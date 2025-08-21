Příručka pro podnikatele – rady k finančním kontrolám
V případě kontrol může být nejasné, co vše mohou úřady požadovat, a naopak jaká práva mají kontrolované osoby. Hospodářská komora ČR připravila aktualizovanou verzi oblíbené příručky Kontroly pod kontrolou.
Kontroly pod kontrolou: Aktualizovaná příručka radí podnikatelům, jak postupovat při kontrolách
Čeští podnikatelé jsou každoročně vystaveni desetitisícům kontrol. Například jen živnostenské úřady uskutečnily v roce 2023 přes 34 600 kontrol, finanční správa pak jen loni dokončila téměř 9 800 daňových kontrol.
Podnikatelé čelí tisícům různých povinností, ve kterých se často neorientují. V případě kontrol může být nejasné, co vše mohou úřady požadovat, a naopak jaká práva mají kontrolované osoby.
Hospodářská komora České republiky připravila aktualizovanou verzi oblíbené příručky Kontroly pod kontrolou, která podnikatelům slouží jako praktický průvodce při kontrolách ze strany státu.
Za statistik vyplývá, že nejčastěji kontroly provádí:
- finanční správa;
- živnostenské úřady;
- Česká obchodní inspekce;
- Česká správa sociálního zabezpečení;
- Státní úřad inspekce práce.
Hospodářská komora ČR proto připravila tento obecný návod pro podnikatele, který jim může napomoci v orientaci, na co si dávat při kontrolách pozor.
První kapitola obsahuje základní informace a shrnuje průběh kontroly, hlavní oprávnění kontrolních orgánů i práva kontrolovaných podnikatelů. Najdete v ní odpovědi na nejčastější dotazy a vzory základních dokumentů.
Následující kapitoly se postupně věnují kontrolám:
- živnostenských úřadů;
- inspektorátů obchodní inspekce;
- inspektorátů práce;
- finančních úřadů;
- správy sociálního zabezpečení.
Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora ČR objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných informací. Obsah tohoto dokumentu slouží primárně k poskytnutí základního přehledu o dané problematice, a to v obecné rovině. Hospodářská komora ČR postupuje s odbornou péčí, ale neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím poskytnutých informací.
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...