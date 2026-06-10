Záporné ceny elektřiny jsou novým normálem a zároveň obchodní příležitostí
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Záporné ceny elektřiny jsou novým normálem a zároveň obchodní příležitostí
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Co se děje na energetických trzích? Nové tarify pro domácnosti jako jediný dodavatel tentokrát představila innogy Energie. Článek se věnuje fenoménu záporných cen elektřiny, které se stávají běžnou součástí reality a otevírají zajímavé obchodní příležitosti. Nechybí ani aktualizovaný přehled nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky.
Ceny elektřiny a plynu na burzách jsou stále na relativně vysoké úrovni, ceny plynu jsou stabilnější a ke konci minulého týdne začaly na burze PXE na příští měsíc mírně klesat. Pokles ke konci týdne vykazují i ceny elektřiny, i když předtím razantně rostly.
Nadále obchodníci předpokládají, že ceny měsíčních kontraktů ke konci roku znatelně porostou. Nicméně u ročních kontraktů se nepředpokládá na následující tři roky růst a v porovnání s měsíčními kontrakty na jednotlivé měsíce tohoto roku by měly být cenově příznivé.
Vážený průměr cen na spotovém trhu Operátora trhu na následující den (Denní trh) roste, protože zde dominují ceny s nejvyšší spotřebou, která je mimo čas výroby z obnovitelných zdrojů. Plyn odráží současné vyšší ceny na trhu. Uvedené ceny jsou přepočteny na koruny a neobsahují poplatek za zobchodování, který se u většiny obchodníků pohybuje od 200 do 600 Kč/MWh.
Ceny aukcí na Českomoravské komoditní burze zase říkají, že ceny elektřiny pod 2 000 Kč/MWh a plynu přes 700 Kč/MWh jsou minulostí, že ten, který si nepořídil energie levně, to nyní již nedožene. Na této burze určené především pro státní správu se obchoduje v korunách a ceny jsou bez poplatků burze. Rád zveřejňuji výsledky obchodování zde, protože ukazují, kam až obchodníci s cenou mohou zajít.
Tab. 1: Přehled cen energií na burzách v ČR s trendem vývoje
Nově zveřejněné ceníky elektřiny a plynu pro domácnosti
S ohledem na situaci na trhu se obchodníkům nechce příliš měnit ceníky. Nemohou zlevňovat a ani zdražovat. V uplynulém týdnu byla jen jedna změna. Společnost innogy Energie aktualizovala ceníky plynu pro nové i pro stávající zákazníky. Ceny zůstaly stejné jako u květnové verze ceníků, jedinou změnou je začátek platnosti. Měsíční aktualizace je u tohoto dodavatele pravidlem i tehdy, když jsou ceny stejné. Například nejvýhodnější produkt Optimal 36 má průměrnou cenu plynu za tři roky závazku 1 207 Kč/MWh, po uplatnění dvacetiprocentní slevy do konce roku klesne průměrná cena na 1 158 Kč/MWh, když domácnost začne odebírat plyn hned příští měsíc. Sice na trhu jsou výrazně levnější nabídky, ale většina konkurentů nemůže nabízet plyn na pobočkách jako innogy. Zákazník, kterému obchodník nabídne slevu do konce roku a pak ještě každý rok klesající cenu a pojištění, jistě odchází z obchodní kanceláře spokojen.
Záporné ceny elektřiny jsou novým normálem a zároveň obchodní příležitostí
Energetika, kterou jsme dříve znali, prochází poslední dvě desetiletí zásadní proměnou. V rámci zelené transformace jsou řiditelné velké elektrárny postupně vytlačovány z trhu desítkami tisíc malých zdrojů, většinou slunečních a větrných. S touto proměnou jsme počítali. Obnovitelné zdroje jsou šetrnější ke klimatu, určitou měrou mohou pomoci i národní energetické soběstačnosti, což Evropa ve světle turbulentních událostí na mezinárodním poli z posledních let ocení dvojnásob. Na stranu druhou kladou tyto zdroje velké nároky na řízení soustavy vzhledem k jejich neřiditelnému charakteru a provozu ve specifických podmínkách.
Menší výrobní zdroje energie z obnovitelných zdrojů přispívají k rozmanitosti, avšak jejich výkon není konstantní a je závislý na aktuálních povětrnostních podmínkách. Operátor trhu s energiemi společnost OTE to vidí i na svých krátkodobých trzích. Prakticky každý rok přináší obchodování na operátorem trhu organizovaných trzích nové rekordy v počtu hodin, kdy je cena elektřiny extrémně nízká, nulová, nebo dokonce záporná. Tyto extrémy jsou ještě lépe vidět ve chvíli, kdy během slunných nebo větrných hodin výroba výrazně převýší aktuální spotřebu, vyrobená elektřina se obtížně skladuje (akumulace) a velké systémové elektrárny jsou již odstaveny nebo jedou na svých výrobních minimech, vzniká na trhu přebytek elektřiny a snaha „zbavit se“ přebytečné elektřiny (zejména té s přiměřenou provozní podporou) prodejem i za zápornou cenu. Naopak, ve chvílích, kdy výroba z obnovitelných zdrojů vlivem počasí rychle poklesne a poptávka zůstane vysoká, dochází okamžitě k růstu cen.
