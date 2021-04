TZB-info / Ceny energií a paliv / Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na začátku jara 2021

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na začátku jara 2021

Dříve nasmlouvané ceny jednou končí a je třeba se podívat po lepších nabídkách na trhu. Které nabídky jsou pro zákazníky v současné době nejvýhodnější? Vyberte si tarify bez závazku, s fixací ceny nebo od tradičních dodavatelů.

Důvěřuj, ale prověřuj. To se týká i dodávek elektřiny a plynu pro domácnosti. Pro to, aby lidé trvale platili nižší částky, není potřeba dělat mnoho. Stačí si zkontrolovat vyúčtování dodávek elektřiny a plynu se současnou nabídkou na trhu pomocí Kalkulátoru cen energií TZB- info. Kontrolou jednou za rok zjistíte, jak výhodné ceny energií máte. Shledáte-li, že platíte zbytečně moc a smlouva vám končí nebo máte smlouvu na dobu neurčitou, zkuste změnit dodavatele. To je nejjednodušší a nejrychlejší cesta k úsporám.

Kalkulátor cen energií TZB-info (Kalkulátor) sice pracuje s nejrozsáhlejší databází ceníků dodavatelů energií v ČR, ale dodavatelů i nabídek je mnoho a proto nemohou být všechny v hlavním cenovém srovnání. Obchodníci také nabízejí svým zákazníkům individuální ceny, které nezveřejňují a v Kalkulátoru je nemáme. Pro cenové srovnání s ostatními nabídkami v tomto případě využijte funkci Individuální cenová nabídka, která porovná i vaše individuální ceny. Takové porovnání je prospěšné i z toho důvodu, že téměř všichni obchodníci prohlašují o svých nabídkách, že jsou nejlepší na trhu, ale ne vždy to je pravda.

Rád bych vás upozornil na zajímavé nabídky na trhu, které je třeba zvážit. Samozřejmě výhodných nabídek je mnohem více, všechny najdete v Kalkulátoru a mají tlačítko „Poptat u prodejce“.

Níže v textu jsou tři kategorie doporučení. Je to jednak proud pro svícení a pro běžné spotřebiče, kterým domácnosti netopí (distribuční sazby D01d, D02d). Druhá kategorií obsahuje topný proud pro přímotopy (D45d). Protože obchodníci mají podobné ceny i pro ostatní distribuční tarify pro vytápění (D35d, D56d,D57d), lze toto doporučení využít i pro ně. Konečně třetí skupinou je plyn určený hlavně pro vytápění s roční spotřebou 20 MWh.

Protože každý zákazník dává přednost něčemu jinému, tak jsem rozdělil každou z výše uvedených kategorií ještě na další tři podkategorie, které se týkají preference zákazníků, zda zákazníci chtějí levnou energii bez závazků, s fixací nebo chtějí jistotu tradičního dodavatele.

Proud pro svícení se spotřebou 2 000 kWh za rok

Levný a bez závazku

Blízká budoucnost přinese s velkou pravděpodobností zdražení elektřiny. V Kalkulátoru jsou nabídky, které jsou bez závazku a bez garance ceny pro ty, kteří se nechtějí smluvně vázat. Lze ale očekávat, že cena těchto produktů půjde nahoru. Na druhou stranu dodavatelé s těmito nabídkami patří dlouhodobě k nejlevnějším na trhu a i přes případné zvýšení ceny budou stále patřit k těm nejlevnějším.

Doporučit lze tyto produkty

Lumius/Bez závazků Fonergy/Premium Energie ČS/On-line.

Fixace ceny

Pro ty, kteří dávají přednost jistotě alespoň na určitou dobu, nabízí trh následující nabídky. U fixace cen je třeba si poznamenat datum, do kdy je třeba se podívat, co bude následovat, až fixace vyprší a zákazníci přejdou na jiný produkt. V současné době bych fixaci ceny doporučil.

EUROPE EASY ENERGY/eDomácnost Bohemia Energy/Ideál 21-23 Lumius/Fix3

Tradiční velký a známý dodavatel

Zákazníkům v této kategorii jde především o nalezení spolehlivého, bezproblémového dodavatele na dlouhou dobu a při tom něco ušetřit.

MND/Ceník 2022 – Online EP Energy Trading/Jistota 1/2020 innogy/Optimal

Topný proud s roční spotřebou ve vysokém tarifu 1 000 kWh a v nízkém tarifu 9 000 kWh

Levný a bez závazku

U této kategorie zákazníci spotřebovávají více energie a také za ni více platí. Proto bych doporučoval spíše fixní cenu, ale pokud někdo upřednostňuje volnost, jsou zde tyto nabídky:

Lumius/Bez Závazků České teplo/Ceník MALO_04 Gazela Energy/CENÍK 2021

Fixace ceny

V Kalkulátoru jsou sice levnější nabídky skupiny Bohemia Energy (Europe Easy Energy, X Energie, Comfort Energy), ale ty jsou shodné a s garancí ceny do konce roku 2022. Sice se jedná o skvělé nabídky, ale osobně bych dal přednost garanci ceny do konce roku 2023. Proto je na druhém místě Europe Easy Energy, stejně jako stejné produkty ostatních členů skupiny Bohemia Energy.

Skautská energie/Nabídka pro rok 2021 a rok 2022 – STANDARD EUROPE EASY ENERGY/eDomácnost promo leden 21-23 Lumius/FIX 3

Tradiční velký a známý dodavatel

Pro zákazníky, kteří požadují slušného, známého dodavatele a nechtějí experimentovat, jsou určeny tyto nabídky.

E.ON Energie/Ceník Variant PRO 24 Únor 2021, MND/Proud – Ceník 2022 – Domácnosti, innogy (RWE)/elektřina Optimal

Plyn 20 MWh za rok

Levný a bez závazku

Cena plynu sice roste, ale přesto bych se nebál vybrat nabídky na dobu neurčitou. Mezi produkty je nabídka společnosti bezDodavatele, jejíž cena v Kalkulátoru je určena dvanáctiměsíčním průměrem, v tom případě by se jednalo o nejlevnější nabídku, ale ceny plynu značně vzrostly, tak jsem pro toto srovnání dal průměrnou cenu od začátku letošního roku.

České teplo/ceník plyn MODOM Lumius/Bez Závazků bezDodavatele

Fixace ceny

Fixace ceny je určena pro ty, kteří chtějí mít alespoň po určitou dobu jistotu stálých cen energií. Uvádíme nabídky, které jsou dlouhodobě výhodné i po vypršení závazku.

Skautská energie/Nabídka pro rok 2021 a 2022 Lumius/Fix 2 FOSFA/FIX22

Tradiční velký a známý dodavatel

Pro zákazníky preferující známé dodavatele jsou následující nabídky. Ani zde se lidé nemusí obávat přílišného zvednutí cen po skončení závazku