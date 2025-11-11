Úrazy v práci: Na co si dát pozor podle nové legislativy
Obor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je dynamický obor, ve kterém neustále dochází ke změnám. V současné době se musíme připravit na novou legislativu o pracovních úrazech, neboť po 15 letech pozbude platnosti NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, které bude od 1. 1. 2026 nahrazeno NV č. 322/2025 Sb., o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech.
Nové NV upravuje způsob a náležitosti evidence úrazů, ohlášení pracovního úrazu a zaslání záznamu o pracovním úrazu, členění pracovních úrazů a okruh orgánů a osob, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o pracovním úrazu.
Nařízení vlády č. 322/2025 Sb. nově člení pracovní úrazy na:
- smrtelný pracovní úraz, kterým se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku ode dne, kdy k pracovnímu úrazu došlo, zemřel,
- závažný pracovní úraz, kterým se rozumí úraz, u kterého trvá hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů, nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, nebo životu nebezpečný nebo hromadný pracovní úraz podle jiného právního předpisu upravujícího bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem,
- pracovní úraz, u kterého došlo ke zranění zaměstnance s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, přičemž se nejedná o úraz závažný nebo smrtelný,
- pracovní úraz, u kterého nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost nebo byla způsobena dočasná pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
I nadále platí povinnost zaměstnavatele evidovat pracovní úrazy v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Obsah knihy úrazů se nijak výrazně nemění, jen již není potřeba evidovat počet hodin odpracovaných před vznikem pracovního úrazu.
Ohlášení pracovního úrazu a zaslání záznamu o pracovním úrazu
Stále je potřeba pracovní úrazy ohlašovat a zasílat záznam o úrazu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. To nově provede elektronicky prostřednictvím portálu Státního úřadu inspekce práce (dále jen „portál úřadu“), a to s náležitostmi podle příloh č. 2 a 3 k NV č. 322/2025 Sb. a ve formátu a struktuře zveřejněné tímto úřadem (k datu vydání tohoto článku portál není dostupný).
Zaměstnavatel ohlásí bez zbytečného odkladu prostřednictvím portálu úřadu závažný nebo smrtelný pracovní úraz oblastnímu inspektorátu práce podle místa, kde k pracovnímu úrazu došlo.
Dále zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu:
- odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud u zaměstnavatele působí.
- územně příslušnému útvaru Policie České republiky podle místa, kde k pracovnímu úrazu došlo, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo v případě smrtelného pracovního úrazu.
Zaměstnavatel smrtelným úrazem postiženého zaměstnance ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu zdravotní pojišťovně, u níž byl zaměstnanec při vzniku pracovního úrazu pojištěn.
Ohlášení pracovního úrazu odborové organizaci, pojišťovně anebo Polici ČR zašle zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě. Pro náležitosti ohlášení se použije příloha č. 2 k tomuto nařízení obdobně.
Záznam o úrazu
U záznamu o úrazu dochází k podstatnějším změnám.
Zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance zašle prostřednictvím portálu úřadu záznam o pracovním úrazu, s výjimkou pracovního úrazu, u kterého nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost nebo byla způsobena dočasná pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl, oblastnímu inspektorátu práce podle místa, kde k pracovnímu úrazu došlo.
Pro účely zajištění podpisu úrazem postiženého zaměstnance, svědků, zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zástupce odborové organizace a zaměstnavatele zaměstnavatel zaslaný záznam o pracovním úrazu vytiskne z portálu úřadu a nechá jej podepsat nebo jej v elektronické podobě uloží a zajistí jeho podepsání uznávanými elektronickými podpisy.
Dále zaměstnavatel zašle záznam o pracovním úrazu elektronicky nebo v listinné podobě nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se o pracovním úrazu dozvěděl,
- územně příslušnému útvaru Policie České republiky podle místa, kde k pracovnímu úrazu došlo, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin, nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,
- zdravotní pojišťovně, u které byl pracovním úrazem postižený zaměstnanec při vzniku pracovního úrazu pojištěn.
Pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je nutné zaslat záznam o úraze i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn.
Zaměstnavatel je povinen uchovávat podepsaný záznam o pracovním úrazu zaměstnance po dobu 10 let.
Aktualizace záznamu o pracovním úrazu
Dozví-li se zaměstnavatel o skutečnostech, které vedou ke změně údajů uvedených v odeslaném záznamu o pracovním úrazu, bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o pracovním úrazu v portálu úřadu a zašle jej prostřednictvím portálu úřadu oblastnímu inspektorátu práce, kde k pracovnímu úrazu došlo.
Obdobně pošle aktualizovaný záznam o úraze i Policii ČR, pojišťovně, odborové organizaci apod.
Pro oblast BOZP se jedná o zásadní změny. Ohlašování a zasílání záznamu o úrazu pomocí portálu zjednoduší administrativu, naopak bude potřeba myslet na to, že úrazy je potřeba odeslat do 15 dne od data, kdy jsme se o něm dozvěděli, ne již do 5. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý.
V případě potřeby kontaktujte specialistu BOZP pro pomoc s řešením pracovních úrazů.
