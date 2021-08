Hlavní vlna zdražování energií začne od září

Roman Šitner, Lidové noviny: Projevuje se již v cenících dodavatelů energií růst cen? Burza je celkem jednoznačná, všechno se sune vzhůru. Zdražují obchodníci s elektřinou? Jak moc? Dá se ještě sázet na to, že se to nějak otočí a zdražení nebude, nebo nebude tak výrazné? Tedy, že poleví něco z mixu drahá povolenka, drahé uhlí, po dlouhé zimě dražší plyn, málo vody pro vodní elektrárny a rostoucí spotřeba?

Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen TZB-info:

Ceny elektřiny i plynu na burze rostou už od loňska, ale tempo zvyšování cen se poslední měsíc výrazně vzrostlo. Obchodníci zdražují energii domácnostem už od jara jak v případě elektřiny i plynu. Záleží na tom, jak jednotliví obchodníci nakoupili, zda si zajistili energie včas dopředu, či spoléhali více na okamžitý nákup. Ti druzí již zdražili radikálně. Také mizí nabídky nejlevnějších energií. Myslím, že hlavní vlna zdražování začne od září a nejsem si jistý, kolik obchodníků vydrží nezdražovat do konce roku. Od září zvyšuje ceny například Pražská energetika.

Elektřina pro svícení může zdražit do deseti procent, náklady na vytápění plynem mohou vzrůst i o 20 %. Protože podíl ceny plynu na celkové částce, kterou zákazníci platí, je podstatně významnější než u elektřiny, proto zákazníci s doposud nižší cenou plynu se mohou dočkat i 50% zdražení.

Výhodou zdražení je fakt, že čím něco je dražší, tak roste nabídka zdrojů. Ale zase tak bych na to nespoléhal.

Komentář: Mgr. Barbora Peterová, tisková mluvčí, ČEZ, a. s.

Za vysokou cenou elektřiny stojí kombinace faktorů. Nejzásadnější je zejména růst cen emisních povolenek. V poslední době také ale rostla cena zemního plynu a černého uhlí.

Rostoucí trend ceny emisní povolenky v posledních měsících byl motivován revizí hlavních parametrů EU ETS, která povede k nižšímu objemu povolenek v systému. Tato revize přímo souvisí se zpřísněním emisního cíle pro rok 2030 v rámci balíčku „Fit for 55“ (55% pokles emisí vůči roku 1990). Očekávané zpřísnění systému vedlo na začátku roku k nárůstu spekulativní poptávky po povolenkách ze strany finančního trhu, což růst ceny povolenky dále zrychlilo. V poslední době cenu povolenky pozitivně ovlivňuje i zdražování plynu, které vrací do hry emisně náročnější uhelné zdroje. Momentálně se cena povolenky pohybuje kolem 54 euro, někteří analytici ale předpovídají, že do roku 2030 může její cena narůst až na úroveň kolem 90 euro za tunu (Analyst: EU carbon price on track to reach €90 by 2030 – EURACTIV.com)

Za růstem cen plynu a uhlí je především nebývale dlouhá zima. Ta mimo jiné vyprázdnila plynové zásobníky, které je tak třeba nyní před další zimou doplňovat. Výrazně se také projevuje zvyšující se ekonomická aktivita (především Číny). Oba faktory zvýšily spotřebu energetických komodit v době, kdy byla ještě produkce uhlí a plynu nižší kvůli omezením spojenými s covid-19, což vyústilo v globální růst cen na několikaletá maxima.

Ceny uhlí se v Evropě vyšvihly na nejvyšší úroveň za 10 let. A to navzdory dekarbonizačnímu úsilí. Může za to zejména situace v Asii. Například nedávné sucho v Číně odstavilo z provozu řadu vodních elektráren, které země musela nahradit zvýšenou produkcí v uhelných zdrojích, Čína také registruje enormní poptávku po elektřině vzhledem k růstu ekonomiky. Za zmínku též stojí problémy s dodávkami od největších světových producentů (záplavy v Indonésii, zákaz dovozu australského uhlí do Číny, problémy s logistikou v Rusku a Jižní Africe: Thermal coal prices soar as demand for electricity rebounds | Financial Times (ft.com)).

ČEZ má cenovou politiku, která chrání zákazníky před prudkými výkyvy cen. Jako jediný velký dodavatel jsme loni plošně zlevnili po celé České republice a u všech produktů. Zlevnili jsme ještě před topnou sezonou, aby z toho měli naši zákazníci co největší užitek. Ceníky na dobu neurčitou klesly u elektřiny i plynu v průměru o cca 10 %. Dobrou cenu chceme udržet pro naše zákazníky i letos. U nefixovaných ceníků zachováváme výhodné sazby a ceny budeme držet co nejdéle. U fixovaných ceníků dochází průběžně ke změnám v závislosti na konci fixace a pohybu cen elektřiny na burze. Někteří zákazníci si tak třeba před několika lety mohli zafixovat velmi levný produkt, ale mezitím se velkoobchodní ceny prudce zvedly. Zákazníky samozřejmě o těchto změnách transparentně informujeme.