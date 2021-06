TZB-info / Dotace / Cena elektřiny a plynu pro domácnosti posledních několik měsíců výrazně roste

Zatímco v 1. čtvrtletí letošního roku byla obvyklá cena silové elektřiny kolem 1 500 až 1 600 Kč/MWh, v nových cenících není výjimkou cena přes 2 000 Kč/MWh. U plynu rok začínal s cenami kolem 600 až 700 Kč/MWh (pouze komodity bez DPH), v nových cenících je cena o 100 až o 200 Kč/MWh vyšší.

Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info odpovídal na otázky ČTK. My vám přinášíme nejen jeho odpovědi, ale i komentáře vybraných dodavatelů.

Jaký vývoj cen elektřiny a plynu pro domácnosti v ČR očekáváte v letošním a příštím roce? Jaké jsou a budou hlavní důvody a aspekty tohoto trendu?

Ing. Jan Schindler: Cena elektřiny a plynu pro domácnosti posledních několik měsíců výrazně roste a tento trend bude pokračovat i v následujícím roce. Hlavním důvodem je zvyšování cen na burzách. U elektřiny, vzhledem ke zprávám o vývoji klimatu, se veřejné mínění odklání od emisních zdrojů energie a to se projevuje zdražením emisních povolenek a odstavováním uhelných elektráren. Elektřiny začíná být nedostatek. U plynu již rok je vyšší spotřeba v Asii a tím se snižují nadbytky volného plynu pro spotové trhy. Ceny těchto komodit pro domácnosti kopírují zdražování na burzách se zpožděním.

O kolik peněz, případně procent, se roční platby domácností změní? Doporučil byste v tuto chvíli lidem, kterým končí smlouva, zafixovat si cenu?

Ing. Jan Schindler: Zatímco v prvním čtvrtletí byla obvyklá cena elektřiny (jen komodity bez DPH ) kolem 1 500 až 1 600 Kč/MWh, v nových cenících není výjimkou cena přes 2 000 Kč/MWh. V případě plynu rok začínal s cenami kolem 600 až 700 Kč/MWh silové elektřiny, v nových cenících je cena o 100 až o 200 Kč/MWh vyšší. Zvyšování cen plynu je mírnější, protože obchodníci v minulosti moc nezlevňovali. Příklad ze spotového trhu: elektřina před rokem 600 Kč/MWh, tento měsíc 1 600 Kč/MWh, plyn loni 150 Kč/MWh, tento měsíc 650 Kč/MWh.

Doporučil bych co nejdříve si najít fixní cenu na co nejdelší období, tedy na tři roky. Potíž je jen v tom, že téměř všichni významní hráči již fixní produkty zdražili. Myslím, že je akceptovatelné pro obchodníka, když s ním zákazník uzavře smlouvu, která bude začínat do třech měsíců od podepsání nové smlouvy.

Jak mohou lidé výši ceny svých plateb ovlivnit? Je podle vás vhodnější volit spíše větší nebo menší dodavatele energie? Proč?

Ing. Jan Schindler: Výsledné ceny pro domácnost může ovlivnit aktivita zákazníka, to znamená, že stačí, když jednou do roka, když zákazník dostane vyúčtování, tak si zkontroluje své platby za energie s nabídkami na trhu. U produktů s fixními cenami je důležité nepropást termín, do kdy může zákazník poslat nesouhlas s aktivním prodloužením, do kdy si může vybrat jiné nabídky.

Samozřejmě větší dodavatelé mají lepší možnosti diversifikovat nákup a zvýšit bezpečnost pro zákazníka. Osobně mám raději menší odpovědné dodavatele, kteří nabízí energie za reálné ceny. Je pravda, že v době růstu cen bude více krachů obchodníků, zejména v důsledku neodpovědné cenové politiky.

Komentář Romana Gazdíka, mluvčího firmy ČEZ, a. s. Ceny elektřiny na burzách letos prudce vyskočily. Může za to především cena emisní povolenky, která je rekordní. Povolenka roste kvůli zpřísňujícím se klimatickým cílům Evropské unie, ale také kvůli velkému množství volných peněz na trhu, které investoři umisťují prakticky kdekoliv. Máme ale cenovou politiku, která chrání zákazníky před prudkými výkyvy cen. Jako jediný velký dodavatel jsme loni plošně zlevnili po celé České republice a u všech produktů. Zlevnili jsme ještě před topnou sezonou, aby z toho měli naši zákazníci co největší užitek. Ceníky na dobu neurčitou klesly u elektřiny i plynu v průměru o cca 10 %. Za každou megawatthodinu spotřeby tak lidé spoří u elektřiny 230 korun a u plynu 120 korun. Dobrou cenu chceme udržet pro naše zákazníky i letos a u hlavních ceníků nepředpokládáme změny a zachováváme výhodné sazby u elektřiny i plynu.

