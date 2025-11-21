Kdo ušetří s produktem Dynamický tarif od ČEZ Prodej?
ČEZ Prodej umožňuje domácnostem si změnu nejdříve vyzkoušet nanečisto. Kdo neušetří, ale platil by více, uhradí jen cenu svého dosavadního produktu a rozdíl doplatí ČEZ Prodej. Dynamický tarif funguje tak, že rozděluje den do čtyř cenových pásem. V rozhovoru odpovídá Marek Krejza, ředitel komoditních produktů, ČEZ.
Zákazníkům s průběhovými elektroměry umožní Dynamický tarif přesouvat jejich spotřebu během dne a využít hodin, kdy je elektřina levnější. Zákazníci si mohou nejdřív tarif vyzkoušet nanečisto a přejít na ostrou verzi, jen pokud se jim skutečně vyplatí. Elektroměry s průběhovým měřením mají už dnes desítky tisíc zákazníků.
Dynamický tarif si může zvolit zákazník na jakémkoliv obvyklém produktu, tedy například u produktu na dobu neurčitou nebo u běžné fixace. Úspora se vypočítává z obchodní části současného produktu zákazníka.
Dynamický tarif na zkoušku
ČEZ Prodej umožňuje domácnostem si změnu nejdříve vyzkoušet nanečisto. A to zcela bezpečně, aniž by lidé riskovali, že se jim cena zvýší. Během zkoušky bude každý měsíc dostávat zákazník informaci, jak se mu v úsporách daří. Pokud během zkušební doby 11 měsíců zvládne ušetřit, dostane nabídku na „finální“ dynamický tarif, kde už jsou ceny v časových pásmech pevně dané.
V případě, že zákazník během zkoušky naopak neušetří, ale platil by více, uhradí jen cenu svého dosavadního produktu a rozdíl doplatí ČEZ Prodej. V pilotním provozu Dynamického tarifu díky přesouvání spotřeby do levnějších pásem ušetřilo 80 procent zákazníků. Někteří zákazníci uspořili stovky korun ročně, jiní ale i několik tisíc.