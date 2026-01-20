Pozvánka na konferenční seminář – Údržba pro TOP manažery 2026
Přehrát audio verzi
Pozvánka na konferenční seminář – Údržba pro TOP manažery 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Setkání vrcholových manažerů, techniků a příznivců údržby k problematice „Údržba v hlavní roli – diagnostika jako křižovatka inovací “ se uskuteční 25.–26. března 2026 v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice.
O události pořádané Českou společností pro údržbu, z.s.
V dynamickém prostředí moderní výroby a průmyslových provozů získává řízení údržby strategický význam. Konferenční seminář „Údržba pro TOP manažery 2026“ se zaměřuje na nejnovější přístupy k údržbě v kontextu digitalizace, diagnostiky a metod zvýšení bezporuchovosti zařízení.
Seminář propojuje strategické řízení a technickou praxi, aktuální trendy a reálné zkušenosti z provozu. Cílem je sdílení osvědčených postupů, konkrétních řešení a navázání kontaktů mezi lídry v oblasti údržby, facility managementu a provozního řízení.
Hlavní témata
- Role údržby v rámci Průmyslu 4.0
- Preventivní, prediktivní a proaktivní údržba v praxi
- Využití diagnostických metod a softwarových nástrojů v údržbě
- Dopad digitalizace na životnost zařízení a provozní spolehlivost
- Strategie řízení údržby pro manažery a vedení podniků
Pro účastníky
Účastníci získají možnost:
- prezentovat vlastní příspěvek a sdílet své zkušenosti
- prezentovat své produkty, služby nebo technologie
- navázat strategické obchodní kontakty
- zviditelnit svoji organizaci jako partner nebo vystavovatel
- účastnit se neformální části programu a tradičního slosování o hodnotné ceny
Pro koho je seminář určen
- TOP management a leadership výroby
- Manažeři údržby a facility managementu
- Odborníci na diagnostiku a servis zařízení
- Rozhodující technické i obchodní představitele průmyslových společností
„Údržba pro TOP manažery 2026“
- 25.–26. března 2026
- Konferenční centrum Akademie věd ČR na zámku Liblice
- Více informací a přihláška
Podívejte se na ukázku z podobné akce:
Pořádáme setkání, vzdělávání a výcvik pro růst odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě. Zajišťujeme personální certifikaci manažerů a mistrů údržby na základě standardizované akreditace certifikačního orgánu a s využitím dílčích zkušeností EFNMS. ...