Nejčastější chyby při výběru dodavatele elektřiny

Analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info Ing. Jan Schindler odpovídá na dotazy portálu finance.cz

Jak se nyní vyvíjí ceny elektřiny na burzách? Jak by to mohlo ovlivnit ceny pro koncové spotřebitele?

Ceny elektřiny na burze (PXE) od loňského října neustále rostou, nyní jsou o třetinu vyšší, než byly v říjnu. Ceny se pohybují nyní kolem 60 EUR/MWh. Růst cen se již od začátku tohoto roku dotýká i koncových spotřebitelů. Od ledna ceny elektřiny pro domácnosti přestaly klesat, v posledních dvou měsících někteří dodavatelé začali ceny zvyšovat. Zdražování se zatím týká zejména produktů s garancí fixní ceny elektřiny na určitou dobu. Je předpoklad, že ceny na burze budou nadále růst. To vyvolá všeobecné zdražování elektřiny pro konečné spotřebitele v následujících měsících.

Jaké chyby při výběru dodavatele dělají spotřebitelé nejčastěji?

Myslím, že největší chybou je fakt, že zákazníci nejsou sami aktivní a že se rozhodují na základě oslovení obchodníkem nebo překupníkem. Ne vždy jsou nabídky prezentované obchodníkem pro zákazníky opravdu výhodné. Jako velkou chybu v době, kdy se zdražuje, vidím to, že mnoho zákazníků dává přednost nabídce bez závazku. Ceny takových nabídek se mohou zanedlouho zvýšit.

Co rozhodně zohlednit v obchodních podmínkách/ve smlouvě?

Zákazníci by rozhodně měli zohlednit nediskriminační, poctivé podmínky. Lidé by neměli uzavírat smlouvy s dodavateli, kde zákazník musí platit do 14 dnů a obchodník např. až za dva měsíce. Také podmínky, kde jsou lhůty pro vyslovení nesouhlasu s oznámením úmyslu neprodloužit smlouvu je ohraničena krátkou lhůtou od do, protože obchodník chce záměrně ztížit odchod zákazníků jinam. Je důležité se také podívat na ceník doplňkových služeb, zda zákazníkům nehrozí nehorázné pokuty.

Jak se vyznat v ceně a na co si dát pozor (např. různé poplatky navíc)?

V případě ceny je důležité vědět, jak dlouho cena platí, zda je proměnná podle toho, jak se vyvíjejí ceny na trhu. Cena může být i fixní na určité období, které ale nemusí být totožné s délkou závazku. V tom případě by se měli zákazníci zajímat o to, jakou cenu budou mít po ukončení platnosti třeba akční ceny. Někteří dodavatelé sice nabízejí smlouvy bez závazku, pokud ale zákazníci mají sjednanou určitou cenu a ukončí smlouvu předčasně, pak musí doplatit rozdíl většinou mezi smluvní cenou a standardním ceníkem. Když zákazník není dlouhodobě aktivní, mohou se mu v době prodloužení výrazně zvýšit ceny.