Čísla z uplynulého měsíce to ukazují naprosto jasně. Například v období od začátku dubna do 10. května ve více než šesti procentech čtvrthodin, což jsou obchodní a zúčtovací intervaly, ve kterých je na OTE možné obchodovat, proběhl obchod se zápornou cenou. Cenový rekord pak padl začátkem dubna, kdy se 0,5 MWh elektřiny zobchodovalo za minus 2 490 EUR/MWh (import z Německa).
Dopad volatility výroby elektřiny z intermitentních zdrojů se ještě znatelněji projevil například 1. května, tedy dne, kdy bylo po celý den v České republice jasné počasí. Tento den byla nejnižší cena jednoho z mnoha uzavřených obchodů na vnitrodenním trhu s elektřinou krátce po poledni necelých minus 610 EUR/MWh, přičemž vážený průměr všech obchodů tohoto intervalu byl −434,73 EUR/MWh. Nejvyšší cena obchodu na tomtéž trhu ten samý den ve třech čtvrthodinách ve večerních hodinách atakovala 1 500 EUR/MWh, přičemž v daných obchodních periodách dosáhl vážený průměr všech uzavřených obchodů hodnoty 192,49 EUR/MWh, 192,79 EUR/MWh a 242 EUR/MWh. Celkově se vážený průměr všech cen uzavřených obchodů za tento den pohyboval v záporných hodnotách (−6,5 EUR/MWh).
Tyto dříve výjimečné extrémní situace ve výrobě elektřiny začínají být standardním provozním scénářem a představují přirozený důsledek proměny evropského energetického systému. Právě proto se v posledních letech významně rozvíjí flexibilita trhu, akumulace energie, chytré řízení spotřeby nebo přeshraniční obchodování. Vnitrodenní trhy dnes umožňují účastníkům trhu reagovat na změny prakticky v reálném čase a lépe vyrovnávat odchylky mezi výrobou a spotřebou. Propojení obchodních platforem v rámci jednotných energetických trhů umožňuje efektivnější sdílení dostupné energie napříč Evropou a přispívá k rovnováze mezi výrobou a spotřebou a zajištění spolehlivosti dodávek.
„K rozvoji živého, adaptabilního a funkčního trhu přispíváme i na OTE. Dlouhodobě investujeme do rozvoje obchodních platforem, jsme aktivní v zahraniční spolupráci. V posledních letech přibyla například i možnost obchodovat v čtvrthodinových intervalech, což účastníkům trhu umožňuje flexibilněji reagovat na aktuální situaci na trhu, včetně extrémních výkyvů,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva OTE.
Tyto nové stavy na trhu s elektřinou však mohou pro obchodní společnosti a zákazníky přinést i nové obchodní příležitosti. Rostoucí výroba z obtížně řiditelných zdrojů způsobující změny cen elektřiny během dne tak může znamenat nejen hrozbu způsobenou vysokými cenami elektřiny, ale nově i příležitost těžit ze stále rostoucího počtu časových period, kdy jsou ceny extrémně nízké, nulové, nebo dokonce záporné. Tyto cenové extrémy, a to jak kladné, tak i záporné lze přitom pozorovat v rámci několika málo hodin. Firmy tak mohou investovat do nových technicko-obchodních nástrojů, jako jsou vlastní (lokální) zdroje výroby a systémy řízení spotřeby, umožňujících na trhu poskytovat technickou a obchodní flexibilitu nebo akumulaci elektřiny, řídit svou výrobu nebo spotřebu, a využívat cenových signálů trhu.
Přizpůsobit se dynamičtějšímu trhu bude v následujících letech jedním z klíčových faktorů konkurenceschopnosti evropského průmyslu i celé ekonomiky. Operátor trhu je na nové příležitosti připravený. Jeho obchodní systémy účastníkům trhu umožňují uskutečňovat své obchodní transakce, pružně reagovat na aktuální situaci na trzích, a tím přispívat ke spolehlivosti dodávek elektřiny a stabilitě cenově přijatelných dodávek elektřiny pro koncové uživatele.
Nejnovější přehled nabídek vhodných ke sjednání novými zákazníky
Tyto nabídky jsou určeny pro zákazníky, kteří neváhají změnit dodavatele jenom proto, aby získali lepší ceny elektřiny nebo plynu. Z nabídek si prosím vybírejte smlouvy s fixací cen na dva či na tři roky, které se v současné době zdají být nejbezpečnějším řešením. Zdejší ceny také mohou sloužit jako vodítko pro jednání pro ty domácnosti, které nechtějí měnit svého dodavatele, ale chtějí lepší ceny. Přehled má pouze dočasnou platnost, protože energetický trh se mění a nabídky zde uvedené nemusí již platit. Obecně má přehled platnost jen do vydání dalšího článku s aktualizovanou nabídkou.