Exkluzivně: Nová pravidla hry pro vyšší dřevostavby v příloze K ČSN 73 0802
Petr Hejtmánek, vedoucí požární laboratoře UCEEB ČVUT, představil pravidla pro navrhování vysokých dřevostaveb zakotvená v nové příloze K ČSN 73 0802 na konferenci Požární bezpečnost staveb 2025.
Nová příloha K ČSN 73 0802, platná od července 2025, se vztahuje na dřevostavby s požární výškou 12 až 22,5 m. Petr Hejtmánek nicméně upozornil, že nikdo nezakazuje použít přílohu i pro dřevostavby nižších požárních výšek.
Připomněl pilíře „filozofie požární bezpečnosti“, mezi které patří zachování únosnosti a stability konstrukce, omezení vzniku a šíření požáru a kouře, omezení šíření požáru na sousední stavby, udržení kvality únikových cest a zachování úrovně bezpečnosti složek IZS, čili umožnění bezpečného hasebního zásahu.
Vyšší dřevostavby znamenají podle výkladu Petra Hejtmánka vyšší – a rozumné – požadavky na požární bezpečnost. Patří mezi ně:
Obsah přednášky
- 0:00 Úvod
- 1:49 Pro jaké dřevostavby platí příloha K
- 4:00 Filozofie požární bezpečnosti
- 5:38 Souhrn požadavků na vyšší dřevostavby
- 9:26 Omezení výšky
- 12:08 Omezení provozu
- 16:36 Omezení požárního úseku
- 18:01 Požární odolnost
- 19:22 Intermezzo 1: mezní stav K
- 24:45 Detaily
- 27:22 Fasády
- 29:23 Intermezzo 2: hořlavý požární pás
- 30:04 Únikové cesty
- 32:52 Požárněbezpečnostní zařízení
Omezení výšky
Příloha K kromě požární výšky objektu h definuje ještě hodnotu hd, což je výška hořlavé části. Výška hořlavé části hd se uvažuje od podlahy prvního podlaží, které je v hořlavém konstrukčním systému, po podlahu posledního užitného nadzemního podlaží. Požární výška objektu h je výška od podlahy prvního nadzemního podlaží po podlahu posledního užitného nadzemního podlaží.
U stavby, která je již od prvního nadzemního podlaží v hořlavém konstrukčním systému (dřevěná), je požární výška h limitovaná na 18 m. Pokud má objekt jedno nebo více nadzemních podlaží v nehořlavém konstrukčním systému, např. ze statických, provozních nebo jiných důvodů, je maximální požární výška h=22,5 m, přičemž požární výška hořlavé části hd může být maximálně 15 m.
Omezení provozu
Příloha K povoluje vysoké dřevostavby pouze s funkcemi bydlení, ubytování, administrativa a školství. Dále definuje tzv. podmiňující a doprovodné provozy, které mohou v hořlavé části být. Jsou to nevýrobní provozy, které přímo souvisí s danou hlavní funkcí (např. recepce, jídelna, prodejna u ubytování apod.), a technické místnosti.
Definuje také doplňkové provozy, které nesouvisí s hlavním provozem budovy (např. nesouvisející komerční plochy, garáže). Doplňkové provozy mohou být umístěny pouze v nehořlavé části. V objektu se dále mohou v limitovaném množství nacházet provozní tlakové lahve, chlazení, vytápění apod. Plynové potrubí může vést v hořlavé části, ale za cenu detekcí apod.
V hořlavé části nemohou být umístěny některé provozy. Příloha explicitně vylučuje shromažďovací prostory, zdravotnická zařízení většího typu (AZ1 – ambulance – být může), zařízení sociální péče, sklady dle ČSN 73 0845, výrobní provozy, garáže, sklad tlakových nádob, prostor s hořlavými kapalinami, pyrotechnikou, municí, prostory s nebezpečím výbuchu.
Omezení požárního úseku
Výpočtové požární zatížení pv se uvažuje hodnotou 75 kg/m2 při součiniteli a = 1,0. Platí limity požárních úseků z hlediska funkce dle příslušné projektové normy a dle článku 5.3.2 ČSN 73 0802. Dle přílohy K navíc požární úsek v hořlavé části může mít plochu max. 800 m2 a být maximálně do dvou podlaží. V nehořlavé části platí článek 7.3 ČSN 73 0802.
Požární odolnost
Pro vysoké dřevostavby se uvažuje IV. stupeň požární bezpečnosti pro požární úseky s konstrukcemi DP2, mezní stav K260 (dle ČSN EN 14135:2005) s povrchovou úpravou A1/A2 nebo pro požární úseky vybavené stabilním sprinklerovým hasicím zařízením. V ostatních případech se uvažuje V. SPB. Petr Hejtmánek v přednášce připomněl, co je mezní stav K. Mezní stav K u hořlavé konstrukce opláštěné krycí konstrukcí stanovuje, jak dlouho krycí vrstva odolá, než začne degradovat hořlavý prvek uvnitř.
V nehořlavé části se stupeň požární bezpečnosti určí standardně dle ČSN 73 0802, případně dle jiných předpisů, minimálně se ale uvažuje IV. SPB.
