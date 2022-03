Energetický manažment 2022

13.00–15.00 h

II. sekcia: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ PRI UPLATNENÍ ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE

vedie: Ing. Svetlana Bartoňová, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

hlavný partner sekcie: RACEN, spol. s r.o. Ohrev vody na rodinnom dome – je fotovoltika schopná nahradiť slnečné kolektory?

Tomáš Jančařík, THERMOSOLAR, s.r.o. Viessmann koncept pre budovy s využitím biosolárnej fotovoltickej strechy

Daniel Hrčka, Viessmann s.r.o. Budúcnosť VODÍKA a jeho využitie

Robert Žajdlík, Slovnaft, a.s. Modernizácia a ekologizácia ZEVO OLO Bratislava

Rudolf Pardubický, OLO a.s. Systémové riešenia s využitím RES technológií pre modernizácie

Erik Vodhánel, Viessmann s.r.o. Integrácia rôznych systémov výroby tepla a elektriny do sústav CZT

Miroslav Havrlent, RACEN, spol. s r.o. Inovácie vo využití solárnej energie

Pavel Šimon, Žilinská univerzita v Žiline