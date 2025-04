TZB-info / Facility management / Handicap / Hygiena na veřejných toaletách přístupnější pro co nejvíce lidí

Hygiena na veřejných toaletách přístupnější pro co nejvíce lidí

Výroba zásobníků Tork je první na světě, která byla certifikována podle normy Design for All (EN 17161). Cílem tohoto přístupu je, aby hygiena ve veřejných prostorách byla přístupná většině lidí, bez ohledu na zdravotní či jiné omezení.

Značka Tork, spadající pod společnost Essity a celosvětový lídr v oblasti profesionální hygieny, dnes oznámila, že výroba zásobníků Tork je první na světě, která byla certifikována podle normy Design for All (EN 17161). Cílem tohoto přístupu je, aby hygiena ve veřejných prostorách byla přístupná většině lidí, bez ohledu na zdravotní či jiné omezení. Posiluje tak závazek společnosti Tork pomáhat podnikům poskytovat inkluzivní hygienická řešení na veřejných toaletách v dalších veřejných prostorech.

„Jsme odhodláni zpřístupnit hygienu na veřejných místech většině návštěvníků tím, že se snažíme odstranit viditelné i neviditelné bariéry v oblasti hygieny,“ řekl Kristian Grennfelt, globální ředitel pro inovace společnosti Essity Professional Hygiene. „Toalety jsou nejrušnějšími místnostmi v budovách, a pokud podniky poskytují veřejné toalety navržené tak, aby vyhovovaly potřebám mnoha lidí, zlepšuje to nejen jejich pověst, ale i podnikání celkově. Téměř 90 % lidí totiž uvádí, že je pro ně důležité mít snadný přístup k hygieně na veřejnosti, zejména na toaletách.2 Je zřejmé, že poskytování inkluzivní hygieny na veřejných toaletách je dobré pro lidi i pro podnikání.“

Uplatnění principů designu pro všechny v procesu vývoje zásobníků Tork pomáhá snižovat překážky v hygieně lidem s různým zdravotním stavem, schopnostmi, neurologickými odlišnostmi, různými hygienickými obtížemi a v různých fázích života. Například řada zásobníků ručníků Tork PeakServe® byla navržena s nízkou tažnou silou, aby se přizpůsobila lidem s různou silou v rukou, například dětem, a je certifikována Švédskou asociací pro revmatismus jako Easy to Use3.

„Navrhování lepších výrobků pro všechny uživatele – včetně pracovníků úklidu a údržby – je dlouhodobou filozofií, která vždy ovlivňovala náš způsob práce,“ pokračoval Grennfelt. „Zásady designu pro všechny jsou pro náš přístup klíčové již desítky let a jsme hrdí na to, že jsme získali první certifikaci podle oficiální normy Design for All. Společnost Tork má rozsah, dosah, odborné znalosti a zodpovědnost, aby se o to zasadila u dalších vlivných subjektů.“

Společnost Essity začala usilovat o certifikaci podle standardu Design for All v roce 2020, přestože v té době žádná organizace neměla akreditaci k jejímu udělení. Závazek společnosti Essity získat certifikaci Design for All vedl k tomu, že se RISE Research Institutes of Sweden, nezávislý státní výzkumný ústav, stal prvním, který akreditaci získal a mohl certifikaci udělit. Jedná se o nejnovější krok na cestě značky Tork ke zlepšování a inovacích hygienických standardů. Navazuje na dřívější snahu, včetně vývoje obalových řešení Tork Easy Handling® a získání certifikace Easy to Use pro mnoho zásobníků Tork.

Protože se výrobky Tork používají v různých prostředích, značka se zavázala podporovat, aby se hygiena na veřejných toaletách stala inkluzivnější pro co nejvíce lidí. Oslovením průmyslových lídrů a vlastním výzkumem chce značka upozornit na překážky, kterým lidé na veřejných toaletách čelí, porozumět jim a řešit je. Společnost Tork se podrobně zabývá mnoha aspekty inkluzivity – od hygienických potíží až po rozvíjející se schopnosti jednotlivce. Získané informace uplatní při procesu navrhování, úpravách stávajících řešení nebo vytvoření nová řešení, která budou inkluzivnější pro všechny.

Proces návrhu a vývoje zásobníků Tork bude každoročně auditován společností RISE podle normy Design for All (EN 17161:2019. Přístupnost podle přístupu Design pro všechny u výrobků, zboží a služeb – Rozšíření okruhu uživatelů).

Chcete-li se dozvědět více o závazku značky Tork zajišťovat hygienu pro všechny a o tom, jak mohou podniky těžit z poskytování lepších hygienických řešení, navštivte tuto stránku: www.tork.cz

1 Standard EN17161. Design pro všechny je výrobní proces, který zohledňuje různé potřeby uživatelů, aby podpořil přístupnost výrobků a služeb co největšímu počtu lidí. 2 Studie Tork Insight 2024, zpracovávaná v USA, Velké Británii, Německu, Francii a Mexiku mezi 6 000 koncovými uživateli and 900 podniky. 3 Tork má řadu zásobníků s certifikací „Easy to use” (Snadné používání) od Švédské asociace pro revma pomáhající lidem se sníženou funkcí rukou.