Komplexní produktové listy a infografiky TORK s podrobnými přínosy v oblasti udržitelnosti
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Komplexní produktové listy a infografiky TORK s podrobnými přínosy v oblasti udržitelnosti
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Pro Tork nejsou uhlíková data jen environmentální metrikou, ale způsobem, jak pomáháme zlepšovat obchodní výsledky našich zákazníků. Značka Tork vylepšila platformu Tork Focus4 Sustainability o nové nástroje a zdroje, které usnadňují udržitelnost.
Tork, značka společnosti Essity a globální lídr v profesionální hygieně, výrazně rozšířila reporting uhlíkových dat napříč svým evropským produktovým portfoliem. Zároveň významně snížila uhlíkovou stopu, u klíčových systémů až o 22 %1. Tento krok přichází v době, kdy evropské firmy čelí rostoucímu tlaku na splnění cílů v rámci Green Deal – dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality i dalších regulací.
Tork zlepšuje měření a vykazování uhlíkových emisí tím, že sleduje uhlíková data v průběhu celého životního cyklu od surovin přes každé jednotlivé použití produktu až po konec životnosti. Tento komplexní přístup umožňuje zákazníkům přijímat informovaná rozhodnutí o environmentální efektivitě hygienických produktů v rámci celých provozů, od umýváren přes gastro provozy až po údržbu.
„Pro Tork nejsou uhlíková data jen environmentální metrikou, ale způsobem, jak pomáháme zlepšovat obchodní výsledky našich zákazníků,“ uvedl Wojciech Nizio, Brand Activation Manager CEE, Professional Hygiene ve společnosti Essity. „Udržitelnost může být významným diferenciačním faktorem při nákupním rozhodování, a to podle téměř 85 % firem.2 Posuzujeme celý životní cyklus včetně efektivity výroby a nižší spotřeby energie, nižší spotřeby materiálu, menšího množství odpadu a chytřejších obalů. Naše zlepšení pak sdílíme s našimi zákazníky.“
Od října 2025 využívá Essity při výrobě papíru pro vybrané papírové ručníky Tork elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jde o zlepšení, které zákazníkům pomáhá okamžitě snížit uhlíkovou stopu hygienických produktů používaných každý den. Díky pokračujícím investicím do elektřiny z obnovitelných zdrojů a inovacím napříč životním cyklem produktů nabízí Tork stejně spolehlivé a vysoce výkonné produkty s nižší uhlíkovou stopou u několika svých nejpoužívanějších systémů.
Hlavní vylepšení:
- Náplně papírových ručníků Tork PeakServe® Continuous™: snížení uhlíkových emisí o 22 %1
- Role papírových ručníků Tork Matic®: snížení uhlíkových emisí o 21 %3
- Sortiment utěrek Tork exelCLEAN® Biobased: o 17 % nižší uhlíková stopa ve srovnání s konvenčními utěrkami4
- Náplně ubrousků Tork Xpressnap®: snížení uhlíkových emisí o 14 %5
Aby značka Tork dále podpořila iniciativy zákazníků v oblasti udržitelnosti, vylepšila platformu Tork Focus4 Sustainability o nové nástroje a zdroje, které usnadňují udržitelnost:
- Snadnější výběr: Tork poskytuje komplexní produktové listy a infografiky s podrobně popsanými přínosy v oblasti udržitelnosti. U vybraných systémů, včetně ubrousků a papírových ručníků, umožňují správcům provozů měřit uhlíkovou stopu za každé použití6, a tím umožňujírealistická porovnání produktů.
- Snadnější vykazování: Tork Focus4 Sustainability Data Tool nabízí snadný přístup k informacím o produktech, které jsou ideální pro nabídky a výběrová řízení. Nástroj nyní zahrnuje rozšířené informace, jako jsou označení udržitelnosti, kompostovatelné produkty, certifikace výrobních závodů a produktů třetí stranou a ověření recyklovatelnosti (třída RecyClass).
- Snadnější orientace: Bezplatné online vzdělávací moduly Tork Sustainability Academy nyní zahrnují školení o evropské legislativě a dekarbonizaci, které pokrývá klíčové regulace, stakeholdery i způsoby začlenění udržitelnosti do obchodních modelů.
„Udržitelnost podporuje obchodní výsledky,“ doplnil Wojciech Nizio. „Zákazníci udržitelnost očekávají, zaměstnanci si jí cení a regulace ji stále častěji vyžadují. Udržitelné hygienické produkty Tork pomáhají firmám tato očekávání naplňovat a zároveň zlepšovat obchodní výsledky.“
Veškerá snížení uhlíkové stopy byla kvantifikována prostřednictvím posouzení životního cyklu (LCA) od kolébky po hrob, ověřených třetí stranou, a porovnávají se s uhlíkovou stopou produktů před nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Více informací o uhlíkových datech a Tork Focus4 Sustainability najdete na: www.torkglobal.com/cz/cs/udrzitelnost
- V průměru ve srovnání s průměrnou uhlíkovou stopou všech náplní Tork PeakServe® (H5) před zahájením nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ověřené a přiřazené prostřednictvím záruk původu pro naše papírenské provozy. Výsledná snížení uhlíkové stopy byla kvantifikována v posouzení životního cyklu od kolébky po hrob ověřeném třetí stranou
- Dotazováni byli evropští B2B nákupčí/zaměstnanci, ERM B2B Pulse Report, podzim 2025
- V průměru ve srovnání s průměrnou uhlíkovou stopou všech prémiových náplní Tork Matic® (H1) před zahájením nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ověřené a přiřazené prostřednictvím záruk původu pro naše papírenské provozy. Výsledná snížení uhlíkové stopy byla kvantifikována v posouzení životního cyklu od kolébky po hrob ověřeném třetí stranou. Poznámka: pouze pro Evropu.
- Ve srovnání s uhlíkovou stopou odpovídající běžné utěrky (530179 nebo 530150), která je částečně vyrobena z materiálu na fosilní bázi, a při nakládání s odpadem formou spalování. Snížení uhlíkové stopy bylo kvantifikováno v posouzení životního cyklu od kolébky po hrob ověřeném třetí stranou.
- V průměru ve srovnání s průměrnou uhlíkovou stopou všech náplní systému Tork Xpressnap® (N4) před 1. dubnem 2025, kdy byl zahájen nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů, ověřené a přiřazené prostřednictvím záruk původu pro naše papírenské provozy. Výsledná snížení uhlíkové stopy byla kvantifikována v posouzení životního cyklu od kolébky po hrob ověřeném třetí stranou.
- U produktů pro stírání a čištění jsou uhlíkové emise vykazovány na jeden list.
O značce Tork
Značka Tork nabízí profesionální hygienické produkty a služby zákazníkům po celém světě, od restaurací a zdravotnických zařízení až po kanceláře, školy a průmyslové provozy. Mezi naše produkty patří dávkovače, papírové ručníky, toaletní papír, mýdla, ubrousky a utěrky, ale také softwarová řešení pro úklid založený na datech. Díky odborným znalostem v oblasti hygieny, funkčního designu a udržitelnosti se Tork stal lídrem na trhu, který podporuje zákazníky v tom, aby mysleli dopředu a byli vždy připraveni na provoz. Tork je globální značkou společnosti Essity a oddaným partnerem zákazníků ve více než 110 zemích. Nejnovější zprávy a inovace Tork najdete na https://www.torkglobal.com/.