl bez funkčního programu dnes podnikatelům vracíme klíčový nástroj – Národní záruku. Mohou znovu žádat o úvěry, pro řadu podnikatelů je to konkrétní pomoc a možná jeden z nejlepších vánočních dárků,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Národní záruka naplňuje jednu z klíčových rolí NRB, kterou je podpora malých a středních firem. Ty tvoří významnou hnací sílu naší ekonomiky, nejen z pohledu růstu a inovací, ale také proto, že ve všech regionech představují významného zaměstnavatele. Naším cílem je usnadnit jim cestu k získání bankovních úvěrů. Záruční produkt Národní záruka nabízí živnostníkům, malým a středním podnikům výhodné záruky za investiční nebo provozní úvěry, které pomohou s rozvojem jejich podnikání a s posílením jejich konkurenceschopnosti,“ uvedl Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky (NRB).
- Žádosti přijímá Národní rozvojová banka od 18. 12. 2025. Výzva Národní záruka bude otevřená do konce příštího roku.
- Produkt poskytuje záruku pro investiční i provozní úvěry s výší ručení až 70 procent jistiny zaručovaného úvěru. Maximální výše zaručovaného úvěru je až 20 milionů Kč. Doba ručení je až deset let. Záruku lze využít na širokou škálu potřeb, například pořízení a rekonstrukce dlouhodobého majetku, jako jsou budovy, stroje a technologie, financování nákupu zásob, provozní výdaje a řízení skladového hospodářství. Záruky se poskytují k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřeny smlouvy o spolupráci.
„Program Národní záruka vítáme jako důležitý krok k obnovení osvědčeného nástroje podpory malých a středních podniků, který navazuje na dřívější M-záruku. Malé a střední firmy jsou klíčovým segmentem české ekonomiky a díky záručnímu schématu můžeme financování nabídnout širšímu okruhu podnikatelů, podpořit realizaci investic i stabilitu jejich provoz, a znásobit tak dopad do reálné ekonomiky. Parametry programu byly dohodnuty ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, NRB a bankovního sektoru a banky jsou připraveny žádosti zpracovávat tak, aby se schválené úvěry dostaly k firmám v co nejkratší době. Věříme, že program přispěje k růstu investic, posílení konkurenceschopnosti podniků a k oživení ekonomiky nejen na celostátní, ale i regionální úrovni,“ uvedl Aleš Blažek, člen prezidia ČBA a generální ředitel skupiny ČSOB.
„O obnovení záručního programu AMSP ČR dlouhodobě usilovala, jsme proto rádi, že je zpět v podobě Národní záruky. Ačkoli malé a střední podniky (MSP) jsou s cca 54% podílem na přidané hodnotě hnacím motorem české ekonomiky, s cca 59% podílem na zaměstnanosti významným zdrojem pracovních míst a vzniku mnohdy i průlomových inovací, řada MSP bez efektivně nastavených záručních programů na bankovní financování nedosáhne. Podle našich dat z roku 2024 cca 40 % MSP mělo problém dostat úvěr bez záruky,“ doplnil Josef Jaroš, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
„Podmínkou budoucí konkurenceschopnosti české ekonomiky jsou investice, inovace a přesun k produkci s vysokou přidanou hodnotou. Malé a střední firmy v tom hrají zásadní roli, protože často přicházejí s inovativními nápady, ale nezřídka narážejí na limity při získávání financování. Hospodářská komora proto vítá spuštění programu Národní záruka jako důležitý nástroj, který podnikatelům otevře cestu k úvěrům na investice, modernizaci a inovace a podpoří tak transformaci české ekonomiky i zachování její konkurenceschopnosti,“ uvedl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory České republiky.
„Česká ekonomika potřebuje zásadní restart, který musí stát na dvou nohách – zásadním snížení byrokracie a podpoře investic do rozvoje a modernizace. Nový záruční program pro malé a střední podniky tomu výrazně pomůže, protože mnoho menších firem má dobré nápady, ale komplikovaný přístup k financování. Proto je dobře, že tento nový program vznikl na MPO v koordinaci státu, zástupců podnikatelů i bankovního sektoru a že hlavním cílem bylo přijít s co nejjednodušším čerpáním a co nejširší dostupností nových záruk. Je to první důležitý krok v podpoře investic a věříme, že na něj brzy naváže i avizované zrychlení odpisů jako druhý důležitý nástroj modernizace české ekonomiky,“ shrnul Tomáš Prouza, viceprezident Hospodářské komory ČR a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
„Obnovení záručního nástroje v podobě Národní záruky považujeme za velmi důležitý krok ke zlepšení podmínek pro podnikání v České republice. Pro řadu malých a středních podniků, ale i jejich dodavatelské řetězce, je přístup k financování klíčový pro udržení výroby, investic a pracovních míst. Záruky poskytované ve spolupráci MPO a NRB pomohou firmám překlenout období nejistoty, realizovat rozvojové projekty a posílit jejich konkurenceschopnost. Oceňujeme zejména praktické nastavení programu a jeho zaměření na reálné potřeby podnikatelské sféry,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Bližší informace a podrobné podmínky programu jsou na webu NRB – www.nrb.cz.
ZDROJ: MPO ve spolupráci s NRB spouští klíčový nástroj podpory malých a středních podniků – Národní záruku | MPO