Pracovní oblečení potřebují v ČR dva miliony lidí. Trendem je pronájem
Pracovní oděv pravidelně v České republice využívají více než dva miliony lidí. Trend pronájmu pracovních oděvů a s tím spojených služeb totiž na zdejším trhu zesiluje, ve srovnání se západní Evropou přitom český trh nabízí výrazný růstový potenciál. Společnost CWS Workwear, vedoucí poskytovatel udržitelného ochranného pracovního oblečení, chce proto v České republice výrazně růst.
Český trh má v oblasti pronájmu a servisu pracovního oblečení velký růstový potenciál. Zatímco před 5 lety ještě téměř 100 % českých firem pracovní oděvy pro své zaměstnance nakupovalo, v poslední době roste trend jejich pronájmu. Více jak 10 % firem už oblečení nenakupuje, ale využívá jejich půjčení. „Prostor pro další růst trhu je přitom velký, např. v Německu si dlouhodobě zapůjčuje pracovní oděvy zhruba třetina firem,“ vysvětluje jednatelka CWS Workwear v ČR a na Slovensku Martina Bimanová s tím, že pracovní oděv využívá přes 2 miliony zaměstnanců.
Podle aktuální studie společnosti CWS Workwear potřebuje pracovní oděv pravidelně 2 až 2,5 milionu lidí v České republice, to je více než 40 % ze všech pracovníků. Nejvíce takových lidí – zhruba 1,4 milionu – je v průmyslových odvětvích, následují stavebnictví (asi půl milionu), zdravotnictví (300 tisíc), potravinářský průmysl či gastronomie. Nicméně poptávka po pracovních oděvech pochází i od malých řemeslnických firem či ze zemědělství.
Trh s pracovním oblečením prochází nejen v ČR transformací, která se odklání od tradičního prodeje produktů a směřuje k nabídce komplexních služeb. Firmy nyní často nabízejí služby, jako je praní, oprava, pronájem a skladování oděvů. „Dodavatel se tak mění z pouhého prodejce v dlouhodobého strategického partnera, který pomáhá klientům efektivně splnit jejich zákonné povinnosti, snížit administrativní zátěž a optimalizovat náklady,“ vysvětluje Martina Bimanová.
CWS Workwear proto v České republice investuje do dalšího růstu „Zaměřili jsme se především na budování naší tržní pozice a posilování znalosti brandu. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále, budeme rozšiřovat naše klientského portfolio a investujeme do dalšího růstu,“ zhodnotila loňský rok.
„Vidíme zvýšenou poptávku napříč odvětvími, tomu odpovídá i neustále se rozšiřující nabídka oděvů i ochranných pomůcek. Důležitou součástí je nicméně i kvalitní poradenství. Klienta provedeme celým procesem od výběru nejvhodnějšího řešení přes volbu konkrétního oblečení až po jeho pronájem a servis,“ vysvětluje Martina Bimanová.
Zájem o pronájem pracovních oděvů zvyšuje několik faktorů: jednoduchost a rychlost servisu, nižší náklady i menší ekologická stopa. „Kromě úspory peněz totiž firmy zjišťují, že pronájmem pracovních oděvů i snižují své emise. To je v době zvýšeného tlaku na nefinanční reporting poměrně silný benefit pronájmu pracovních oděvů,“ dodává Martina Bimanová.
Trendem je rovněž udržitelnost a inovace. Především mladší generace zaměstnanců se stále více zaměřují na ekologické aspekty, což vede k rostoucí poptávce po pracovním oblečení vyrobeném z recyklovaných materiálů. Kromě nižších nákladů a úspory emisí firmy ve větší míře půjčování pracovních oděvů využívají především kvůli pohodlí. Půjčovny se postarají o skladování, nákup, čištění i opravy pracovních oděvů, stejně jako o veškerou související logistiku. Martina Bimanová připomíná, že důležitým faktorem je i bezpečnost práce, kdy firmy získávají kvalitní oblečení splňující všechny bezpečnostní normy a pravidla.
Bezpečnější pracovní oděvy přispívají i k poklesu vážných pracovních úrazů. V České republice podle dat Státního úřadu inspekce práce počet smrtelných úrazů v zaměstnání klesá, v posledních letech byl pod 100 ročně, loni to bylo 70 osob. To je téměř 3x méně, než bývalo obvyklé ještě před 20 lety.
Společnost CWS Workwear je už 125 let lídrem inovativního řešení v oblasti pracovních oděvů. Díky nejmodernějším prádelnám a udržitelné výrobě tvoří a dodává odolné pracovní oděvy na míru, které chrání jak zaměstnance na pracovišti, tak životní prostředí.