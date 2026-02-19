Drony versus pracovní plošiny a lešení při čištění fasád domů
Moderní technologie a materiály zásadně mění způsob údržby budov. Jednou z nejvýraznějších inovací je využití dronů pro čištění fasád. Jak si ale tato metoda stojí ve srovnání s tradičním čištěním z pracovní plošiny nebo lešení? Článek přináší srovnání přístupů z hlediska ceny, bezpečnosti, kvality i vhodnosti pro různé typy objektů.
Čistá fasáda je vizitkou každé budovy, ať už jde o administrativní komplex, bytový dům nebo obchodní centrum. Kromě estetického dojmu má pravidelná údržba vliv také na životnost povrchů a hodnotu nemovitosti. Tradičně se fasády čistí z plošin nebo lešení, avšak stále častěji se prosazuje bezkontaktní metoda pomocí dronů. Každé řešení má své výhody i omezení. Výraznou roli zde hrají druhy fasád dle materiálového složení (opláštění) a specifických požadavků na údržbu. V případě bytových domů se nejčastěji setkáváme se silikonovými fasádními omítkami, v některých případech s cihlovými a dřevěnými fasádami, méně pak s plechovými, hliníkovými, skleněnými či keramickými fasádami, které se objevují spíše u administrativních budov. V nabídkách firem dále najdeme komplexní fasádní, konstrukční systémy se zateplením, a to včetně dalších specifických forem řešení v rámci inteligentních, šetrných či zelených budov [1].
Technologie a způsob práce u klasických řešení
Při realizaci stavebních a údržbových prací na fasádách a střechách je třeba zvážit varianty v podobě klasických řešení; například lešení, vysokozdvižné plošiny či výškové práce pomocí horolezecké techniky. Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody; správné řešení budeme nejspíš vybírat podle konkrétní situace, polohy domu a také podle finanční náročnosti celé procedury. Asi nejproblematičtějším úkonem bude stavba lešení. Stavební firma jej použije nejspíš u rozsáhlých stavebních prací, při aplikaci nátěru na velké plochy a bude přitom omezena řadou norem i požadavky na bezpečnost práce. Základní norma se týká technických požadavků na lešení uplatňované v ČR v souladu s evropskou normu ČSN EN 12811-1 a s požadavky aktuálně platných evropských norem pro dočasné stavební konstrukce [2].
Svatopluk Vlasák z Českomoravské komory lešenářů (ČMKL) označuje v oblasti statické bezpečnosti lešení tři důležité faktory: založení, kotvení a úhlopříčné ztužení konstrukce. „Zejména u novostaveb se setkávám s tím, že prostor pro stavbu lešení není vyklizen, urovnán a zpevněn. I značně vysoké konstrukce jsou zakládány mimostředně, na kousky prken nebo zcela bez podložení, které by umožnilo jejich stabilizaci. Založení pro vyrovnání výšky bývá nestabilně uložené na sebe,“ podotýká Svatopluk Vlasák, připomíná, že únosnost musí vždy odpovídat zatížení vyvozenému tíhou konstrukce a ukazuje příklady správného založení fasádního rámového lešení [3].
Po správném založení lze mezi výhody lešení zmínit přívětivou, stabilní pracovní plochu s možností skládat materiály a barvy přímo na lešení. Mezi nevýhody pak časově náročnou montáž a demontáž, náklady na pronájem a instalaci či omezení v zástavbě nebo na veřejných prostranstvích. Rychlejší a flexibilnější řešení jsou vysokozdvižné plošiny. Právě ty se používají nejčastěji při čištění fasád. Mezi nejčastěji citované výhody patří rychlá dostupnost a snadná mobilita, možnost práce i v hůře přístupných oblastech, minimální narušení okolního prostředí a efektivní pro údržbové a servisní práce. Nevýhodou je poměrně omezený dosah a pracovní prostor a velká závislost na terénu (nevhodné pro nerovné plochy). Tam, kde není možné použít ani jednu z těchto metod, přicházejí ke slovu horolezecké techniky. Lanový přístup je vhodný i pro opravy komínů a rizikové kácení stromů. Pokud lze spojit dohromady několik úkonů, bude lanový přístup ideálním řešením. Nevýhodou je omezená možnost manipulace s těžkými materiály. Veškeré práce vyžadují zkušené odborníky s certifikací.
