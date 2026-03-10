Nejnavštěvovanější odborný web
Flexibilita, podpůrné služby nebo bezpečnost a kamerové systémy. TZB-info na AMPER 2026

10.3.2026
redakce

Jak vydělat na bateriovém úložišti? Co musí splňovat, aby mohlo poskytovat podpůrné služby? Jak je to s kyberbezpečností čínských kamer a jak dnes umí kamery zjednodušit život firmám?

Jak vydělat na bateriovém úložišti, co všechno musí splňovat, aby mohlo poskytovat podpůrné služby a kam se posunuly sodíkové akumulátory? Jak je to s kyberbezpečností čínských kamer a jak dnes umí kamery zjednodušit život firmám? Na tato témata odpoví doprovodný program redakce TZB-info na brněnském veletrhu Amper 2026.

Flexibilita v praxi: baterie, podpůrné služby a stabilita sítě

10:00–12:00, pavilon P, sál P2
Garant: Jiří Zilvar, redakce TZB-info


Stavět fotovoltaiku nebo instalovat velkou baterii už dnes nestačí. Pokud mají tyto technologie dávat smysl, musí být spolehlivé a umět si na sebe vydělat. Na tomto semináři se podíváme pod pokličku toho, jak vypadá reálný provoz velkokapacitních úložišť. Probereme vše od náročných zkoušek, které prověří limity techniky, až po praktické zkušenosti s poskytováním služeb výkonové rovnováhy (SVR). Program spojuje techniky, obchodníky i vědce. Ukážeme si, jak z kombinace slunce, baterií a kogenerace vytěžit maximum a jak do tohoto mixu zapojit třeba i tepelná čerpadla. Nezapomeneme ani na bezpečnost – podíváme se na příčiny blackoutu ve Španělsku a probereme, jak se vyvíjejí nové sodíkové akumulátory. Cílem je předat vám zkušenosti z projektů, které už v síti fungují, a ukázat, kam se moderní energetika posune v nejbližších letech.

Program:
10:00–10:20 Španělský blackout pohledem novináře
Jiří Zilvar, redaktor, TZB-info
10:20–10:40 Bateriové úložiště FENIX ve službách výkonové rovnováhy: výsledky a zkušenosti
Radim Gabriš, projektový manažer, Fenix group
10:40–11:00 Zátěžové zkoušky zdrojů a baterií pro podpůrné služby
Martin Novák, CTO, SolSol
11:00–11:20 Sodno-iontové akumulátory: jejich vývoj a vlastnosti
Tomáš Kazda, profesor, Ústav elektrotechnologie, FEKT VUT v Brně
11:20–11:40 Jak maximalizovat výnosy z baterií, fotovoltaiky a kogenerace
Martin Pich, ředitel divize trading, MND
11:40–12:00 Poskytování SVR pomocí tepelného čerpadla
Filip Tesař, CEO, sCOP
Bezpečnost budov a kamerové systémy

12:30–14:30, pavilon P, sál P2
Garant: Michal Randa, redakce TZB-info


Program:
12:30–13:00 Kamerové systémy a bezpečnost – od CCTV k VSS nejen z pohledu norem
Michal Randa, TZB-info
Kamerové systémy jsou fenomén doby. Je však v našich silách poznat, kdy se jedná o plnohodnotný bezpečnostní systém a kdy jde o obyčejnou „hračku“? Hrají v tom ještě nějakou roli normy? Jak to vlastně je s tou kybernetickou (ne)bezpečností? Mělo by loňské varování NÚKIB zajímat víc provozovatelů kamerových systémů, než „jen“ subjekty kritické infrastruktury?
I to jsou otázky, na které v rámci úvodní přednášky přijde řeč. Kromě nich si odpovíme na to, kdo kdy kde a jak použil kamery poprvé jako technologii sloužící k ochraně majetku a osob.
13:00–13:30 Kybernetická bezpečnost CCTV a síťových zařízení v praxi instalací
Ing. Martin Simon, ALARM ABSOLON, spol. s r.o.
Mýtus vs. realita: Bezpečnost čínských technologií v bezpečnostních systémech. V posledních letech se stále častěji diskutuje o bezpečnosti bezpečnostních technologií pocházejících z Číny. Jsou tyto obavy oprávněné, nebo jde spíše o mediální a politické téma?
Přednáška se zaměří na reálná technická rizika kamerových systémů a síťových zařízení, principy jejich zabezpečení a praktické postupy, jak mohou instalační firmy zvýšit bezpečnost instalovaných systémů.
Účastníci získají přehled o nejčastějších bezpečnostních hrozbách, doporučených konfiguracích a aktuálních trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti CCTV.
13:30–14:00 Praktické využití AI v kamerových systémech
Ing. Martin Jahoda, SCANLOCK CZ, spol. s r.o.
Praktické využití AI v kamerových systémech – od videoanalytiky k průmyslovým aplikacím. Přednáška prozkoumá vývoj videoanalytických technologií poháněných umělou inteligencí (AI) a jejich reálné nasazení v bezpečnostních a průmyslových prostředích. Zaměříme se na klíčové aplikace, jako je detekce defektů v průmyslové výrobě, rozpoznávání registračních značek (ANPR), detekce obličejů a automatizované bezpečnostní scénáře. Probereme praktické příklady implementace a příchod velkých jazykových modelů (LLM), které otevírají nové možnosti v kontextové analýze videa a prediktivní bezpečnosti. Přednáška je určena technikům, bezpečnostním manažerům a všem, co hledají okamžitě aplikovatelné řešení.
Odborný partner: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, z.s je nejstarším živnostenským společenstvem v oblasti bezpečnosti

Přijďte si poslechnout zkušenosti z praxe, zeptat se na detaily a potkat se s autory i přednášejícími. Rádi vás uvidíme na přednáškách redakce TZB-info na veletrhu AMPER 2026.

 
 