Komentář Martiny Slavíkové, vedoucí Koncernové komunikace skupiny E.ON v ČR Pro naše zákazníky nakupujeme elektřinu dopředu a průběžně, což nám umožňuje i za aktuálně nepříznivých okolností na energetických burzách v tuto chvíli držet pro zákazníky stabilní ceny. Ani v dohledné době neplánujeme ceny za dodávky elektrické energie koncovým zákazníkům zvyšovat. Ceny elektřiny na komoditních burzách rostou už od konce minulého roku. Hlavním zdrojem tohoto růstu cen energie na komoditních burzách je výrazný nárůst ceny povolenky CO 2 , jejíž cena aktuálně přesahuje 53 EUR/tunu, což je oproti ceně ze začátku roku nárůst o 20 EUR. Do vysokého nárůstu ceny povolenky se promítají upravené charakteristiky započatého regulačního období evropského schématu obchodování s emisemi a pravděpodobně také významné spekulace finančních investorů na růst jejich ceny. Tyto vlivy se odráží i v růstu aktuální ceny elektřiny na burzách, která se momentálně pohybuje okolo úrovně 68 EUR/MWh na dodávku pro rok 2022 a 64 EUR/MWh na dodávky v roku 2023, což je oproti konci roku 2020 nárůst přibližně o 15 EUR/MWh.

Komentář firmy Gazela Energy, a.s. Cena elektřiny a plynu na burzách roste už od poloviny roku 2020. Do cen v domácnostech se to promítlo pouze u zákazníků, kteří mají ceny vázané na ty burzovní. Proto také nepovažujeme tyto takzvaně velkoobchodní ceny za vhodné pro domácnosti. Naši zákazníci mají ceny platné celý kalendářní rok, růst cen na burzách se jich ani loni ani letos nijak nedotkl. Je ale pravda, že pokud ceny zůstanou na těchto vysokých úrovních, tak ke zdražení v roce 2022 nevyhnutně dojde. Pro zákazníka není důležité sledovat ceny na burzách, ale vybrat si dodavatele, který má jednoduchý a srozumitelný ceník a který dlouhodobě drží svou marži nízko. Všichni dodavatelé kupují na burze za podobné ceny, jediný rozdíl je v tom, kolik si nad burzovní ceny přidají své marže.

Komentář Michala Lesa, energetického specialisty na Ušetřeno.cz Situace na trhu není dobrá. Dochází ke zdražování cen elektřiny i plynu. U elektřiny se v tomto roce očekává zdražení o 10 %, domácnosti si tak připlatí i více než tisícovku ročně. Důvodem, proč ke zdražování elektřiny dochází, je především rostoucí cena emisních povolenek, která dosáhla nového rekordu, což má vliv na výrobu elektřiny z uhlí a plynu. Zdražování elektřiny a plynu se mohou spotřebitelé vyhnout zafixováním současných, stále výhodných, cen. U elektřiny lze změnou dodavatele průměrně ušetřit 4 000 Kč ročně, u plynu 8 000 Kč. Změnit dodavatele lze například využitím srovnávače, který vám podle aktuální spotřeby či počtu členu v domácnosti srovná jednotlivé dodavatele a jejích ceníky.

Komentář Tomáše Slavíka, vedoucího marketingu & komunikace Skautské energie Skautská energie patří dlouhodobě díky svému obchodnímu modelu mezi nejlevnější nabídky na trhu. Naše cena za elektřinu i plyn pro roky 2021 a 2022 je fixní a platná i pro nově přistupující zákazníky. Vzhledem k obecně rostoucím cenám tak brzy budou podmínky ve Skautské energii opět výrazně výhodnější než u zbytku trhu. Ani budoucího vývoje se u nás není potřeba obávat - zastupujeme již přes 30 000 zákazníků. Nejsme spojeni s jedním dodavatelem a princip pravidelné soutěže nám dává svobodu. Vždy jednou za dva roky vybereme nejvýhodnější cenu, která pak zůstává neměnná dalších 24 měsíců. Zákazníci tak mají jistotu, že bez jejich aktivní starosti je o jejich nejvýhodnější volbu dobře postaráno. Jsme patrně největší spotřebitelskou komunitou v ČR. O nízké ceny nám jde už proto, že je chceme sami využívat pro skautské základny a klubovny. Kromě výrazné úspory pro všechny zapojené je naším cílem zajišťovat financování skautské organizace. S rostoucím zájmem zákazníků se obojí dobře daří.