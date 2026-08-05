Zdražování již začalo, připravte se na vyšší ceny energií
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Zdražování již začalo, připravte se na vyšší ceny energií
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Někteří dodavatelé oznámili zvýšení cen energií, další na vývoj trhu postupně reagují. Společnost BIDLI rozšířila nabídku elektřiny o tarify s platností i pro roky 2027 a 2028. Pražská energetika zlevnila nabídky pro nové zákazníky u elektřiny i plynu. Přinášíme také přehled údajů z červnové měsíční zprávy Operátora trhu.
Pokles cen na burzách v ČR, růst ceny plynu na další roky
Írán uplynulý týden nebyl příliš zmiňován, a i ceny komodit přestaly růst a začaly mírně klesat. Nicméně na trvalejší pokles cen si budeme muset zřejmě ještě počkat. Ceny na burzách v ČR většinou přes týden významně klesly, jen se mírně zhoršil výhled na ceny plynu pro roky 2028 a 2029. Přesto ceny elektřiny v krátkodobých kontraktech jsou ve srovnání s minulostí příliš vysoké, což se může přenášet i do obchodů pro rok 2027.
Tab. 1: Přehled cen na burzách v ČR za poslední týden s procentuální změnou proti týdnu předtím
Napřed oznámení o úmyslu zvyšování cen některých dodavatelů a pak reakce ostatních
Uplynulý týden proti předchozím týdnům byl docela rušný na to, že jsou prázdniny a dovolené. Předcházel tomu dlouhodobější růst cen na burzách a pak se objevilo oznámení významného dodavatele, že v srpnu plánuje zvyšování cen energií u akvizičních a retenčních ceníků. Někteří dodavatelé ceny zvýšili, kupodivu ne všichni, jeden dokonce významně zlevnil.
Společnost BIDLI rozšířila nabídku elektřiny o tarify s platností až v letech 2027 a 2028
Dodavatel BIDLI měnil ceny proudu pro nové zákazníky naposledy v dubnu tohoto roku, nyní aktualizoval nabídku s fixní cenou a závazkem na 36 měsíců. Stejně jako u plynu přidal produkty pro dodávky, které začínají od příštího roku nebo od roku 2028. V portfoliu obchodníka jsou rovněž spotové tarify i s automatickým řízením prodeje a nákupu a dále tarif, který fixuje cenu komodity jen na nadcházející zimu.
Pro ukázku uvádím cenu produktu 0726_Bidli Stabilita VIP 36 M ele_dom, který je ze tří tarifů na 36 měsíců nejlevnějším. Proti dubnové verzi obchodník zvýšil cenu komodity o 309 Kč/MWh. Pro ty zákazníky, kterým končí smlouva ke konci tohoto roku nebo ke konci příštího roku si obchodník přichystal levnější nabídky se závazkem a fixací ceny na 36 měsíců. Kratší dobu závazku obchodník v současné době nenabízí. Nevýhodou ve srovnání s nabídkou ostatních obchodníků je nadprůměrná výše stálého platu 199 Kč/měsíc. Za průměr je v elektřině považován stálý plat kolem 130 Kč/měsíc, u plynu asi o desetikorunu více.
Společnost BIDLI zvýšila také ceny plynu ve třech tarifech. Nejlevnější z nich 0726_Bidli Stabilita VIP 36 M plyn_dom je nově dražší o 209 Kč/MWH. Obchodník zdražil plyn ve všech třech tarifech maximálně o 259 Kč/MWh.
VEMEX také zdražoval
Obchodník VEMEX zvýšil ceny u všech akvizičních produktů, které jsou nabízeny. V nabídce má tarify s délkou závazku na 12, 24, 36 měsíců s fixní cenou, přičemž tarif na 36 měsíců u elektřiny nenabízí. Nově jej má ale u plynu, kde v minulé verzi nabídka chyběla. Proti dubnovým ceníkům je elektřina podstatně dražší o 500 až o téměř 850 Kč/MWh, přičemž jednoletý závazek výrazně zdražoval. Podobně u plynu je komodita v jednoleté smlouvě o 500 Kč/MWh výše než minule.
Pražská energetika zlevnila nabídku určenou novým zákazníkům u obou komodit
Pražská energetika každý měsíc aktualizuje nabídku elektřiny a plynu pro nové zákazníky. Měsíce předtím probíhala aktualizace tak, že ceny komodit a stálého platu zůstaly stejné a posunul se jen datum závazku o měsíc. Obchodník nyní výrazně upravil svoji nabídku směrem dolů, elektřina je v akvizičních cenících o 175 až o 250 Kč/MWh levnější, zato v nových cenících zůstala doba závazku stejná. U Pražské energetiky je doba závazku a fixace daná určitým datem, takže nově se doba fixace zkrátila o měsíc.
I další dodavatelé energií chystají zvýšení cen
V reklamách jednoho středně velkého dodavatele se doporučuje využít současně platnou nabídku, protože od 10. srpna se bude zdražovat.
V současné době je to tak, že staré nejlevnější nabídky z mého seznamu postupně vypadávají a do pořadí se dostávají dříve ne prémiové tarify. Ty budou postupně nahrazovány tarify, které nyní ze seznamu vypadávají, ale jak se zdražuje, tak se do tabulky zase vrátí. Ovšem v jiné cenové úrovni. Ceny pro domácnosti reagují zpožděně ve srovnání s velkoobchodním trhem. Rychlejší reakci brání vhodná nákupní politika dodavatelů a také konkurence. Postupem času se cenová hladina energetických komodit zvedne.
Jen ještě jedno upozornění. Nemyslím si, že obchodníci budou měnit ceny až ke konci roku. Spíš se přikláním k tomu, že změn se dočkáme již v srpnu nebo v září a to i tehdy, když ceny na burzách budou klesat.
Z měsíční zprávy Operátora trhu za červen
Podle dat Operátora trhu (OTE) v červnu bylo v ČR 6 568 583 registrovaných odběrných a předávacích míst (OPM) elektřiny. V červnu se zvýšil počet OPM o 5 637, hlavně díky novým výrobním zdrojům a pak také díky bytové výstavbě.
Trend vývoje počtu OPM plynu je dlouhodobě opačný, ke konci června OTE registroval 2 686 954 odběrných míst 2 478.
Elektřina na denním trhu se v průměru obchodovala za 108,11 EUR/MWh, plyn na vnitrodenním trhu dosáhl ceny 46,52 EUR/MWh.