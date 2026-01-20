Nejnavštěvovanější odborný web
Pozvánka na konferenční seminář – Údržba pro TOP manažery 2026

20.1.2026
Česká společnost pro údržbu, z.s.
Setkání vrcholových manažerů, techniků a příznivců údržby k problematice „Údržba v hlavní roli – diagnostika jako křižovatka inovací “ se uskuteční 25.–26. března 2026 v Konferenčním centru Akademie věd ČR na zámku Liblice.

O události pořádané Českou společností pro údržbu, z.s.

V dynamickém prostředí moderní výroby a průmyslových provozů získává řízení údržby strategický význam. Konferenční seminář „Údržba pro TOP manažery 2026“ se zaměřuje na nejnovější přístupy k údržbě v kontextu digitalizace, diagnostiky a metod zvýšení bezporuchovosti zařízení.

Seminář propojuje strategické řízení a technickou praxi, aktuální trendy a reálné zkušenosti z provozu. Cílem je sdílení osvědčených postupů, konkrétních řešení a navázání kontaktů mezi lídry v oblasti údržby, facility managementu a provozního řízení.

Hlavní témata

  • Role údržby v rámci Průmyslu 4.0
  • Preventivní, prediktivní a proaktivní údržba v praxi
  • Využití diagnostických metod a softwarových nástrojů v údržbě
  • Dopad digitalizace na životnost zařízení a provozní spolehlivost
  • Strategie řízení údržby pro manažery a vedení podniků

Pro účastníky

Účastníci získají možnost:

  • prezentovat vlastní příspěvek a sdílet své zkušenosti
  • prezentovat své produkty, služby nebo technologie
  • navázat strategické obchodní kontakty
  • zviditelnit svoji organizaci jako partner nebo vystavovatel
  • účastnit se neformální části programu a tradičního slosování o hodnotné ceny

Pro koho je seminář určen

  • TOP management a leadership výroby
  • Manažeři údržby a facility managementu
  • Odborníci na diagnostiku a servis zařízení
  • Rozhodující technické i obchodní představitele průmyslových společností

„Údržba pro TOP manažery 2026“

Podívejte se na ukázku z podobné akce:

Česká společnost pro údržbu, z.s.
Pořádáme setkání, vzdělávání a výcvik pro růst odbornosti a způsobilosti pracovníků v údržbě. Zajišťujeme personální certifikaci manažerů a mistrů údržby na základě standardizované akreditace certifikačního orgánu a s využitím dílčích zkušeností EFNMS. ...