Příloha K obsahuje tabulku přesně daných požárních odolností pro IV., V., VI, a VI. SPB. Požární uzávěry musí být vždy konstrukce EI – C, se samozavíračem (s výjimkou bytů, které nemusí mít samozavírač). Dveře otvírané do chráněné únikové cesty musí být se samozavíračem a garantovanou kouřotěsností, tedy EI – C,S200.
Střešní plášť musí být vždy s indexem šíření plamene po povrchu Broof(t3). U zelených střech jsou stanoveny požadavky na maximální plochy polí zeleně a jejich dělení kačírkovými pruhy. Speciální požadavky platí pro nosné konstrukce obložené materiálem s nenosnou funkcí z hlediska podílu požární odolnosti exponované části vůči celku atd.
Řešení detailů za účelem omezení vzniku a šíření požáru
Příloha K např. výslovně stanovuje, že mezi konstrukcí a obkladem nesmí být vedeny hořlavé instalace, rozvaděče musí být s požární odolností, výtahová šachta může být z konstrukce DP3, ale klec jako taková musí být nehořlavá (A1/A2). Speciální požadavky platí také pro instalační šachty. Petr Hejtmánek zdůraznil, že instalační šachty musí být oddělené konstrukcemi DP1, DP2, nebo K260 s povrchem A1/A2. Jinými slovy povrch instalační šachty nesmí být hořlavý, a to ani v žádném jejím detailu.Petr Hejtmánek dále zmínil povinnost omezení dutin, jako např. v systémech 2by4. Dutiny být musí vyplněny izolací A1/A2, ale ne skleněnou. Nutná je kamenná izolace s teplotou tání 1 000 °C a vyšší. U modulů z CLT systému mohou být prostory mezi nimi vyplněny pouze podél svých hran (lokálně). Střešní dutiny musí být rozděleny tak, aby půdorysná plocha dutin byla max. 300 m2. Dělicí konstrukce střešních dutin musí vystupovat nad povrch střechy do výšky min. 450 mm atd.
Fasády
Veškeré materiály fasády (tedy izolace, obklad i další prvky) musí být nehořlavé (A1/A2). Větrané dutiny fasády musí být přerušeny v místě požárních pásů konstrukcí EI 60. To lze podle slov Petra Hejtmánka realizovat nehořlavými přepážkami daných rozměrů, popřípadě aktivními zpěňovacími prvky apod.
Petr Hejtmánek upozornil, že v tomto případě bude nutné již od začátku pracovat s architekty objektu, tak aby se v jeho vzhledu s prvky omezujícími šíření požáru fasádou počítalo.
Všude na hranicích požárních úseků musí fasáda obsahovat požární pásy, a to min. DP2. Explicitně je stanoveno, že požární pás musí být řešen na projektované dřevostavbě v případě, že bude přímo navazovat na sousední budovu.
Únikové cesty
U nechráněných únikových cest lze unikat jedním směrem, pokud je cesta do 15 m, uniká maximálně 65 osob nebo 12 osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dveře musí být šířky alespoň 800 mm. Pokud se uniká dvěma směry, může být maximální délka každé nechráněné únikové cesty 30 m. Petr Hejtmánek upozornil, že kromě těchto požadavků je třeba mít na paměti i ostatní požadavky z kmene ČSN 73 0802 a jiných projektových norem, které mohou být přísnější, např. u velkých hotelů apod.
Chráněná úniková cesta může být jedna, pokud obsluhuje max. 800 m2 zastavěné plochy a její obalové konstrukce musí být DP1. Pokud jsou k dispozici dvě CHÚC, mohou být z konstrukce DP2 nebo z vnitřní strany K2(10) A1/A2 a z vnější strany K2(60) A1/A2 nebo K2(30) A1/A1 se SHZ. Schodiště a podlahy v CHÚC musí být vždy nehořlavé.
Chráněná úniková cesta do 15 m délky vč. musí být kategorie CHÚC A, nad 15 m délky je pak nutná kategorie CHÚC B, a to s nuceným přetlakovým větráním. Příloha K dále předepisuje nutnost zajištění evakuace v případě, že selže jedna CHÚC.
Požárněbezpečnostní zařízení
Petr Hejtmánek zdůraznil, že jednou z nejdůležitějších funkcí v těchto objektech je včasná detekce požáru a předání signálu složkám IZS. Ve vysokých dřevostavbách dle přílohy K ČSN 73 0802 je předepsána elektrická požární signalizace (EPS) všude s výjimkou bytů a jednotlivých sklepních kójí v objektech s požární výškou h do 15 m včetně. K tomu musí být instalováno buď zařízení dálkového přenosu (ZDP) nebo stabilní sprinklerové hasicí zařízení (SSHZ).
SSHZ musí být instalováno vždy u objektů s požární výškou h vyšší než 15 m, resp. 18 m, pokud jsou všechny konstrukce DP2 nebo K2(…) A1/A2.
Poznámka redakce portálu TZB-info
Tento článek není doslovnou a úplnou citací přílohy K ČSN 73 0802. Slouží pouze pro prvotní seznámení s problematikou požadavků na požární bezpečnost vysokých dřevostaveb a s obsahem přednášky Petra Hejtmánka na konferenci portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2025. Pro profesionální práci související s návrhem a realizací vysokých dřevostaveb je třeba pracovat s originálním aktuálním kompletním vydáním ČSN 73 0802.