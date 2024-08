TZB-info / Facility management / Normy a právní předpisy / Rozúčtování nákladů v bytovém domě od roku 2024

Rozúčtování nákladů v bytovém domě od roku 2024

Rozúčtování nákladů v bytovém domě upravuje zákon č. 67/2013 Sb. a zákon č. 89/2012 Sb. – Nový občanský zákoník. Náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům se rozúčtují podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., která byla naposledy novelizována vyhláškou č. 274/2023 Sb. Novela je účinná od 1. ledna 2024 a přináší významné změny.

Jaké náklady jsou v předpisech řešeny

Zákon č. 67/2013 Sb. /1/, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění zákona č. 424/2022 Sb., upravuje rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům (§ 6), náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod, provoz a čištění komínů, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby (§ 5).

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník /2/ upravuje rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku a náklady na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti (§ 1180). Zákon /2/ má pro tyto účely vlastní prováděcí předpis, kterým je Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. /4/, které vykládá a zpřesňuje (§ 7, 8 a 17) některé pojmy uvedené v /2/.

Vyhláška č. 269/2015 Sb. /3/ upravuje, jak již z jejího názvu vyplývá, rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Jmenovaná vyhláška byla naposledy novelizována vyhláškou č. 274/2023 Sb.

Způsob rozúčtování dohodou, nebo pevně daný

U některých nákladů, které se rozúčtovávají mezi vlastníky bytů, mezi členy družstva nebo nájemce, zákon /1/ dává možnost stanovit způsob rozúčtování dohodou ve společenství vlastníků, v družstvu nebo dohodou mezi poskytovatelem služby a nájemci. (Pozor, poskytovatel služby je podle /1/ majitel domu nebo společenství vlastníků jednotek.) Pouze pokud takové rozhodnutí nebo dohoda neexistuje, stanovují předpisy konkrétní způsob rozúčtování, a to nejčastěji podle počtu osob užívajících jednotku, tedy obvykle byt. Jedná se o náklady, které vyjmenovává § 5 zákona /1/.

U jiných nákladů, mezi které patří příspěvky na odměňování osob spravujících dům nebo členů výboru společenství vlastníků nebo vedení družstva, dále náklady na účetnictví a náklady na vlastní správní činnost, § 1180 zákona /2/ striktně předepisuje, že se rozvrhnou na každou jednotku stejným dílem.

Pevně daný je také způsob rozúčtování nákladů na dodávku tepla a přípravu teplé vody dle /1/ a /3/. (Vyplývá to ze zákona /1/ v případě, že je jiným předpisem stanovena povinnost instalace měřidel spotřeby tepla a vody. Tato povinnost předepsána je, a to zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, § 7.) Poskytovatel služby, což je podle /1/, jak již bylo řečeno výše, majitel nájemního domu nebo společenství vlastníků jednotek, může do určité míry ovlivnit (± 10 %) výši základní složky nákladů na vytápění, viz dále.

Rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody

Rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody řeší jednak obecně zákon /1/ a podrobně vyhláška /3/. Náklady na vytápění a společnou přípravu teplé vody se dělí na tzv. základní a spotřební složku.

Vytápění

Základní složku nákladů na vytápění tvoří od roku 2024 nově 40 % až 60 % nákladů (oproti dřívějším hodnotám 30 % až 50 %). Výši základní složky (40 %, 50 % nebo 60 %) určí poskytovatel služeb podle tzv. klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy podle průměrného součinitele prostupu tepla podle přílohy č. 6 vyhlášky /3/. Klasifikační třídu ukazatele ENB uvádí průkaz energetické náročnosti budovy. Takto určenou základní složku může poskytovatel ještě snížit nebo zvýšit o 10 procentních bodů.

Jinými slovy výše základní složky je závislá na kvalitě obálky budovy z hlediska tepelné izolace. Čím je obálka budovy kvalitnější, tím je základní složka vyšší, a tedy podíl na nákladech za teplo jednotlivých bytů (jednotek) je méně závislý na skutečné spotřebě tepla v jednotkách daných náměry měřidel tepla a více závislé na velikosti započitatelné podlahové plochy.

Zbytek nákladů tvoří tzv. spotřební složku. Při jejím rozdělení mezi příjemce služeb (byty, jednotky) se vychází z náměrů měřidel tepla s tím, že se použijí korekce zohledňující rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla danou jejich polohou. Dále se uplatňuje korekce upravující případné velké rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy u jednotlivých jednotek. Náklady nesmí u příjemců služeb překročit v zúčtovací jednotce hodnotu o 30 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměrné ceně tepla na 1 m2. (Pozor zde se jedná také o novinku roku 2024, dříve to byly hodnoty 20 % a 100 %.) U bytů, kde náklad překračuje tyto hranice, se dorovná na limitní hodnoty, tedy 70 % nebo 200 % průměrné ceny. Náklad na jednotku je pak součinem upravené hodnoty a započitatelné plochy bytu. Upravené náklady na všechny byty, kde jsou hodnoty takto přepočítány, se odečtou od celkového nákladu na dům a ten se rozdělí mezi ostatní jednotky.

