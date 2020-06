TZB-info / Facility management / BIM - Informační model budovy / Pouhý nákup softwaru Vaše problémy nevyřeší

Pouhý nákup softwaru Vaše problémy nevyřeší

V dnešní době je při řízení projektů nejdůležitější mít vždy po ruce aktuální informace – snadno, rychle a na jednom místě. Jedině tak můžete učinit při přípravě i v průběhu stavební zakázky správná rozhodnutí.

Společnost Callida nabízí ucelené systémové řešení euroCALC, které výrazně zjednodušuje a urychluje pracovní procesy v každé fázi projektu. Od přípravy, přes realizaci až po samotnou správu hotového díla. A díky integraci s nejrůznějšími ERP systémy je i silným controllingovým nástrojem. Navíc euroCALC poskytuje celou řadu vylepšení a novinek, které umožňují řídit stavbu efektivně. Dokáže zpracovávat data v rámci BIM projektu a vytvářet z nich automaticky stěžejní položky rozpočtu včetně výměr.

Vytvářejte rozpočet přímo v BIM modelu

Rozpočtování je pátým rozměrem BIM modelu. Je víc než jasné, že digitalizace stavebnictví se nevyhne ani oblasti oceňování. Proto je v systému euroCALC 4 implementovaný moderní prototyp řešení BIM rozpočtování. Aktuálně aplikujeme principy BIM rozpočtování na pilotních zakázkách. Ve spolupráci s projekční a inženýrskou kanceláří AED PROJECT, a.s. se podařilo vytvářet části rozpočtu pomocí funkcionality BIM rozpočtování v systému euroCALC 4. Jednalo se konkrétně o výstavbu administrativní budovy. V praxi to znamená, že rozpočtář dokáže pracovat s BIM modelem v IFC formátu. Je to hlavně o tom, co nejvíce zautomatizovat oceňování co největšího množství obecných položek rozpočtu. Ovšem pokud má být celý proces oceňování efektivní a hlavně přesný a jednoznačný, je zapotřebí provést standardizaci tvorby 3D modelů a zejména pak standardizaci negeometrických údajů, které každý model obsahuje.

Rozpočtář bude svou práci dělat efektivněji, přesněji a…

…hlavně rychleji. A jak známo, čas hraje při oceňování stavebního díla velmi důležitou roli. Odevzdat přesný a bezchybný rozpočet včas je základ úspěchu při získání zakázky. Úspora času se řadí mezi hlavní výhody BIM rozpočtování. A nezáleží na tom, zda dochází ke změnám v projektu – což je vždy noční můra každého rozpočtáře. V BIM modelu se změny promítnou do všech projektových dokumentů, a tudíž i do výpočtu výkaz výměr tedy do samotného rozpočtu. A tak mohou být jednotlivé verze rozpočtu ihned analyzovány a zpracovány.

