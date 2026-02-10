Pulsonic od ista Česká republika je vítězem soutěže Top výrobek Infotherma 2026
Pulsonic od ista Česká republika je vítězem soutěže Top výrobek Infotherma 2026
Veřejnost stále více vyžaduje přesné informace o své spotřebě, což ukazují i výsledky soutěže TOP výrobek Infothermy, kterou organizuje portál TZB-info společně s Agenturou INFORPRES, pořadatelem mezinárodní výstavy Infotherma.
ista Česká republika získala 1. místo v soutěži TOP výrobek Infotherma 2026 za inovativní přístroj Pulsonic
Společnost ista Česká republika dosáhla významného úspěchu na letošním ročníku mezinárodní výstavy Infotherma. V soutěži Top výrobek vystavovatelů Infothermy 2026 obsadila 1. místo s přístrojem Pulsonic, který zaujal odbornou i laickou veřejnost svým širokým využitím v oblasti měření tepla i elektřiny.
Pulsonic: Univerzální přístroj pro více druhů měření spotřeb
Pulsonic představuje nejnovější generaci zařízení pro přesné a efektivní měření spotřeby. Mezi hlavní výhody přístroje patří:
- Splňuje požadavky EED
- Vysoká přesnost měření a snadná instalace
- Napojení výrobků třetích stran s pulzním výstupem do systému ista (domovní vodoměry, elektroměry…)
- Dlouhá životnost a snadná údržba
- Možností integrace do systému dálkového odečtu ista
Díky těmto vlastnostem se Pulsonic stal jedním z nejvýraznějších exponátů letošního ročníku a potvrdil dlouhodobou orientaci společnosti na inovace a digitalizaci energetických služeb.
Energetická transparentnost se stává běžným očekáváním moderních domácností
„Rostoucí zájem veřejnosti o přesné měření a sledování vlastní spotřeby potvrzuje, že energetická transparentnost se stává běžným očekáváním moderních domácností. Letošní vítězství Pulsonicu představuje pokračování dlouhodobé strategie naší firmy zaměřené na kvalitu, inovace a podporu energetických úspor v českých domácnostech i komerčních objektech,“ říká Mgr. Jana Machková, ředitelka a jednatelka ista Česká republika.
„Instalace měřicích přístrojů s dálkovým odečtem je již několik let prioritou pro správce a předsedy SVJ. Naplňují tak nejen legislativní požadavky směrnice EED, ale především mají přístup k moderní a přesné technologii, která je předpokladem pro správné vyúčtování spotřeby,“ dodává Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení.
ista – odborník na měření, rozúčtování a správu spotřeby energií
ista patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti měření a rozúčtování individuální spotřeby energií pro bytové domy i komerční objekty. Díky dlouholetým zkušenostem a moderním technologiím přináší transparentní vizualizaci dat o spotřebě a podporuje efektivní hospodaření s energiemi.
Mezi hlavní služby a produkty se řadí:
- Transparentní rozúčtování nákladů energií.
- Měřicí přístroje s dálkovým odečtem – vodoměry, rozdělovače topných nákladů, měřiče tepla.
- Technologie dálkového odečtu.
- Portálové služby.
- Detekce úniku vody v bytových jednotkách.
ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energie a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. V současné době je jedním z největších poskytovatelů profesionálních služeb v oblasti měření ...