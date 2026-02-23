Údržba pro top manažery 2026 – pozvánka na konferenci
Motto letošního ročníku konference: „údržba v hlavní roli – diagnostika jako křižovatka inovací“. 25.–26. 3. 2026, Konferenční centrum AV ČR na zámku v Liblicích.
Motto konference: „údržba v hlavní roli – diagnostika jako křižovatka inovací“
Konference údržba pro TOP manažery je realizována Českou společností pro údržbu ve spolupráci s Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze již od roku 2011 a to pravidelně v jarních měsících.
Ani rok 2026 nebude v tomto ohledu výjimkou a 25. a 26. března se bude konat tato konference opět v impozantních prostorách zámku v Liblicích, kde je k dispozici velký přednáškový sál, Mramorový sál pro praktické ukázky a velmi útulné prostředí pro vychutnání kulinářských specialit místních špičkových kuchařů.
Svým zaměřením již dlouhodobě konference směřuje k přiblížení nejlepší teorie, ale především dovedností a praxe v údržbě mezi členy České společnosti pro údržbu, ale také mezi ostatní odbornou, ale i laickou veřejnost, zkrátka všem, kteří mají na údržbě jím svěřených zařízení zájem.
Moderní dynamická doba přináší stále nové pohledy na problematiku údržby a tak v rámci konference budou rozebírána témata preventivní, prediktivní a proaktivní údržby za podpory vhodně zvolených softwarových produktů, zahrnujících i produkty umělé inteligence, podporujících práci údržbářů v jejich jednoduchém plánování a za využívání špičkových diagnostických metod, které ve spolupráci s vhodnou technologií údržby vedou k výraznému dopadu na prodloužení životnosti a zvýšení bezporuchovosti svěřených zařízení. Nad vším již dnes bdí velká ruka digitalizace, která v rámci Průmyslu 4.0 přinesla velký rozvoj automatizace a robotizace v různým průmyslových odvětvích.
Rádi Vás všechny na konferenci „Údržba pro TOP manažery“ uvítáme, protože Vaše znalosti a dovednosti, praktické příklady, jsou pro nás učební pomůcky, jak i my se můžeme při řešení svých problémů posunout a společně tak mít funkční a především spolehlivé výrobní zařízení.
Zveme vás k aktivní účasti, přednášení, výstavce a ukázkám.
Bude mi velkým potěšením se s Vámi setkat.
prof. Ing. Martin Pexa, Ph.D., předseda předsednictva