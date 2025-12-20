EPC projekt pro ČVUT překonal smluvní úsporu v posledním období o téměř 1 milion Kč
V devíti stravovacích a ubytovacích zařízeních Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) běží od roku 2021 energeticky úsporný projekt, díky kterému se zde doposud podařilo snížit náklady na elektřinu, teplo, plyn a vodu o více než 140 milionů korun. Poskytovatelem projektu je společnost ENESA z ČEZ ESCO.
Energeticky úsporný projekt na české vysoké škole potrvá do roku 2031. Celková garantovaná úspora dosahuje bezmála čtvrt miliard korun.
Sčítání úspor předcházela realizace energeticky úsporných opatření v objektech kolejí Strahov, Podolí, Bubeneč a Orlík, dále v Masarykově, Sinkuleho a Dejvické koleji. Úpravy se týkaly i Studentského domu a historické Hlávkovy koleje. EPC projekt pro ČVUT překonal smluvně garantovanou úsporu v posledním období o téměř jeden milion korun.
„S projektem jsme dlouhodobě velmi spokojeni. Díky němu jsme nejen ušetřili desítky milionů korun na nákladech, ale také výrazně zvýšili komfort v našich objektech pro studenty i zaměstnance. Moc si vážím toho, že se podařilo výrazně modernizovat i historické budovy včetně velmi ceněné Hlávkovy koleje. Energetickou modernizací se nám podařilo vybrané objekty posunout do standardů 21. století při zachování jejich architektonické i historické hodnoty. Z hlediska udržitelnosti je pro nás zásadní i snížení uhlíkové stopy o 20 000 tun CO2,“ vysvětluje prorektor ČVUT pověřený vedením univerzity Zbyněk Škvor.
Úsporný projekt, jehož cílem bylo snížit náklady na energie v těchto objektech nejméně o třetinu, je řešen metodou EPC (energetické služby se zárukou úspor), kdy poskytovatel smluvně ručí za dosažení úspory. Pokud by byla nižší, rozdíl musí zákazníkovi uhradit.
„Vysoké školy s denním provozem a vysokou spotřebou energií jsou z hlediska využití EPC ideálními objekty. Projekt ČVUT navíc ukazuje, že úspory jsou možné v jakýchkoliv budovách včetně těch s vysokou historickou hodnotou. Mám radost, že zájem o úspory celorepublikově roste a že se vedle nemocnic, kulturních institucí nebo krajských objektů uplatňuje i u univerzit. V případě ČVUT jsme navíc nedávno odstartovali další EPC projekt v objektech Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Jsem rád, že můžeme v ČEZ ESCO pomáhat nejen spořit, ale i výrazně zvyšovat komfort pro studenty technických oborů, které energetika bude v dalších letech naléhavě potřebovat,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Součástí projektu je energetický management, jehož úkolem je i sběr a analýza dat o spotřebách objektů v rámci EPC projektu. „Další úsporu ve výši až 140 000 korun by mohlo přinést doplnění pohybových čidel na chodbách a schodištích v jednom z kolejních areálů. Z našich měření také vyplývá, že by bylo možné postupně snížit celkovou rezervovanou kapacitu spotřebované elektřiny v budovách univerzity, a tím spořit další peníze,“ říká Pavol Fraňo, generální ředitel společnosti ENESA.
Úspora v technických jednotkách:
Roční úspora tepelné energie a zemního plynu: 7 239 MW
Roční úspora elektrické energie: 2 716 MWh
Roční úspora spotřeby vody: 71 508 m3
Roční úspora emisí CO2: 5 170 tun
Dosažená celková úspora od r. 2021: 140 milionů korun
Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám spotřeby energie budov. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí rozdíl. Součástí EPC je energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 12 let. Energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC jen loni ušetřily v ČR náklady na energie v hodnotě 407 milionů korun (v referenčních cenách jednotlivých projektů). Od roku 1994, kdy byly v ČR realizovány první projekty tohoto typu, se podařilo ušetřit elektřinu, plyn, teplo či vodu za celkem 6,7 mld. korun.
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je česká technická univerzita, sídlící a převážně i působící v Praze. Patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnickou, jadernou a fyzikálně inženýrskou, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií) a studuje na něm přes 19 tisíc studentů. Více na www.cvut.cz
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má 2 200 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energo, ENESA, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více na www.cezesco.cz
ENESA je lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za více než 400 mil. korun. Od roku 2005 realizovala celkem 64 EPC projektů, EPC projekty společnosti ENESA snížily uhlíkovou stopu v celkem 526 objektech či areálech o 383 000 tun CO2. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. na www.enesa.cz