Příprava teplé vody

Základní složku nákladů na teplo pro přípravu teplé vody tvoří 30 % z nákladů, zbytek, tedy 70 %, tvoří spotřební složku. Samotná voda spotřebovaná na přípravu teplé vody má základní složku ve výši 0 % a spotřební složku ve výši 100 % nákladů. Základní složka se rozděluje podle podílu na společných prostorách v domě, spotřební složka se rozděluje podle náměrů vodoměrů na teplou vodu.

Tabulka způsobu rozúčtování nákladů

Náklad Způsob rozúčtování Možnost jiného způsobu rozúčtování dodávka vody a odvádění odpadních vod dle /1/ § 5 odst. (2a) v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech, příp. podle směrných čísel roční potřeby vody ano1) provoz a čištění komínů dle /1/ § 5 odst. (2b) podle počtu využívaných vyústění do komínů ano1) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu dle /1/ § 5 odst. (2c) podle počtu kabelových zásuvek ano1) provoz výtahu dle /1/ § 5 odst. (2d) podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano1) osvětlení společných prostor v domě dle /1/ § 5 odst. (2d) podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano1) úklid společných prostor v domě dle /1/ § 5 odst. (2d) podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano1) odvoz odpadních vod a čištění jímek dle /1/ § 5 odst. (2d) podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano1) odvoz komunálního odpadu dle /1/ § 5 odst. (2d) podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano1) další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb dle /1/ § 5 odst. (2d) podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování ano1) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy společných částí domu dle /4/ § 7 podle podílu na společných částech, /2/ § 1180 odst. (1) ano2) revize technických zařízení dle /4/ § 7 podle podílu na společných částech, /2/ § 1180 odst. (1) ano2) údržba pozemku a přístupových cest na pozemku /4/ § 7 podle podílu na společných částech, /2/ § 1180 odst. (1) ano2) uplatnění práva vstupu do bytu dle /4/ § 7 podle podílu na společných částech, /2/ § 1180 odst. (1) ano2) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti dle /4/ § 8 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek dle /4/ § 8 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek dle /4/ § 8 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek dle /4/ § 8 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě dle /4/ § 8 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek /4/ § 8 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů SVJ /4/ § 17 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů dle /4/ § 17 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač dle /4/ § 17 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, např. vybavení, kancelářské potřeby, poštovné dle /4/ § 17 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku /4/ § 17 na každou jednotku stejně, /2/ § 1180 odst. (2) ne vytápění – základní složka 40 % až 60 % dle /3/ § 3, odst. (1) a přílohy 6, ± 10 % určí poskytovatel služeb dle velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru (stejná cena na 1 m2 ve všech jednotkách) dle /3/ § 3 odst. (1) stanovují předpisy /1/ a /3/ 3) vytápění – spotřební složka (doplněk základní složky do 100 %) dle /3/ § 3, odst. (2) dle náměrů měřidel s použitím korekcí a výpočtových metod dle /3/ § 3 odst. (2) stanovují předpisy /1/ a /3/ 3) teplo spotřebované na poskytování teplé vody – základní složka 30 % dle /3/ § 4, odst. (1) dle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru dle /1/ § 6 odst. (4) stanovují předpisy /1/ a /3/ 3) teplo spotřebované na poskytování teplé vody – spotřební složka 70 % dle /3/ § 4, odst. (1) dle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb dle /1/ § 6 odst. (4) stanovují předpisy /1/ a /3/ 3) voda spotřebovaná pro ohřev – spotřební složka 100 % dle /3/ § 4, odst. (1) dle náměrů vodoměrů na teplou vodu instalovaných u příjemců služeb dle /1/ § 6 odst. (4) stanovují předpisy /1/ a /3/ 3) 1) Jiný způsob rozúčtování poskytovatel služeb (majitel domu, SVJ) ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období (zákon /1/ § 5). 2) Způsob rozúčtování dle tabulky, nebylo-li v prohlášení určeno jinak. Jedná se o případy, kdy např. společná část domu slouží k výhradnímu užívání některému vlastníku jednotky, a ten má stanovenou povinnost spravovat tuto společnou část na vlastní náklad (zákon /2/ § 1180). 3) Jiné způsoby rozúčtování definují předpisy /1/ a /3/. Vždy se ale jedná pouze o případy, kdy nebyla instalována měřidla, nebyl umožněn jejich odečet apod. Jiný způsob rozúčtování nemůže určit poskytovatel služby (majitel domu, SVJ) ani příjemce služby svým rozhodnutím. Výjimkou je výše zmíněná možná úprava základní složky nákladů na vytápění poskytovatelem služby.

