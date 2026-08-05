Co zaujalo architekta na Stavebních veletrzích?
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Co zaujalo architekta na Stavebních veletrzích?
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Na Stavebních veletrzích v Brně zaujala integrovaná fotovoltaická střešní krytina a řešení pro chytré budovy, smart home elektroinstalace včetně integrace se zabezpečovacími systémy.
Jarní stavební veletrh za naši redakci procházel za redakce TZB-info a ESTAV.cz Ing. arch. Petr Brandejský. Stavební veletrh Brno prezentuje průřez celým odvětvím stavebnictví. Pokrývá realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce a technické zařízení budov. Tentokrát jsme se rozhodli vybrat pro kameru estav.tv exponáty, které zaujmou architekty. Možná i proto, že posedmé byl součástí Festival architektury.
„Na veletrhu mne zaujala především estetika střešní krytiny s integrovanou fotovoltaickou elektrárnou a řešení pro chytré domy,“ vytipoval Petr Brandejský.
1. Integrovaná fotovoltaická střešní krytina
Zastavili jsme se u střešní krytiny Solroof, která je vyrobena z pozinkované oceli a je vhodná pro všechny typy střech se sklonem vyšším než 15°. Její výjimečnost spočívá v tom, že zároveň plní funkci FV, kdy je článek pevně nalisován na krytinu, kabeláž je kompletně zakryta a nepotřebujete samostatné panely montované na krytinu.
Specifikace a výkon panelů:
- Klasický monokrystalický článek, nalisovaný přímo ve výrobě na speciální pojivo.
- Výkon: 165 W na jeden šár, což je 208 W na 1 m².
- Rozměry celého dílu: 2,4 m² (plocha) × 53 cm (šířka).
- Falce (drážky): Speciální „klik systém“ se sníženou výškou, aby nedocházelo k zastínění monokrystalických článků.
Vhodnost a instalace:
- Vhodné pro všechny typy střech.
- Minimální sklon střechy: 15°.
Dilatace a záruka:
- Dilatace je řešena jako u standardní falcované střechy s klik systémem.
- Článek je pevně nalisován ke krytině, dilatace probíhá po straně u falce v pojivu, což zajišťuje kompatibilitu při teplotních změnách.
- Možnost prodloužení záruky až na 60 let při aplikaci silnější povrchové úpravy.
Estetika a modularita:
- Aktivní panely mají standardní rozměr a nelze je krátit ani dělit.
- Pro doplnění střešní plochy nebo dosažení požadovaného výkonu (např. 10 kWp) se používají pasivní plechy bez fotovoltaických článků.
Kabeláž a bezpečnost:
- Veškerá kabelová trasa je vedena v kabelových žlabech, mezi plechy, kompletně zakrytá.
- Celoplechové řešení zabraňuje riziku požáru v případě zkratu.
- Větrání je zajištěno mezerami mezi plechy, nejedná se o celoplošné zakrytí.
Materiál a udržitelnost:
- Střešní krytina Solroof je vyrobena z pozinkované oceli.
- Jedná se o ocel typu „X-carb“, vyráběnou z recyklované oceli a tavenou v pecích za použití obnovitelných zdrojů, což vede k poloviční uhlíkové stopě.
Povrchová úprava:
- Standardní povrchová úprava, kterou lze nanést v silnější vrstvě.
- Tloušťka vrstvy (popsaná jako „mulet“ nebo „profilování“) zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům (kroupy apod.) a umožňuje vyšší záruku.
2. Řešení pro chytré budovy (Smart Building – Eaton)
Každý stavebník se setkal se situací, kdy pečlivě naplánované elektroinstalace nakonec nesedí ke skutečným potřebám. Možná změna polohy vypínačů díky bezdrátu je vítaným řešením. Zároveň stále častěji hledáme systémy, které propojí jednotlivé technologie zajišťující komfort, provoz a bezpečnost. Druhé naše zastavení bylo tedy řešení pro chytré budovy, zaměřené na smart home elektroinstalace.
Klíčové funkcionality:
- Řízení žaluzií.
