PODCAST: Když už kamery, tak s plnohodnotnou certifikací
V rámci letošního MSV jsme se s redakčním mikrofonem zastavili na stánku firmy Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. Zajímalo nás, jaké inovace pro chytrou budoucnost průmyslu se rozhodli v rámci 66. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu představit. Nikoho asi nepřekvapí, že nosným tématem našeho rozhovoru byly kamerové systémy a jejich inteligentní analýzy.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své letošní pozvánce na Mezinárodní strojírenský veletrh predikovalo, že letošní ročník nabídne nejen špičkové technologie, ale že se také zároveň ponese v duchu transformace a nových výzev pro průmysl. A hned první zákoutí stánku č. 087 v pavilonu F toto jeho předsevzetí naplnilo bezezbytku.
Řešení, které Konica Minolta představila na svém stánku není jen jedno z mnoha, jak to dnes u kamerových systémů obvykle bývá, ale k dnešnímu dni stále platí, že se jedná o jediné, které má oporu nejen v české, ale i v evropské legislativě.
Představované kamery mají od počátku tohoto roku celosvětově uznávanou certifikaci pro požární hlásič dle normy řady EN 54–10. „Když už se zákazník rozhodne při řešeních detekce predikce požáru pro kamery, tak s plnohodnotnou certifikací,“ říká Michal Šotek, vedoucí divize kamerových systémů pro Českou a Slovenskou republiku, Konica Minolta.
Prostředí požárních systémů, konkrétně Elektrická požární signalizace – EPS (řada norem ČSN EN 54) je oproti jiným elektronickým systémům, jako jsou Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dle ČSN EN řady 50131 nebo Elektronické systémy kontroly vstupu dle ČSN EN řady 60839, úzce provázáno s vlastní výstavbou budov. Z pohledu stavební legislativy se bavíme o jednoznačném plnění požadavků nejen pro výstavbu stavebních objektů a technologických souborů, ale i na jejich změny.
Zde je na místě zdůraznit, že řešení Konica Minolta výše uvedené splňuje a oproti zaběhlým konvenčním technologiím přináší nezanedbatelnou přidanou hodnotu, či spíše několik hodnot.
Jak v rozhovoru potvrzuje Michal Šotek: „Požární signalizace (EPS), kterou znají běžně lidé, kteří se pohybují v budovách, jsou standardně kouřová čidla, která vám detekují kouř, pokud vzniká požár. A do té kategorie se člení i další typy hlásičů nebo čidel, které mohou detekovat požár na základě jiných principů, jako například plamenný hlásič. A my jsme nově získali certifikaci, kterou každý takový hlásič musí splnit, že dokáže efektivně vyhlásit poplach. Naše termální kamery nově splňují tuto certifikaci a je možné je plnohodnotně začlenit do systému EPS. V našem prostředí se bavíme o certifikaci EN 54–10, což je certifikace pro plamenný hlásič.“
Kromě certifikace, jejíž význam ocení především hasiči, projektanti a vlastně kompletní odborná veřejnost, je tu ještě jedna nezanedbatelná přednost. Termální kamery detekují riziko požáru rychleji a k signálu 1/0 (hoří/nehoří) přinášejí i vizuální informace. A to jsou parametry, na které naopak slyší laická veřejnost.
Jedna kamera navíc může nezávisle detekovat na více místech současně (pochopitelně, pokud jsou v záběru snímané scény). Jak dodává Michal Šotek: „Představme si třeba 20 přístrojů, 20 baterií, 20 turbín a tak dále, u kterých měříme dílčí teplotu. My dokážeme na základě těch dat vyhodnocovat, co se v té scéně děje a vyvolávat nějaké poplachy nebo reakce – rozsvítit sirénu, zastavit výrobní linku, informovat údržbu a tak dále. Dnes je hodně populární elektromobilita, takže sledujeme třeba skladování baterií, anebo v logistice nabíjecí stanice vysokozdvižných vozíků. Dokážeme měřit teplotu těchto strojů, baterií, a i samotných dobíječek pro případ, že by například došlo v těchto zařízeních ke zkratu. Součástí požární detekce tak je i prevence. Toto je jen jeden z příkladů, které se zaměřují i na predikci údržby.“
Kamery z nabídky firmy Konica Minolta ale nemusejí detekovat pouze požár. Je možné je využít také pro zvýšení efektivity zásahu IZS (vyšší rychlost a přesnost díky živému přenosu videa z místa požáru), a vlastní záznam i jako důkazní materiál.
Mnoho způsobů využití nabízí také odvětví nepožární části bezpečnostního průmyslu, jako jsou například vstupy do budov – s využitím umělé inteligence například při detekci nepovolených předmětů (možná náhrada bezpečnostních rámů), nebo vlastní zabezpečení – upozornění na chystanou krádež či vandalismus dříve, než k incidentu dojde. Ale o tom až příště.