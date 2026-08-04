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Program konference Požární bezpečnost staveb 2026

4.8.2026
redakce
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Program konference Požární bezpečnost staveb 2026

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Srdečně Vás zveme na 11. ročník odborné konference Požární bezpečnost staveb, která se uskuteční 17. září 2026 v Kongresovém sále PVA EXPO PRAHA v Letňanech, tradičně v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH. Konferenci pořádáme ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany.

Přijďte využít jedinečnou příležitost získat aktuální, nezávislé a prakticky využitelné informace od předních odborníků, kteří se požární bezpečnosti staveb věnují z pohledu projektování, realizace, provozu, legislativy i zásahové praxe.

Za jedenáct let si konference vybudovala pevné místo mezi nejvýznamnějšími odbornými setkáními v oboru. Není pouze platformou pro sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností, ale také místem, kde se potkávají hasiči, projektanti, architekti, stavební odborníci, výrobci, zástupci státní správy i další profesionálové.

Také letošní ročník nabídne mimořádně atraktivní program plný aktuálních témat, inspirativních přednášek a zkušeností z reálné praxe. Těšit se můžete na pohled do požárněbezpečnostního řešení Vltavské filharmonie, aktuální poznatky z požárních zkoušek a problematiku ETICS, stejně jako na zkušenosti HZS a expertů požární bezpečnosti.


Registrace na konferenci Požární bezpečnost staveb 2026
17. září 2026, čas 9–17 hod

Přihlaste se na 11. ročník konference včas. Příslušníci HZS ČR a studenti mají účast zdarma.
Všichni účastníci získají volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH.
ONLINE přihláška na konferenci

Program konference

9:00–9:30 Registrace
9:30–11:25

Blok 1
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Petr Bohuslávek
Zahájení konference Požární bezpečnost staveb 2026
Ing. Pavel Heinrich, HELUZ Group, Ing. Petr Šebelle, Kloknerův ústav ČVUT v Praze, HELUZ cihlářský průmysl
Moderní přístupy k optimalizaci cihel z pohledu požární odolnosti: od zkoušek k prediktivnímu návrhu, přednáška Generálního partnera konference, společnosti HELUZ Group
Ing. arch. Jan Kyselý, Bjarke Ingels Group, Ing. Jaroslav Miklós, Ampeng
Vltavská filharmonie v Praze – Výzvy požárněbezpečnostního řešení
Ing. arch. et Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D., UCEEB ČVUT
Požární bezpečnost kontaktních zateplovacích systémů: poznatky z rozborového úkolu
11:25–11:55 Přestávka
11:55–13:55

Blok 2
Dipl.-Ing. Jaroslav Benák, fermacell
30 let zkušeností a nové možnosti pro současné dřevostavby
Ing. Aleš Havel, HILTI
Požární bariéry jako klíčový prvek ochrany větraných fasád
Ing. Miroslav Nyč, Knauf Praha
Konstrukce jsou štíhlé, lehké, a přitom musí být požárně bezpečné. A pravidelné testování je k tomu klíčem
Michal Roubíček, produktový manažer, Siemens
Důkladně prověřená účinná ochrana BESS
Ing. Tomáš Korecký, Ph.D., Rigips
Nové požární zkoušky dle EN 14135 a ukázky jejich využití při projektování vícepodlažních dřevostaveb
Ing. Martin Jelínek, Systemair
Efektivita instalace a revize požárních klapek
Tomáš Tala, Gerotop
Aktuální trendy a inovativní řešení v pasivní požární ochraně staveb – Moderní přístupy k pasivní požární ochraně technických instalací ve stavbách
Ing. Václav Kolář, PAVUS, Ing. David Behner, TZB – ARSECO
Lisovací nerezový potrubní systém TAVINOX® – osvědčená součást SHZ
13:55–14:25 Přestávka
14:25–16:00

Blok 3
plk. Ing. Michal Valouch, ředitel odboru prevence, GŘ HZS
Zkušenosti z požárů a kontrol: Jak data mění požární prevenci
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., PKPO
Požární bezpečnost hudebních klubů z pohledu hasiče, majitele a návštěvníka
Ing. et Ing. Josef Král – ČKAIT
Moderní bytový dům pod tlakem nových technologií: Požární bezpečnost v době fotovoltaiky, elektromobility a technických zařízení
Profesní komora požární ochrany
předání ceny Zlatý plamen PKPO

Záštita




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Na konferenci se dále prezentují firmy: Techno-Physik Engineering GmbH a JFD Group - GRENA a.s.

 
 
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