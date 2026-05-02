Česká republika zaostává v transferu technologií do praxe
Na konferenci Údržba pro TOP manažery 2026, kterou pořádala Česká společnost pro údržbu jsme natáčeli reportáž a o samotný rozhovor jsme požádali Ing. Karla Mayera, Ph.D., MBA, člena předsednictva ČSPÚ.
Témata na konferenci odpovídala problematice nových pohledů na problematiku údržby, rozebírala témata preventivní, prediktivní a proaktivní údržby za podpory vhodně zvolených softwarových produktů, zahrnujících i produkty umělé inteligence, podporujících práci údržbářů v jejich jednoduchém plánování a za využívání špičkových diagnostických metod, které ve spolupráci s vhodnou technologií údržby vedou k výraznému dopadu na prodloužení životnosti a zvýšení bezporuchovosti svěřených zařízení. Nad vším již dnes bdí velká ruka digitalizace, která v rámci Průmyslu 4.0 přinesla velký rozvoj automatizace a robotizace v různým průmyslových odvětvích.
„Konference ukazuje, že dobrá praxe se u nás dá dělat, ale firem, které to umí je málo. I proto jsou důležité na této konferenci nejen přednášky samotné, ale i část networkingu,“ říká v rozhovoru Ing. Karel Mayer, Ph.D., MBA.
„Jednoznačně TOP tématem je umělá inteligence, ale nesmíme zapomenout, že s AI pracují lidé. A podniky potřebují pracovníky s akademickým, ale také technickým vzděláním. Velkou výzvou je i vzdělávání lidí přímo v průmyslových podnicích,“ říká Karel Mayer a vychází ze svých zkušeností z průmyslového inženýrství a technické diagnostiky a ze zkušenosti lektora, školitele a auditora pro oblast průmyslového inženýrství, TPM, risk managementu a projektového managementu pro významné tuzemské i zahraniční konzultační společnosti.