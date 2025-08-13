Spotové ceny elektřiny letos červenci byly vyšší než před rokem, záporných cen bylo méně
Sjednejte si již nyní smlouvy na dodávky plynu na roky 2027, 2028. Tarify budou vyšší o emisní povolenky. Červenec přinesl výrazně vyšší ceny elektřiny na spotu než vloni, záporných cen bylo naopak podstatně méně. Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu a jaké ceny byly na burzách v ČR uplynulý týden.
Ceny elektřiny i plynu na burzách se delší dobu příliš nehýbou, což nenutí obchodníky nějak výrazně měnit ceny domácnostem. Ceny pro stávající zákazníky občas mírně klesnou, někdy výměnou za vyšší stálý plat. U akvizičních nabídek jsou většinou ceny tak napnuté, že již není prostor pro další zlevňování, a nové nabídky jsou spíše vzácností. Uplynulý týden, v době vrcholu prázdnin, nebyl výjimkou, nezaznamenal jsem výraznější novinku, kterou bych zde rád uvedl.
Přesto existuje početná skupina zákazníků, kterým končí závazek a rozhodují se, zda přijmou některou z levných nabídek na trhu. Při výběru z nabídek je třeba myslet na budoucí ceny a u plynu počítat s poplatkem za emisní povolenky od roku 2027. Proto, pokud si dnes zákazník vybírá nový plynový tarif, měl by mít co nejnižší cenu a současně měl by mít garantovanou cenu komodity na rok 2027 a částečně na rok 2028, kdy domácnosti budou za povolenky platit.
Červenec přinesl výrazně vyšší ceny elektřiny než vloni, záporných cen bylo naopak podstatně méně
V červenci byl medián ceny elektřiny v pracovní den 96 EUR/MWh, o víkendu 72,3 EUR/MWh. Meziročně to znamenalo nárůst. V případě pracovního týdne není rozdíl tak dramatický, jen o 11,6 %, ale o víkendu byly ceny letos o 90 % vyšší. Jedním z faktorů bylo určitě horší počasí, které úplně nepřálo výrobě z FVE, ale na druhou stranu tolik nezvedalo spotřebu elektřiny na chlazení – chlazení tedy u „samovýrobců“ spotřebovalo méně vyrobené elektřiny. Vyrobilo se sice meziročně prakticky totožné množství elektřiny, ale instalovaný výkon narostl o 27 %.
Mezi nejdražší hodiny patřila večerní špička ve 20 hodin a o víkendu o hodinu později. Medián ceny zde byl 161 EUR/MWh a o víkendu 123 EUR/MWh. Nejvyšší cena se vyšplhala až k 465,7 EUR/MWh, a to 1. července ve 20 hodin. Přitom minulý rok bylo maximum v červenci jen 260,8 EUR/MWh. O víkendu bývají i maximální ceny výrazně nižší. Letos to bylo jen 172 EUR/MWh.
„Představa energeticky, ‚levného víkendu‘ a ‚levného léta‘ ve srovnání se zimou a s pracovními hodinami je tak definitivně minulostí, v cenové mapě se naplno projevuje nová skladba zdrojů s vyšším podílem obnovitelných zdrojů, na kterou ještě současně česká energetika nedokázala úplně zareagovat, mj. se zpožděním (vlivem opožděné legislativy) nastupujícím trendem akumulace elektřiny,“ řekl Jan Palaščák, zakladatel skupiny Amper.
Naopak nejlevnější elektřina je mezi 10–17 hodinou, v průměru stále jen 74,6 EUR/MWh v týdnu, o víkendu dokonce jen 18,7 EUR/MWh a od 11–15 hodiny zadarmo nebo za zlomek. „Rigidní ‚typové diagramy dodávek‘ na hladině nízkého napětí, vycházející z pozdně socialistického modelu ‚ráno do továrny, odpoledne domů‘ se tak již staly finálně dinosaurem české energetiky,“ sdělil Jan Palaščák.
