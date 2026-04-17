Zajištění stability a úspor v moderních provozech na konferenci Údržba pro TOP manažery 2026
Zajištění stability a úspor v moderních provozech na konferenci Údržba pro TOP manažery 2026
Tradiční metody oprav ustupují moderním přístupům postaveným na digitalizaci, umělé inteligenci (AI) a prediktivní údržbě.
Konference Údržba pro TOP manažery 2026: Diagnostika jako křižovatka inovací
S kamerou estav.tv jsme navštívili jarní konferenci „Údržba pro TOP manažery“, kterou v březnu 2026 uspořádala Česká společnost pro údržbu na zámku v Liblicích. Hlavním mottem ročníku byla „Údržba v hlavní roli – diagnostika jako křižovatka inovací“.
Konference, příspěvky i neformální diskuse mapovaly proměnu oboru, kde tradiční metody oprav ustupují moderním přístupům postaveným na digitalizaci, umělé inteligenci (AI) a prediktivní údržbě. Účastníci z řad lídrů průmyslu sdíleli zkušenosti s tím, jak efektivně propojovat IT, energetiku a kybernetickou bezpečnost pro zajištění stability a úspor v moderních provozech.
Konference v Liblicích zachycuje klíčový posun v českém průmyslovém sektoru. V roce 2026 již údržba není vnímána jako „nutné zlo“ nebo nákladová položka, ale jako strategický nástroj pro zajištění konkurenceschopnosti a energetické efektivity. Reportáž ukazuje, jak se firmy vypořádávají s nedostatkem kvalifikovaných techniků pomocí digitalizace a jakou roli hraje umělá inteligence při predikci poruch. Zvláštní pozornost je věnována propojování dříve oddělených světů – provozní údržby, IT bezpečnosti a energetického managementu, což potvrzují zástupci nejvýznamnějších podniků v zemi.
Důležité teze
- O proměně role údržbáře: „Tradiční údržbář už nestačí. Je potřeba digitální technik, který rozumí mechanice, ale umí se i připojit k softwaru a analyzovat chybová hlášení v cloudu.“
- O propojování oborů: „Vnímáme, že jednotlivé obory – ať už je to kyberbezpečnost, energetika, údržba nebo IT – se začínají vzájemně propojovat… Je potřeba ty věci dělat multioborově.“
- O kybernetické bezpečnosti: „Naše společnost je součástí kritické infrastruktury České republiky… Regule standardů NIS 2 jsou pro nás velice podstatné a nemůžeme si dovolit jakékoliv pochybení v této oblasti.“
- O technologiích v praxi: „AI vám ten stroj úplně nepomůže opravit… nás zajímají novinky v robotice a prediktivní údržbě, a to je to, proč na konferenci jezdíme.“
- O moderní správě budov (Facility Management): „Údržba není jen o funkčnosti, ale o neustálé optimalizaci. Pokud systém běží neefektivně – například vytápí prázdné chodby – je to považováno za selhání správy. Řešením je nasazování digitálních dvojčat, která umožňují simulovat úspory dříve, než se provede fyzický zásah.“
- O lidském faktoru a nové generaci: „Budeme hovořit o tom, jak nepřicházet o dobré lidi… co například nová generace preferuje a co je pro ně dobré na to, aby ve firmách zůstali. Abychom jako lídři a manažeři neselhávali a po dvou třech letech o ty vyškolené lidi nepřicházeli.“
- O významu sdílení informací: „Průmyslová veřejnost má zájem o to vyměňovat si informace a sdílet zkušenosti. Je to potřeba, protože se dostáváme do stadia, kdy nám tento zámek přestává stačit a musíme zájemce na poslední chvíli i odmítat.“
„Konferenci pořádáme dvakrát do roka od roku 2000 a zájem stále roste. Prostředí na zámku v Liblicích je moc krásné, ale pomalu nám prostory přestávají stačit. Těší nás, že je zájem diskutovat a vyměňovat si zkušenosti, protože v dnešní době plné rychlých změn a výzev je to extrémně důležité,“ řekl Ing. Jan Hroch, výkonný ředitel České společnosti pro údržbu.