Moderní bezkontaktní řešení
Čištění fasády není pouze estetickou záležitostí. U bytových domů a objektů ve správě SVJ má zásadní vliv na životnost fasádního systému, hodnotu nemovitosti i zdraví obyvatel. Správci stále častěji řeší otázku, jak fasádu vyčistit efektivně, šetrně a bez zbytečných omezení provozu domu. Vedle tradičních metod, jako jsou již zmíněné plošiny, lešení nebo výškové práce, se stále více prosazuje čištění fasád pomocí dronů. Mezi jejich hlavní přínosy patří eliminace všech výše jmenovaných nevýhod u klasických metod. Vše probíhá bez nutnosti lešení, plošin či horolezců, pouze s vyškolenými lidmi v oblasti řízení dronů. I zde je ovšem nutné dodržovat určitá nařízení a pravidla. Drony již dávno nejsou pouhou technologickou hračkou, jejich provoz vyžaduje znalost nejen technických pravidel, ale i právních limitů, které chrání soukromí, bezpečnost i odpovědnost provozovatele.
„Každý, kdo drony využívá, ať už v komerční či nekomerční praxi, by měl mít jasno v tom, kdy potřebuje registraci, povolení, pojištění nebo souhlas dotčených osob. U složitějších letů v takzvané specifické kategorii, například při letech mimo přímý dohled nebo nad hustě osídlenými oblastmi, je nutné mít potvrzení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu. Z praxe doporučujeme, aby si zejména firemní provozovatelé dronů vedli vnitřní evidenci proškolených pilotů a uchovávali kopie jejich certifikátů, což se může hodit při správní kontrole nebo v případě vzniku škody,“ upozorňuje Jan Vych z advokátní kanceláře Vych & Partners a cituje nařízení Evropské unie č. 2019/947 a nařízení Evropské unie č. 2019/945, která sjednocují pravidla pro provoz bezpilotních systémů v celé EU, kam drony spadají [3]. V České republice pak ještě působnost doplňuje zákon 49/1997 Sb., o civilním letectví a prováděcí předpisy Úřadu pro civilní letectví [4].
Nutno dodat, že renomované firmy, které nabízejí čištění fasád, takováto povolení a registrace ve většině případů mají a zákazníkům je na požádání předkládají, jinak by se vystavovaly vysoké pokutě. Nicméně právní úprava rozlišuje několik úrovní požadovaných znalostí podle rizika provozu a piloti by zde měli splňovat i způsobilost pilota ve specifické kategorii.
„Využíváme speciální drony, které aplikují účinné čisticí prostředky určené k odstranění organických nečistot (řasy, plísně, smogové usazeniny). Následuje oplach teplou vodou bez vysokého tlaku, což je klíčové pro ochranu fasádního systému. Klademe velký důraz na maximální šetrnost k povrchu a zajištění komfortu v průběhu celé realizace. Technologie dronů nám umožňuje pracovat šetrně, bezpečně a s minimálním dopadem na obyvatele domu. Samozřejmostí je provoz v souladu s legislativou – ke každé zakázce podáváme povolení u Úřadu pro civilní letectví a naši piloti disponují oprávněním pro provoz ve specifické kategorii,“ podotýká Matěj Kunc, jednatel společnosti DroneBros.
Hlavní přínosy moderní technologie pomocí dronů jsou nezpochybnitelné, a to (ve většině případů) včetně celkových nákladů. Renomované firmy nabízejí pro lepší plánování údržby fasád online kalkulaci služeb, která umožňuje získat orientační cenový odhad čištění fasády podle základních údajů o objektu. Drony využívají řízený let a vysokotlaký nebo nízkotlaký oplach vodou, případně párou, dle laboratorní analýzy a rozboru nečistot na fasádě pak nejrůznější přípravky a barvy. Drony jsou ideální pro skleněné fasády a hladké omítky, lze s nimi provádět pravidelnou údržbu a odstraňování prachu, pylu či lehkých usazenin. Mají však omezené možnosti při silném znečištění, u specifických stavebních detailů, architektonických ozdob či u restaurování budov.
Znečištění fasád může mít mnoho podob – od prachových částic po biologické usazeniny, jako jsou plísně, řasy a mechy. Odborníci proto doporučují pečlivý laboratorní rozbor fasádních nečistot [5], kde bude dle přesné identifikace prachu, sazí a chemických látek stanoven návrh řešení, použití účinných ochranných prostředků k zajištění dlouhodobé ochrany fasády. Součástí bývá i analýza fasádních materiálů a UV degradace v různých klimatických podmínkách.
