5 triků dodavatelů energií na začátku roku 2021

Trh s elektřinou a plynem pro domácnosti se rozhodně zlepšuje, se zákazníkem se už zachází lépe, než ještě před několika lety. Přesto v nabídkách, smlouvách a obchodních podmínkách jsou ustanovení, u kterých by měl zájemce o nabídku zpozornět. Na první pohled vše vypadá skvěle, ale po změně dodavatele se může opomenutí projevit.

Lákadlo nízkých cen na spotových trzích

Nebudu zakrývat, že jsem příznivcem cen energií pro domácnost, které jsou nějakým způsobem závislé na vývoji trhu. Pozitivem „na spotu“ je fakt, že z vývoje cen na trhu neprofituje jen obchodník, ale i koncový zákazník.

V roce 2020 byly ceny na spotových trzích s elektřinou i plynem mimořádně nízké, což se projevilo i na dvanáctiměsíčním cenovém průměru, který je uváděn v cenovém srovnání Kalkulátoru cen energií TZB-info. Tento průměr se mění se zpožděním za aktuálními cenami na spotovém trhu. Od léta ceny elektřiny i plynu na spotových trzích výrazně rostou a tak v cenovém srovnání jsou nabídky mnohem příznivější, než které by zákazník se spotovým tarifem dostal nyní. Proto jsme dočasně vypnuli možnost poptávání nabídek ze spotového trhu, i když věřím, že zájemci, kteří se rozhodnou změnit dodavatele prostřednictvím našeho srovnání, si přečtou doplňující informace a že se sami správně rozhodnou. Dobře informovaný zákazník věří, že ve dlouhodobém srovnání nabídek elektřiny i plynu budou spotové ceny vycházet lépe, než většina klasických nabídek na trhu, což vyplývá z historického porovnání cen.

Nízké ceny, které ukazuje dvanáctiměsíční průměr, však mohou nalákat obchodníky s ne úplně čistými úmysly. Na trhu se prvně objevila akviziční nabídka s cenami plynu ze spotového trhu. Spotový ceník platí omezenou dobu a pak zákazník přechází na standardní ceník dodavatele. Spotové ceny námi v Kalkulátoru publikované mohou sloužit jako lákadlo.

Rovněž nabídky jiných společností ze spotového trhu, spolu s vyčíslením úspory na základě námi použitých průměrných spotových cen, mohou být při nasazení agresivnějších obchodních praktik dobrým způsobem, jak získat nové zákazníky. Většina zákazníků si v době, kdy má ještě možnost odstoupit od smlouvy, nezkontroluje vývoj cen na spotovém trhu a po vypršení termínu na odstoupení jej zase od změny odrazuje případná vysoká pokuta.

Nalákám zákazníka nízkou cenou a až vyprší ceník, tak mu zdražíme

O tom, jaké bude mít zákazník dlouhodobé ceny, rozhoduje především jeho aktivita. Obchodník spoléhá především na to, že si zákazník jednou vybere, tím se zbaví dodavatele, se kterým nebyl spokojený, a tím jeho aktivita skončí. Po několika letech lidé zjistí, že jsou na tom možná hůře, než kdyby zůstali u původního dodavatele, kterého pod vidinou úspor opustili. Na trhu je množství nabídek s nízkou fixní cenou s omezenou platností, do určitého data nebo délkou pouze na rok. Nějaký čas potřebný na změnu dodavatele uplyne a zákazník si původně lákavých cen moc neužije. Smlouva je automaticky prodloužena a zákazník začne odebírat plyn nebo elektřiny za standardní cenu, většinou mnohem vyšší, než byla původní lákavá cena. Pro zákazníky je dobré se informovat na ceníky v době prodloužení.

Nepustíme zákazníka

Obchodníci vynakládají velké úsilí na získání nových zákazníků, ale i tak je to stále náročnější. A když se obtížněji shánějí noví zákazníci, je důležité si udržet zákazníky stávající. U některých obchodníků to není problém, zákazníci jsou spokojeni a i když mohou kdykoliv odejít, neudělají to. Někteří obchodníci ale musí své zákazníky držet. K tomu slouží termín pro vyjádření nesouhlasu s automatickým prodloužením smlouvy na dobu určitou. Solidnější přístup obchodníků je ten, že je dojednán pouze jeden termín, do kdy zákazník musí obchodníkovi sdělit, že nechce pokračovat, obvykle jsou to tři měsíce před koncem smlouvy. Ti méně solidní dodavatelé mají termín pro vyslovení nesouhlasu s prodloužením ohraničen jak minimální tak maximální dobou. Nejčastěji se používá rozmezí mezi čtvrtým a třetím měsícem před koncem smlouvy.

Jeden velký alternativní dodavatel lhůty pro vyslovení nesouhlasu dovedl k dokonalosti a u každého produktu má jiný termín pro zaslání nesouhlasu. Tato vynalézavost se může projevit tím, že když se zákazník rozhodne tohoto dodavatele opustit a přestup zařizuje obchodník, tak nový dodavatel může udělat chybu v termínech a je po přestupu. Je možné, že novela energetického zákona projde a tyto praktiky zakáže.

Vyberte si druh smlouvy, můžete mít smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou, jak chcete

Vypadá to pěkně, zákazník si může vybrat, jaký druh smlouvy bude mít. Potíž je v tom, že zákazníka obchodní zástupce přesvědčí, že se jedná o nejlepší nabídku na trhu a tak je logické, že „takto výhodný produkt je potřeba mít na co nejdelší dobu“. I když tedy obchodník dává zákazníkovi vybrat typ smlouvy, stejně většinou zákazníci mají smlouvu na dobu určitou. Na druhou stranu tato formulace vypadá lépe, než kdyby obchodník napsal: „smlouva na 10 let“.

Vracíme peníze na účet

V dobrém obchodním vztahu jsou si zákazník i obchodník rovni, tedy mají stejná práva i povinnosti. Mezi základní povinnosti rozhodně patří mít stejné platební podmínky, přesněji řečeno, lhůtu na zaplacení. Ne všichni zákazníci ale mají stejná práva. Zákazník musí zaplatit do čtrnácti dnů, ale na peníze z přeplatků bude čekat dva měsíce. Tak je to sepsáno v obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí smlouvy.