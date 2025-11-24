Pracovní oděvy? Populárním řešením je pronájem a komplexní servis
Kupujete svým zaměstnancům pracovní oblečení a pomůcky? A přemýšleli jste o pronájmu? Trend pronájmu pracovních oděvů a s tím spojených služeb na zdejším trhu zesiluje, ve srovnání se západní Evropou přitom český trh nabízí výrazný růstový potenciál. Jednou z nejinovativnějších a největších společností na trhu v daném segmentu je CWS Workwear.
Český trh má v oblasti pronájmu a servisu pracovního oblečení velký růstový potenciál. Zatímco před 5 lety ještě téměř 100 % českých firem pracovní oděvy pro své zaměstnance nakupovalo, v poslední době roste trend jejich pronájmu. Více jak 10 % firem už oblečení nenakupuje, ale využívá jejich půjčení.
„Vidíme zvýšenou poptávku napříč odvětvími, tomu odpovídá i neustále se rozšiřující nabídka oděvů i ochranných pomůcek. Důležitou součástí je nicméně i kvalitní poradenství. Klienta provedeme celým procesem od výběru nejvhodnějšího řešení přes volbu konkrétního oblečení až po jeho pronájem a servis,“ vysvětluje jednatelka CWS Workwear v ČR a na Slovensku Martina Bimanová.
„Prostor pro další růst trhu je přitom velký, např. v Německu si dlouhodobě zapůjčuje pracovní oděvy zhruba třetina firem,“ dodává Martina Bimanová s tím, že pracovní oděv využívá přes 2 miliony zaměstnanců. Pracovní oděvy jsou základem plynulého a bezpečného provozu. Zaměstnanci je potřebují každý den, a proto musí být vždy dostupné, čisté a připravené k použití. V této oblasti zkrátka není prostor pro kompromisy.
Trh s pracovním oblečením tak prochází nejen v ČR transformací, která se odklání od tradičního prodeje produktů a směřuje k nabídce komplexních služeb. Firmy nyní často nabízejí služby, jako je praní, oprava, pronájem a skladování oděvů. „Dodavatel se tak mění z pouhého prodejce v dlouhodobého strategického partnera, který pomáhá klientům efektivně splnit jejich zákonné povinnosti, snížit administrativní zátěž a optimalizovat náklady,“ vysvětluje Martina Bimanová.
Spolehlivost CWS Workwear se opírá o ověřený model komplexních služeb, více než stoletou zkušenost na trhu a lokální zodpovědnost. S pracovními oděvy CWS Workwear získáváte silné zázemí mezinárodního lídra spolu s podporou lokálních týmů, které se postarají o všechno, co potřebujete.
Můžete se tak naplno soustředit na klíčové činnosti vašeho podnikání s jistotou, že pracovní oděvy pro vás a vaše zaměstnance jsou vždy v dobrých rukou. Pokud hledáte partnera, který vám poskytne nejen kvalitní pracovní oděvy, ale i měřitelnou spolehlivost, transparentnost a stálou podporu, využijte CWS Workwear. Přesvědčte se sami, proč si CWS Workwear vybírají lídři z oblasti výroby, logistiky, stavebnictví, zdravotnictví, potravinářství i veřejného sektoru.
Více informací naleznete na www.cws.com/cz-CZ/pracovni-odevy
Zájem o pronájem pracovních oděvů zvyšuje několik faktorů: jednoduchost a rychlost servisu, nižší náklady i menší ekologická stopa. „Kromě úspory peněz totiž firmy zjišťují, že pronájmem pracovních oděvů i snižují své emise. To je v době zvýšeného tlaku na nefinanční reporting poměrně silný benefit pronájmu pracovních oděvů,“ dodává Martina Bimanová.
Trendem je rovněž udržitelnost a inovace. Především mladší generace zaměstnanců se stále více zaměřují na ekologické aspekty, což vede k rostoucí poptávce po pracovním oblečení vyrobeném z recyklovaných materiálů. Kromě nižších nákladů a úspory emisí firmy ve větší míře půjčování pracovních oděvů využívají především kvůli pohodlí. Půjčovny se postarají o skladování, nákup, čištění i opravy pracovních oděvů, stejně jako o veškerou související logistiku. Martina Bimanová připomíná, že důležitým faktorem je i bezpečnost práce, kdy firmy získávají kvalitní oblečení splňující všechny bezpečnostní normy a pravidla.
Bezpečnější pracovní oděvy přispívají i k poklesu vážných pracovních úrazů. V České republice podle dat Státního úřadu inspekce práce počet smrtelných úrazů v zaměstnání klesá, v posledních letech byl pod 100 ročně, loni to bylo 70 osob. To je téměř 3× méně, než bývalo obvyklé ještě před 20 lety.
Podle aktuální studie společnosti CWS Workwear potřebuje pracovní oděv pravidelně 2 až 2,5 milionu lidí v České republice, to je více než 40 % ze všech pracovníků. Nejvíce takových lidí – zhruba 1,4 milionu – je v průmyslových odvětvích, následují stavebnictví (asi půl milionu), zdravotnictví (300 tisíc), potravinářský průmysl či gastronomie. Nicméně poptávka po pracovních oděvech pochází i od malých řemeslnických firem či ze zemědělství.
Společnost CWS Workwear je už 125 let lídrem inovativního řešení v oblasti pracovních oděvů. Díky nejmodernějším prádelnám a udržitelné výrobě tvoří a dodává odolné pracovní oděvy na míru, které chrání jak zaměstnance na pracovišti, tak životní prostředí.