Callida slaví 30 let

Společnost Callida vznikla v roce 1990. Během 30 let se z malé softwarové firmy zaměřené na stavební rozpočty stal dodavatel komplexního řešení v oblasti řízení projektů. Je to stabilní firma a spolehlivý partner, který dnes svým zákazníkům poskytuje produkty a služby pro všechny fáze životního cyklu stavebních zakázek – od přípravy, přes realizaci a zdárné dokončení až po následnou správu. Jaká byla cesta k úspěchu a jaké má Callida vize do budoucna, to se dočtete v následujícím článku.