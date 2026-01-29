Pracovní oděvy CWS Workwear: spolehlivost pro vaše podnikání
Pracovní oděvy CWS Workwear: spolehlivost pro vaše podnikání
Pracovní oděvy jsou základem plynulého a bezpečného provozu. Zaměstnanci je potřebují každý den, a proto musí být vždy dostupné, čisté a připravené k použití. V této oblasti zkrátka není prostor pro kompromisy. Spolehlivost je základním klíčem.
V CWS Workwear víme, že spolehlivost není jen líbivý slogan. Je to základ našeho byznysu a výsledek více než 125 let zkušeností. Od plánování a výroby až po logistiku, praní a distribuci. Každý krok je navržen tak, aby zákazník vždy dostal přesně to, co potřebuje, přesně ve chvíli, kdy to potřebuje. A bez kompromisů. Spolehlivost se tak stává měřitelnou hodnotou, která skutečně podporuje každodenní provoz i růst firmy.
Komplexní model servisu CWS Workwear
Naše spolehlivost stojí na ověřeném modelu, který jsme vybudovali na pevných základech a neustálých inovacích. Nabízíme zákazníkům kompletní balíček služeb – od úvodní konzultace, přes doručení, praní, opravy i nahrazení starých oděvů. Cílem je zajistit to, aby se naši klienti mohli plně soustředit na své hlavní podnikání, zatímco my se postaráme o všechno ostatní. Jak to děláme?
- Dodávky včas: S více než 99 % včasných a kompletních dodávek (OTIF) jsme lídrem v oboru. Každý kus oblečení musí být na svém místě a ve správný čas. Tuto přesnost dosahujeme díky vlastnímu vozovému parku a promyšlené logistice.
- Transparentnost v reálném čase: Díky zákaznickému portálu CWS Workwear mají naši zákazníci přístup k aktuálním informacím o každém kousku oděvu – od praní až po dodání. Čárové kódy v každém oděvu umožňují sledovat jeho pohyb a stav, což přináší naprostou transparentnost. Pokud potřebujete rychlou změnu, zajistíme okamžité řešení v krátkém reakčním čase.
- Lokální týmy, mezinárodní zázemí: Jsme mezinárodní lídr, který existuje už přes 125 let. Naše služby však stojí na lokální zodpovědnosti. Naši odborníci znají specifika vašeho regionu i odvětví, což nám umožňuje poskytnout personalizovanou podporu a rychlá řešení. Vlastní prádelny a zkušený personál zaručují, že každý kus oblečení je vyprán, správně ošetřen a dodán v nejvyšší kvalitě.
- Vy se soustřeďte na podnikání, my zajistíme pracovní oblečení. Na nás se můžete spolehnout.
Český trh má v oblasti pronájmu a servisu pracovního oblečení velký růstový potenciál. Zatímco před 5 lety ještě téměř 100 % českých firem pracovní oděvy pro své zaměstnance nakupovalo, v poslední době roste trend jejich pronájmu. Více jak 10 % firem už oblečení nenakupuje, ale využívá jejich půjčení.
„Vidíme zvýšenou poptávku napříč odvětvími, tomu odpovídá i neustále se rozšiřující nabídka oděvů i ochranných pomůcek. Důležitou součástí je nicméně i kvalitní poradenství. Klienta provedeme celým procesem od výběru nejvhodnějšího řešení přes volbu konkrétního oblečení až po jeho pronájem a servis,“ vysvětluje jednatelka CWS Workwear v ČR a na Slovensku Martina Bimanová.
Spolehlivost, zkušenosti a znalost lokálního trhu
S pracovními oděvy CWS Workwear získáváte silné zázemí mezinárodního lídra spolu s podporou lokálních týmů, které se postarají o všechno, co potřebujete.
Můžete se tak naplno soustředit na klíčové činnosti vašeho podnikání s jistotou, že pracovní oděvy pro vás a vaše zaměstnance jsou vždy v dobrých rukou.
Pokud hledáte partnera, který vám poskytne nejen kvalitní pracovní oděvy, ale i měřitelnou spolehlivost, transparentnost a stálou podporu, jsme tu pro vás. Kontaktujte nás a přesvědčte se sami, proč si nás vybírají lídři z oblasti výroby, logistiky, stavebnictví, zdravotnictví, potravinářství i veřejného sektoru.
Více informací naleznete na www.cws.com/cz-CZ/pracovni-odevy.
Společnost CWS Workwear je už 125 let lídrem inovativního řešení v oblasti pracovních oděvů. Díky nejmodernějším prádelnám a udržitelné výrobě tvoří a dodává odolné pracovní oděvy na míru, které chrání jak zaměstnance na pracovišti, tak životní prostředí.