- Řízení vytápění (nejčastěji) a chlazení.
- Propojení s dalšími technologiemi v domě (např. tepelná čerpadla, fotovoltaika).
Výhoda bezdrátové technologie pro architekty:Bezdrátová elektroinstalace xComfort
- Možnost bezdrátového umístění vypínačů, které lze umístit kamkoli, dokonce i na nábytek.
- Šetří čas při instalaci; ovládací prvky se instalují až ke spotřebičům.
Možnosti ovládání:
- Manuální: Klasické drátové vypínače (mohou ovládat bezdrátovou technologii) nebo bezdrátové nalepovací vypínače. Vhodné pro starší uživatele nebo pro případ absence mobilního telefonu.
- Inteligentní: Přes mobilní telefon pro aktivaci světelných scén, nastavení atmosféry apod.
Centrální řídicí jednotka (RF Bridge):
- Cena cca 3 000 Kč.
- Kapacita: Umožňuje ovládání vytápění a osvětlení až pro 30 zón (místností, např. pracovna, obývák, kuchyň – což znamená 30 termostatů).
- Dokáže řídit až 250 jednotlivých zařízení/prvků.
- Integrace se zabezpečovacími systémy: Lze řešit přes prostředníka (aplikace třetích stran, např. Home Assistant) nebo jednodušeji přes relé (výstup ze zabezpečovacího systému spustí příkaz v chytrém systému, např. snížení topení, stažení žaluzií, vypnutí spotřebičů).
Kompatibilita a budoucí vývoj:
- Současný systém je spíše uzavřený.
- Společnost Eaton plánuje v letošním roce uvést nástupce: „Panel Expert Building“.
- Nový systém bude: Zaměřen na řízení energií, výroby a spotřeb. Bude otevřený pro moderní systémy a protokoly jako MEDR a TEHR, a bude disponovat novými funkcionalitami a rozhraními pro třetí strany.
Škálovatelnost řešení:
- Omezení: Jedna jednotka standardně obslouží 30 místností/zón.
- Pro větší objekty: Lze použít „client bridge“ řešení, kdy se k hlavní jednotce připojí další dvě jednotky pomocí standardní LAN sítě. Každá jednotka pak obsluhuje svá zařízení bez nutnosti další bezdrátové komunikace.
- Systém je schopen pokrýt jakýkoli typ domu.
- Malé aplikace: Vhodné i pro menší byty (např. centrální uzávěr vody, tlačítko pro vypnutí spotřebičů, automatické žaluzie podle slunce nebo astrohodin).
Zjednodušené zabezpečení:
- Systém nabízí jednoduchou zabezpečovačku pomocí vlastních bezdrátových pohybových čidel a okenních/dveřních kontaktů.
- Konfigurace funkcionalit probíhá výhradně z mobilního telefonu, bez potřeby počítače nebo specializovaného technika.
Stavební veletrh Brno 2026 proběhl společně s veletrhy Dřevostavby Brno, MOBITEX a poprvé také Mine & Build – odbornou platformou pro těžební a stavební technologie. Už posedmé byl součástí Festival architektury. Počet vystavujících firem vzrostl na 382 a podle předběžného odhadu si během čtyř dnů veletrhy prohlédlo více než 24 tisíc návštěvníků z řad odborné i široké veřejnosti, což je nejvíce za několik posledních ročníků.
Komplex stavebních veletrhů s velkou koncentrací specialistů mnoha oborů je tradičně vyhledávaným centrem odborného poradenství, které může výrazně snížit náklady při stavbě či rekonstrukci. Navštívili jsme i poradenské centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Státního fondu životního prostředí ČR i Cechu topenářů a instalatérů. Také soutěž Učeň instalatér, kterou pořádá Cech topenářů a instalatérů a soutěž Plynař roku, kterou pořádá GasNet. Z obou soutěží jsme zveřejnili samostatnou reportáž.
Těšíme se na vás na příštím ročníku, který se na brněnském výstavišti uskuteční 31. 3. – 3. 4. 2027.