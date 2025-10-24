Zákazníci s Dynamickým tarifem ušetří v některých hodinách až 50 % ceny
Zákazníci s Dynamickým tarifem ušetří v některých hodinách až 50 % ceny
ČEZ Prodej jako první na trhu umožňuje chytré řízení spotřeby. Dynamický tarif s proměnlivou cenou zákazníkům s průběhovými elektroměry umožní přesouvat jejich spotřebu během dne a využít hodin, kdy je elektřina levnější.
Až o polovinu levněji vyjde v některých časových pásmech elektřina těm domácnostem, které se rozhodnou využít novinku od ČEZ Prodej. Jako vůbec první na trhu společnost spouští Dynamický tarif s proměnlivou cenou. Ten zákazníkům s průběhovými elektroměry umožní přesouvat jejich spotřebu během dne a využít hodin, kdy je elektřina levnější. Zákazníci si mohou nejdřív tarif vyzkoušet na nečisto a přejít na ostrou verzi, jen pokud se jim skutečně vyplatí. Elektroměry s průběhovým měřením mají už dnes desítky tisíc zákazníků.
Dynamický tarif funguje tak, že rozděluje den do čtyř cenových pásem: elektřina je tak levnější přes den nebo v noci, a naopak dražší ráno a večer. Domácnost s průběhovým měřením tato pásma dostane od ČEZ Prodej definovaná na několik měsíců dopředu, a může si tak naplánovat přesuny spotřeby do období, kdy oproti svému stávajícímu tarifu platí méně. Zároveň je chráněná před nečekanými a náhlými výkyvy charakteristickými pro spotové produkty. V některých hodinách lze díky dynamickému tarifu uspořit oproti standardní obchodní ceně až 50 procent. Jelikož ale není reálné přesunovat do těchto levných hodin celou spotřebu domácnosti, byla výsledná úspora u zákazníků zařazených do testovacího pilotu přibližně 10 procent z celkové ceny na faktuře.
„Měnící se energetika nabízí zákazníkům nové možnosti v oblasti úspor energií a my jako největší dodavatel chceme být v čele. I proto jako první na trhu přinášíme zákazníkům, kteří se o svou spotřebu aktivně zajímají, produkt s proměnlivou cenou, ovšem bez rizik spojených s klasickým spotovým produktem. Rozšiřujeme tak portfolio našich řešení o další významný produkt dostupný všem domácnostem s průběhovými elektroměry,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
Přes poledne a v noci levněji
Dynamický tarif si může zvolit zákazník na jakémkoliv obvyklém produktu, tedy například u produktu na dobu neurčitou nebo u běžné fixace. Úspora se vypočítává z obchodní části současného produktu zákazníka. Podle toho, v jakém časovém pásmu elektřinu spotřebuje, je o 10 procent nebo 50 procent levnější. V jiných hodinách může být zase elektřina o 10 procent nebo 25 procent dražší. Domácnost je tak motivována přesunout provoz energeticky náročnějších spotřebičů, jako jsou pračky, myčky, sušičky nebo bojlery, do levnějších pásem.
Pásma odrážejí ceny na velkoobchodním trhu nejen během dne, ale i v průběhu roku: během jara a léta vyrábějí přes den například solární elektrárny a cena elektřiny jde dolů. Pokud tedy například zákazník zapne myčku teď v říjnu v 11 hodin dopoledne, zaplatí proti svému tarifu o 10 % méně. Od dubna do září ale ve stejný čas zaplatí za provoz myčky jen polovinu obvyklé ceny.
ČEZ Prodej umožňuje domácnostem si změnu nejdříve vyzkoušet nanečisto. A to zcela bezpečně, aniž by lidé riskovali, že se jim cena zvýší. Během zkoušky bude každý měsíc dostávat zákazník informaci, jak se mu v úsporách daří. Pokud během zkušební doby 11 měsíců zvládne ušetřit, dostane nabídku na „finální“ dynamický tarif, kde už jsou ceny v časových pásmech pevně dané. V případě, že zákazník během zkoušky naopak neušetří, ale platil by více, uhradí jen cenu svého dosavadního produktu a rozdíl doplatí ČEZ Prodej. V pilotním provozu Dynamického díky přesouvání spotřeby do levnějších pásem ušetřilo 80 procent zákazníků. Někteří zákazníci uspořili stovky korun ročně, jiní ale i několik tisíc.
Bez chytrých elektroměrů to nejde
Měřáky s průběhovým měřením, které zaznamenávají spotřebu i výrobu odběrného místa po čtvrt hodinách v průběhu dne, mají už dnes desítky tisíc zákazníků, například ti s fotovoltaikou nebo odběrná místa zapojená do sdílení. Zákazníkům se spotřebou nad 6 MWh budou chytré elektroměry instalovány postupně do poloviny roku 2027.
V ČR musejí velcí dodavatelé nabízet spotové tarify, které ale nejsou vhodné pro každého. Cena může ve špičkách růst až několikanásobně. Rozložení cen během dne jsou navíc zveřejňována jen den dopředu, což znamená nutnost mnohem náročnějšího řízení spotřeby domácnosti. Proto je varianta dynamického tarifu pro běžnou domácnost bezpečnější. Dynamický tarif není možné kombinovat s produkty Spot a Elektřina pro soláry.
