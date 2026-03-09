Co řekl exministr k možnostem pokračování NZÚ na Aquatherm Business Forum?
Poslanec a exministr životního prostředí Mgr. Petr Hladík byl hostem v rozhovorech na Aquatherm Business Forum a ptali jsme se na to, jak on vidí možnost pokračování a jakou cestu by volil v případě nedostatku financí.
Dotační titul Zelená úsporám a Nová zelená úsporám přežil více vlád
„Poslední etapa NZÚ podporovala nízkopříjmové, seniory, tj. ty, kteří si nemohou dovolit předfinancování. K tomu byly přidány i výhodné úvěry. Nastaveno to bylo tak, aby energetických úspor mohli dosáhnout všichni. Za dobu dotačního titulu možnost využilo 650 000 domácností, tj. 1/5 domácností nějakou mírou rekonstrukcí prošla,“ řekl Petr Hladík, poslanec PS Parlamentu ČR.
„NZÚ se vyvíjela a určitě by tomu bylo tak i nadále. Vyvíjela by se tak, že by se preferovaly komplexní renovace u rodinných domů a preferovaly by se bytové domy. To dává největší smysl. V žádném případě bychom to ale nedělali skokově. To na tom kritizuji, potřebujeme postupnou evoluci.
Je třeba říci, že výhodné úvěry jako finanční nástroje rozjela předchozí vláda. Dali jsme k Oprav dům po babičce úvěr od stavebních spořitelen s výhodnou úvěrovou sazbou. Posilování úvěrové části a zmenšování přímé dotace je část, na které se shodneme průřezem včetně byznysu. To by nebyl neočekáváný krok.
Dotovat úvěrovou sazbu, jak chce ministryně Schillerová, je za mne tupé, to ekonomiku nepodporuje. Umím si představit záruční schémata nebo i jiné formy. Ale pořád tu máme ten segment lidí, kteří si tohle dovolit nemohou. Je správné posilovat bankovní záruky nebo půjčky, zmenšovat dotace, ale rozlišovat příjmovost žadatele včetně majetkového testu,“ řekl Petr Hladík.