Vyšší ceny v letošním červenci dokazuje i nižší počet hodin za záporné ceny. Z investorského pohledu potřebné obměny zdrojů se jedná spíše o benefit, opačný je pohled spotřebitelů, především těch, kteří využívají tarif s denními cenami. V uplynulém roce bylo 61 hodin za zápornou cenu (8 %), letos jen 17 hodin (2 %) a to ještě jen o víkendu. Jak lze vidět ani minulý rok, ani letos nebylo ve finále tolik hodin v záporných cenách, jak panují obecné představy či obavy. Polovinu času se cena elektřiny pohybovala mezi 50–100 EUR/MWh, anebo poté mezi 100–150 EUR/MWh.
Meziročně byly ceny i méně rozkolísané, pomohla již akumulace, tedy vyšší počet instalovaných bateriových systémů. Průměrný 3hodinový rozdíl byl 28,7 EUR/MWh, 5hodinový pak 37,9 EUR/MWh a 8hodinový 42,2 EUR/MWh. Nejvyšší rozdíl byl letos zaznamenán právě 1. července 2025, kdy za tři hodiny stoupla cena elektřiny o 363 EUR/MWh. Velký rozdíl cen během pár hodin byl například mezi ranními hodinami 3. července 2025 a večerními hodinami o den dříve. Během 7 hodin klesla cena o 226 EUR/MWh.
Den po blackoutu se vyskytovala přes poledne i záporná cena a celkově byla pod průměrem pro daný měsíc. Ani v dalších dnech nebyla situace nějak cenově výjimečná, v první pracovní den po blackoutu byla sice vyšší (dáno zataženější oblohou), než byl průměr pro daný měsíc, ale maximální cena byla okolo 150 EUR/MWh. „Obchodní výsledky kritického dne 4. července 2025 byly v souladu s pravidly i selským rozumem ‚neutralizovány‘ na parametrické ceny, aby blackoutem nad rámec fyzických škod někdo ještě netrpěl či z něj naopak někdo netěžil díky ‚on line‘ dosaženým extrémním cenám elektřiny a odchylek,“ komentoval Jan Palaščák.
Doporučené tarify ke sjednání novými zákazníky
V následující tabulce je přehled oficiálních nabídek dodavatelů, bez podpultových cen, jak je nabízí vybraní dodavatelé. Tyto ceny jsou výrazně nižší, než které má většina zákazníků, kteří se nerozhodnou obchodníka změnit a je jim nabídnuta standardní prolongační cena. Proto se vždy vyplatí si alespoň zkontrolovat zde uváděné ceny a pokusit se s dodavatelem dohodnout na lepších cenách.
Současný trend je k cenám přidávat peněžitý bonus, který nabídku ještě výrazně vylepší. V tabulce je bonus, který je spárovaný podle uvedené spotřeby. Při vyšší spotřebě může být tato odměna ještě vyšší. Bonus se většinou vyplácí těm, kteří si sjednají dodávku online.
Tab. 1: Přehled nejvýhodnějších oficiálních nabídek na trhu s elektřinou a plynem za uplynulý týden (* tarif pro zákazníky s omezenou spotřebou do 3 MWh za rok)
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR v uplynulém týdnu
Ceny elektřiny i plynu v uplynulém týdnu mírně klesaly. V následující tabulce uvádím měsíční ceny na burze PXE, protože ty jsou rozhodující pro stanovení měsíčních fixů pro domácnosti. Díky výhledu na měsíce dopředu si zájemce může zhruba udělat obrázek, kam se ceny budou vyvíjet a zda má cenu na měsíčních tarifech zůstávat.
Ve spodní části tabulky jsou ceny na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde nakupují z velké části státní orgány, kraje a obce a jedná se o relativně velké nákupy energií. Čtenář může porovnat ceny pro nové zákazníky s cenami na této burze a zjistí, že se výrazně neliší.
Tab. 2: Přehled cen na burzách v ČR v uplynulém týdnu s trendem vývoje proti předcházejícímu týdnu